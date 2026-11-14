Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο νέων δικαστικών διεκδικήσεων, καθώς η αποχώρηση του συνιδρυτή και πρώην διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, αποκαλύπτει ένα σημαντικό κενό στην ασφαλιστική προστασία του τεχνολογικού κολοσσού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών δεν διαθέτει έναν διαδεδομένο τύπο ασφαλιστικής κάλυψης που προστατεύει τις εισηγμένες επιχειρήσεις από αγωγές οι οποίες σχετίζονται με τις πράξεις και τις αποφάσεις των στελεχών τους.

Παρότι η Nvidia έχει εξασφαλίσει ασφαλιστική κάλυψη ύψους έως 900 εκατ. δολαρίων για την προστασία της προσωπικής περιουσίας των ανώτατων στελεχών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της, δεν διαθέτει την αντίστοιχη κάλυψη που θα προστάτευε την ίδια την εταιρεία από αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα λόγω της συμπεριφοράς των διοικούντων της. Αυτό ανέφεραν στους Financial Times δύο πρόσωπα με γνώση των ασφαλιστικών συμβολαίων της.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ την Πέμπτη, στον απόηχο των αποκαλύψεων για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του. Είχε προηγηθεί η παραδοχή του ότι διατηρούσε σχέση με γυναίκα την οποία οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ύποπτη για κατασκοπευτική δραστηριότητα υπέρ της Κίνας.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν ισχυρούς κραδασμούς στη Wall Street, με τη μετοχή της Nvidia να υποχωρεί κατά 4,3% στη συνεδρίαση της Πέμπτης, εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν σχεδόν 200 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία.

Οι αγωγές των μετόχων και ο κίνδυνος νέων αποζημιώσεων

Οι εισηγμένες εταιρείες συνήθως αγοράζουν ασφαλιστήρια ευθύνης διοικητικών στελεχών, γνωστά ως D&O (Directors and Officers Liability Insurance), προκειμένου να προστατεύονται από οικονομικές απαιτήσεις που προκύπτουν εξαιτίας δηλώσεων, αποφάσεων ή ενεργειών των διοικήσεών τους.

Η Nvidia βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τουλάχιστον μία τέτοια υπόθεση. Μέτοχοι κατέθεσαν αυτή την εβδομάδα αγωγή κατά της εταιρείας και του Χουάνγκ, ζητώντας να αναγνωριστεί ως συλλογική αγωγή. Οι ενάγοντες κατηγορούν την εταιρεία και τον πρώην επικεφαλής της ότι προέβησαν σε ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με τη σχέση του ιδρυτή της Nvidia με την Άλις Χουάνγκ, τη γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλιστικών συμβολαίων καλύπτει συνήθως τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, γνωστές ως Side A, Side B και Side C.

Η πρώτη, Side A, προστατεύει την προσωπική περιουσία και καλύπτει τα έξοδα νομικής υπεράσπισης των διοικητικών στελεχών, όταν η εταιρεία δεν μπορεί να τα αποζημιώσει.

Η Side B αποζημιώνει την εταιρεία για ποσά που καταβάλλει προκειμένου να καλύψει την ευθύνη των στελεχών της, ενώ η Side C προστατεύει τον ίδιο τον ισολογισμό της επιχείρησης, κυρίως έναντι αξιώσεων που σχετίζονται με κινητές αξίες.

Σύμφωνα με έρευνα της ασφαλιστικής μεσιτικής εταιρείας WTW το 2018, το 91% των εισηγμένων επιχειρήσεων που συμμετείχαν διέθετε ξεχωριστή ασφάλιση D&O. Περισσότερες από οκτώ στις δέκα είχαν επιλέξει και τις τρεις μορφές κάλυψης.

Ορισμένες εταιρείες αποφασίζουν να μην αγοράσουν τα προγράμματα Side B και Side C λόγω του υψηλού κόστους ασφάλισης των μεγάλων εισηγμένων ομίλων. Ωστόσο, νομικοί και ασφαλιστικοί παράγοντες που μίλησαν στους Financial Times επισημαίνουν ότι η επιλογή αυτή είναι ασυνήθιστη.

Η ασφαλιστική κάλυψη των 900 εκατ. δολαρίων

Στην περίπτωση της Nvidia, η εταιρεία προχώρησε, μέσω του ασφαλιστικού μεσίτη Aon, στην αγορά ασφαλιστηρίου Side A, με ανώτατο όριο κάλυψης τα 900 εκατ. δολάρια.

Μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών που συμμετέχουν στην κάλυψη περιλαμβάνονται οι Beazley, AIG και Chubb, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τους όρους του συμβολαίου.

Ωστόσο, η ασφαλιστική προστασία περιορίζεται αποκλειστικά στο Side A, χωρίς να περιλαμβάνει τις καλύψεις Side B και Side C.

Το γεγονός αυτό αφήνει τη Nvidia εκτεθειμένη σε ενδεχόμενες νέες συλλογικές αγωγές μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «stock drop lawsuits», οι οποίες κατατίθενται μετά από σημαντική πτώση της τιμής μιας μετοχής.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ενάγοντες συνήθως υποστηρίζουν ότι η χρηματιστηριακή υποχώρηση προκλήθηκε από ψευδείς δηλώσεις της εταιρείας ή των διοικητικών στελεχών της, είτε από την απόκρυψη ουσιωδών κινδύνων από τους επενδυτές.

Αντίθετα, το συμβόλαιο Side A της Nvidia, ύψους 900 εκατ. δολαρίων, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση παραγώγου αγωγής μετόχων (shareholder derivative lawsuit). Πρόκειται για αγωγή που ασκείται από μέτοχο για λογαριασμό της εταιρείας, εναντίον διοικητικών στελεχών ή άλλων προσώπων στο εσωτερικό της, τα οποία φέρονται να έχουν προκαλέσει ζημία στην επιχείρηση.

Το ύψος της συγκεκριμένης ασφαλιστικής κάλυψης της Nvidia είχε αποκαλυφθεί αρχικά από το εξειδικευμένο μέσο Insurance Insider.

Τι λένε οι ειδικοί για το ασφαλιστικό κενό

Ο Άαρον Λε Μαρκερ, επικεφαλής του τμήματος ασφαλιστικών διαφορών της δικηγορικής εταιρείας Stewarts, εξήγησε ότι για μια εισηγμένη επιχείρηση θεωρείται φυσιολογική η ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης τόσο Side A όσο και Side B.

Όπως σημείωσε, οι δύο αυτές μορφές προστασίας θεωρούνται σχεδόν απαραίτητες, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες οι περισσότερες μεγάλες εισηγμένες εταιρείες διαθέτουν επιπλέον και κάλυψη Side C.

Ο λόγος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι ο κίνδυνος δικαστικών διεκδικήσεων στις ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα υψηλός, καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωπες με αγωγές.

Ανάλογη εικόνα περιέγραψε και ο Μπράιαν Μπόιλ, επικεφαλής του τομέα ασφάλισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της MSIG.

Όπως ανέφερε, οι μεγάλες αμερικανικές εισηγμένες επιχειρήσεις επιλέγουν συνήθως έναν συνδυασμό των τριών τύπων ασφαλιστικής κάλυψης, με ανώτατα όρια αποζημιώσεων που φθάνουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι ορισμένες εταιρείες περιορίζονται αποκλειστικά στο Side A, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για εξαιρετικά σπάνια επιλογή, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με την προσπάθεια περιορισμού του ασφαλιστικού κόστους.

Οι Beazley, Aon και AIG αρνήθηκαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα, ενώ η Nvidia και η Chubb δεν απάντησαν στα σχετικά αιτήματα των Financial Times.

Η υπόθεση αναδεικνύει έναν πρόσθετο οικονομικό κίνδυνο για τη Nvidia, πέρα από τις άμεσες χρηματιστηριακές συνέπειες της αποχώρησης Χουάνγκ. Εφόσον υπάρξουν νέες αγωγές και επιδικαστούν αποζημιώσεις, η απουσία ασφαλιστικής κάλυψης για την ίδια την εταιρεία θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη.