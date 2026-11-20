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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στην πρωτοβουλία Leading Forward του QualityNet Foundation και συνυπέγραψε την πρώτη Χάρτα Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 16 επιχειρηματικοί φορείς και 53 ηγέτιδες επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς, οι οποίες ανήκουν στην ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2026».

Η Χάρτα υπεγράφη στο πλαίσιο του Leading Forward Annual Summit 2026 και αποτυπώνει δέκα κοινές αρχές που συνδέουν την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την κοινωνική συνοχή. Με έμφαση στην καινοτομία, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στην υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, διαμορφώνει ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας για την ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συγκαταλέγεται για ακόμη μία χρονιά στις «The Most Sustainable Companies in Greece» του QualityNet Foundation. Επιπλέον, στο πλαίσιο του QualityNet Sustainability Rating 2026, η εταιρεία έλαβε το σήμα που αποτυπώνει την κατάταξή της στην κατηγορία «A – Strong Sustainability Performance» και την ένταξή της στον Δείκτη Βιωσιμότητας (Sustainability Index).Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τη μεθοδολογία QualityNet Sustainability Performance Assessment™ (SPA), η οποία βασίζεται σε δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, διεθνή πρότυπα ESG.

Ο Βασίλης Κατερέλος, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε: «Η αναγνώριση του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, για ακόμη μία χρονιά, μεταξύ των “The Most Sustainable Companies in Greece” αντανακλά την καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων μας να εντάσσουν τις αρχές της βιωσιμότητας στον τρόπο που εργαζόμαστε. Στην ίδια προσπάθεια δίνουμε συλλογική διάσταση συνυπογράφοντας τη Χάρτα Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας ως ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας Leading Forward του QualityNet Foundation και αναλαμβάνοντας να συνεργαστούμε με επιχειρήσεις και φορείς για την εφαρμογή των αρχών της.»