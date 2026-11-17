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Ισχυρότερα των προσδοκιών αποτελέσματα ανακοίνωσε η Nvidia μετά το κλείσιμο της Wall Street την Τρίτη, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και κερδοφορίας, ενώ εξέπληξε θετικά την αγορά με τις προβλέψεις της για το επόμενο τρίμηνο και την ανακοίνωση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 δισ. δολαρίων.

Πρόκειται για την πρώτη ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων του τεχνολογικού κολοσσού μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ την προηγούμενη εβδομάδα, εν μέσω μιας πρωτοφανούς κρίσης στην ηγεσία της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,68 δολάρια, έναντι προβλέψεων για 2,48 δολάρια. Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών τοποθετούσαν τον πήχη ελαφρώς χαμηλότερα, στα 2,47 δολάρια.

Αντίστοιχα, τα τριμηνιαία έσοδα ανήλθαν στα 115,84 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street για περίπου 109,1 δισ. δολάρια.

Η επίδοση αυτή σημαίνει ότι η Nvidia κατέγραψε έσοδα υψηλότερα κατά περίπου 6,7 δισ. δολάρια από τις προβλέψεις, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή υπερέβησαν τις εκτιμήσεις κατά περίπου 8%.

Η ανάπτυξη της εταιρείας παραμένει εντυπωσιακή και σε ετήσια βάση, καθώς στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είχε ανακοινώσει έσοδα 57 δισ. δολαρίων και κέρδη ανά μετοχή 1,30 δολαρίων. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα υπερδιπλασιάστηκαν, καταγράφοντας αύξηση περίπου 103%.

Ισχυρότερες προβλέψεις και πρόγραμμα επαναγοράς 150 δισ. δολαρίων

Το σημαντικότερο στοιχείο της ανακοίνωσης ήταν οι προβλέψεις της Nvidia για το τέταρτο τρίμηνο, οι οποίες ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς.

Η εταιρεία εκτιμά ότι τα έσοδά της θα διαμορφωθούν μεταξύ 127,4 και 132,6 δισ. δολαρίων, έναντι των προβλέψεων των αναλυτών για 125,25 δισ. δολάρια.

Το μέσο του εύρους των εκτιμήσεων, δηλαδή τα 130 δισ. δολάρια, υποδηλώνει ότι η Nvidia αναμένει περαιτέρω αύξηση των εσόδων της κατά περίπου 12% σε τριμηνιαία βάση.

Παράλληλα, ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 δισ. δολαρίων, μια κίνηση που αποσκοπεί στην επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς την εταιρεία, μετά τις έντονες χρηματιστηριακές πιέσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Η αντίδραση της αγοράς ήταν θετική. Η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε κατά 2,52% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές έχοντας προηγουμένως ολοκληρώσει την κανονική συνεδρίαση με απώλειες. Η άνοδος αυτή έρχεται μετά από έξι διαδοχικές εβδομάδες πτώσης, το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από το 2012, ενώ συνολικά από τις αρχές Νοεμβρίου η μετοχή έχει χάσει περίπου 24% της αξίας της, αποτυπώνοντας τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε ο τεχνολογικός κολοσσός μετά την κρίση στην ηγεσία του.

Data Centers: Έσοδα 107,6 δισ. δολαρίων

Η ισχυρή ανάπτυξη της Nvidia εξακολουθεί να στηρίζεται πρωτίστως στη ζήτηση για επεξεργαστές και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Τα έσοδα από τον τομέα των κέντρων δεδομένων (Data Centers) εκτινάχθηκαν στα 107,6 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 101,85 δισ. δολάρια.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αντιπροσωπεύει πλέον περίπου 93% των συνολικών εσόδων της εταιρείας, καταδεικνύοντας τον βαθμό στον οποίο η ανάπτυξη της Nvidia εξαρτάται από τις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, ο τομέας Edge Computing απέφερε έσοδα 8,2 δισ. δολαρίων, έναντι εκτιμήσεων για 7,49 δισ. δολάρια.

Οι επιδόσεις αυτές προσφέρουν μια πρώτη ένδειξη ότι η ζήτηση για προηγμένη υπολογιστική ισχύ παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, παρά τις ανησυχίες για πιθανή επιβράδυνση του επενδυτικού κύκλου στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στο επίκεντρο η Κολέτ Κρες και η επόμενη ημέρα

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε μια πρωτόγνωρη συγκυρία για τη Nvidia, καθώς η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες ασκεί πλέον καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου, μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ.

Η Κρες διαθέτει σημαντική εμπειρία στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας στη Wall Street, ωστόσο αυτή τη φορά καλείται να απαντήσει και σε ερωτήματα που αφορούν στη στρατηγική κατεύθυνση, στη διοικητική σταθερότητα και στις σχέσεις της Nvidia με τους σημαντικότερους πελάτες της.

Εργαζόμενοι, επενδυτές, αναλυτές και επιχειρηματικοί συνεργάτες αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις της μετά τις δραματικές εξελίξεις της προηγούμενης εβδομάδας.

Η κρίση Χουάνγκ και οι περιορισμοί στην Κίνα

Τα ισχυρά αποτελέσματα έρχονται έπειτα από μια περίοδο έντονων ρευστοποιήσεων, κατά την οποία η μετοχή της Nvidia έχει χάσει περίπου 24% μέσα στον Νοέμβριο.

Την προηγούμενη Παρασκευή συμπλήρωσε έξι συνεχόμενες εβδομάδες απωλειών, το μεγαλύτερο αντίστοιχο πτωτικό σερί από το 2012, ενώ η πτώση συνεχίστηκε και στις πρώτες συνεδριάσεις της τρέχουσας εβδομάδας, οδηγώντας τη μετοχή στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο του 2025.

Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ ακολούθησε τις αποκαλύψεις για σειρά εξωσυζυγικών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και με επιχειρηματία για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Πέρα από την κρίση ηγεσίας, η Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη αβεβαιότητα για τις δραστηριότητές της στην Κίνα, μετά τη σκλήρυνση της αμερικανικής πολιτικής για τις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ.

Τη Δευτέρα, το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε νέους περιορισμούς που αποσκοπούν στον αποκλεισμό της εξ αποστάσεως πρόσβασης κινεζικών εταιρειών σε προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia, μέσω της μίσθωσης υπολογιστικής ισχύος από κέντρα δεδομένων εκτός Κίνας.

Η απόφαση απειλεί μέρος των δυνητικών εσόδων της εταιρείας από την κινεζική αγορά και εντείνει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στις παγκόσμιες επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η υπέρβαση των προβλέψεων για το τρίμηνο, το ισχυρό outlook και το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών των 150 δισ. δολαρίων αποτελούν τρεις θετικές εξελίξεις για τη Nvidia, με τους επενδυτές να αναμένουν πλέον περισσότερες διευκρινίσεις από τη νέα διοίκηση για τη διατήρηση της δυναμικής της εταιρείας.