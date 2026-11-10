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Σοβαρό πλήγμα στη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia θα μπορούσε να προκαλέσει ενδεχόμενη απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, καθώς ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή κρίση που θέτει υπό αμφισβήτηση το μέλλον του ανθρώπου που έχει ταυτιστεί με την κυριαρχία του στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τον γνωστό αναλυτή τεχνολογίας Νταν Άιβς, η αποχώρηση του Χουάνγκ από την ηγεσία της εταιρείας που συνίδρυσε θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της αποτίμησης της εταιρείας κατά 25% έως 30%, αλλάζοντας ριζικά τόσο τις επιχειρηματικές προοπτικές της όσο και τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης με άμεσες επιπτώσεις στη Wall Street και όχι μόνο.

«Πιστεύουμε ότι εάν ο Τζένσεν απομακρυνθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, η Nvidia θα αξίζει σημαντικά λιγότερο, κατά 25% έως 30%, ως εταιρεία και ως μετοχή», ανέφερε την Τρίτη ο Άιβς, της Yorkville Ives.

Όπως εξήγησε, μια τέτοια εξέλιξη θα άλλαζε τη μελλοντική στρατηγική της Nvidia και θα δημιουργούσε ένα εντελώς διαφορετικό ανταγωνιστικό περιβάλλον στην αγορά των GPU για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και διεθνώς, με ιδιαίτερη σημασία για την Κίνα.

Τριγμοί στη μετοχή

Η προειδοποίηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Χουάνγκ θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα πλέον αναντικατάστατα στελέχη της αμερικανικής επιχειρηματικής σκηνής. Ωστόσο, το σκάνδαλο που ξέσπασε γύρω από την εξωσυζυγική σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών έχει φέρει στο προσκήνιο ένα σενάριο που μέχρι πρότινος ελάχιστοι επενδυτές θεωρούσαν πιθανό: την αποχώρηση του αποκαλούμενου «νονού της τεχνητής νοημοσύνης» από τη Nvidia.

Το μέγεθος της αναταραχής αποτυπώνεται ήδη στη Wall Street, όπου η Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπη με χρηματιστηριακές απώλειες σχεδόν μισού τρισεκατομμυρίου δολαρίων μέσα σε μόλις δύο συνεδριάσεις. Μετά την πτώση κατά 4,27% τη Δευτέρα, η μετοχή καταγράφει νέες απώλειες άνω του 6% την Τρίτη, ανεβάζοντας τη σωρευτική υποχώρηση στο διήμερο κοντά στο 10,5%.

Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει περιοριστεί από τα 4,51 τρισ. δολάρια της Παρασκευής κοντά στα 4 τρισ. δολάρια, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η απομείωση της αξίας της σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά του Οκτωβρίου.

Μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα, η Nvidia έχει χάσει περίπου 1,74 τρισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίησή της, καθώς οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζονται πλέον με την αβεβαιότητα για το μέλλον του Τζένσεν Χουάνγκ.

Τα στοιχήματα για την αποχώρηση και η έρευνα για κατασκοπεία

Οι αγορές προβλέψεων έχουν ήδη αρχίσει να αποτιμούν το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στη Nvidia, με τις πιθανότητες να αυξάνονται όσο διευρύνεται ο χρονικός ορίζοντας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την πλατφόρμα Polymarket, οι συμμετέχοντες αποτιμούσαν στο 14% την πιθανότητα απομάκρυνσης ή παραίτησης του Χουάνγκ έως το τέλος του 2026, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό αυξανόταν στο 22% για το διάστημα έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Ακόμη υψηλότερες ήταν οι εκτιμήσεις στην πλατφόρμα Kalshi, όπου οι πιθανότητες αποχώρησής του έφταναν το 42% έως την 1η Ιουλίου 2027 και το 50% πριν από την 1η Ιανουαρίου 2029.

Πρόκειται για τιμές που προκύπτουν από συναλλαγές σε αγορές προβλέψεων και όχι για επίσημες εκτιμήσεις αναλυτών. Ωστόσο, αποτυπώνουν το γεγονός ότι ένα ενδεχόμενο που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε αδιανόητο αρχίζει πλέον να απασχολεί σοβαρά μέρος της επενδυτικής κοινότητας.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, επιχειρηματία κινεζικής καταγωγής, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για πιθανές διασυνδέσεις με το Πεκίνο.

Ο επικεφαλής της Nvidia παραδέχθηκε την εξωσυζυγική σχέση με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους εργαζομένους, ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια και τους συνεργάτες του.

Οι καταγγελίες, πάντως, εγείρουν ευρύτερα ερωτήματα, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη σχέση να αποτελούσε μέρος προσπάθειας πρόσβασης σε ευαίσθητες τεχνολογικές πληροφορίες της Nvidia ή άσκησης επιρροής στις επιχειρηματικές δραστηριότητές της στην Κίνα.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λόγους να πιστεύει πως έχουν τεθεί σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια ή εταιρικά απόρρητα. Από την πλευρά του, ο Χουάνγκ έχει δεσμευθεί να συνεργαστεί πλήρως με τους ερευνητές, επιμένοντας ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της εταιρείας.

«Ο Χουάνγκ δεν μπορεί να αντικατασταθεί»

Για τον Νταν Άιβς, πάντως, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Nvidia δεν περιορίζεται στις πιθανές αποκαλύψεις της έρευνας, αλλά αφορά στην εξάρτηση της εταιρείας από τον ίδιο τον ιδρυτή της.

Ο Χουάνγκ υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από τη μεταμόρφωση της Nvidia, από μια εταιρεία παραγωγής καρτών γραφικών σε κυρίαρχο προμηθευτή των επεξεργαστών που τροφοδοτούν την παγκόσμια επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι προσωπικές σχέσεις που έχει οικοδομήσει με μεγάλους πελάτες, τεχνολογικούς εταίρους, κυβερνήσεις και κορυφαία στελέχη του κλάδου θεωρούνται σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο δύσκολα θα μπορούσε να αναπληρωθεί από έναν διάδοχο.

«Ο Τζένσεν αποτελεί τον πυρήνα του DNA της Nvidia και η επιτυχία και οι φιλοδοξίες της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την παραμονή του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου», υπογράμμισε ο Άιβς.

Μάλιστα, ο αναλυτής εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς τις δυνατότητες διαδοχής του. «Ο Τζένσεν δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο στη διοικητική ομάδα που θα μπορούσε να αναλάβει ομαλά τη θέση του CEO», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τον ίδιο, η κατάσταση αναδεικνύει έναν ιδιαίτερα σοβαρό κίνδυνο εξάρτησης από ένα και μόνο πρόσωπο (key man risk), τον οποίο οι επενδυτές καλούνται πλέον να ενσωματώσουν στις αποτιμήσεις τους.

Η πρόκληση για το διοικητικό συμβούλιο είναι εξαιρετικά σύνθετη. Εάν η έρευνα αποκαλύψει στοιχεία που αφορούν σε διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών, αθέμιτη επιρροή ή ζητήματα εθνικής ασφάλειας, η διοίκηση θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολες αποφάσεις.

Από την άλλη πλευρά, η ενδεχόμενη απομάκρυνση του Χουάνγκ θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια πολύ ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης, με επιπτώσεις στη χρηματιστηριακή αξία, στις συνεργασίες και στη στρατηγική κατεύθυνση της Nvidia.

Προς το παρόν, ο Χουάνγκ παραμένει στη θέση του και το διοικητικό συμβούλιο έχει εκφράσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του. Ωστόσο, η υπόθεση αναγκάζει τους μετόχους να εξετάσουν για πρώτη φορά σοβαρά ένα ενδεχόμενο που επί χρόνια έμοιαζε σχεδόν αδιανόητο: το μέλλον της Nvidia χωρίς τον άνθρωπο που την οδήγησε στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.