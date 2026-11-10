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Αύξηση 1,2% στις πωλήσεις, στα 453,7 εκατ. ευρώ, κατέγραψε ο Όμιλος Σαράντη στο εννεάμηνο του 2026, έναντι 448,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, διατηρώντας σε γενικές γραμμές σταθερή τη λειτουργική του κερδοφορία παρά τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών, ενέργειας και μεταφορών. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 67,8 εκατ. ευρώ, από 68 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας οριακή υποχώρηση 0,3%, ενώ το αντίστοιχο περιθώριο περιορίστηκε στο 14,9%, από 15,2%. Παράλληλα, το προσαρμοσμένο EBIT μειώθηκε κατά 3,5%, στα 49,9 εκατ. ευρώ, έναντι 51,7 εκατ. ευρώ, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Για το σύνολο του 2026, ο όμιλος προβλέπει πωλήσεις 610 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,7%, προσαρμοσμένο EBITDA 91 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 2,2%, και προσαρμοσμένο EBIT 67 εκατ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το 2025. Η διοίκηση, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Μπούρα, διατηρεί την έμφαση στην ανάπτυξη των βασικών εμπορικών σημάτων, στη διεθνή επέκταση του Carroten και στις επενδύσεις σε παραγωγή και αυτοματισμό, παρά τις γεωπολιτικές και λειτουργικές προκλήσεις.

Κυριότερα σημεία Εννεαμήνου 2026

▪ Αύξηση των πωλήσεων στο Εννεάμηνο 2026

o Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €453,7εκ. έναντι €448,5εκ. το εννεάμηνο 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,2%, κυρίως λόγω της πειθαρχημένης διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

▪ Ισχυρή προσαρμοσμένη κερδοφορία

Προσαρμοσμένα Μεγέθη (εξαιρουμένης της επιβάρυνσης ύψους €0,8εκ. που σχετίζεται με την πώληση του παλαιού, μη λειτουργικού εργοστασίου της Polipak)

o Το προσαρμοσμένο EBITDA παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερό στα €67,8εκ. έναντι €68,0εκ. το

εννεάμηνο 2025, με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA να διαμορφώνεται σε 14,9% (έναντι 15,2%

το εννεάμηνο 2025).

o Το προσαρμοσμένο EBIT διαμορφώθηκε σε €49,9εκ., έναντι €51,7εκ. το εννεάμηνο 2025, με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBIT να διαμορφώνεται σε 11,0% (έναντι 11,5% το εννεάμηνο 2025).

▪ Υγιής ισολογισμός και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με τον Καθαρό Δανεισμό του Ομίλου να διαμορφώνεται σε €12,0εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, έναντι €4,9εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

▪ Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο Όμιλος διέθετε €120,0εκ. σε δεσμευμένες γραμμές χρηματοδότησης (€200,0εκ. στις 10 Νοεμβρίου 2026), για τη στήριξη μελλοντικών ευκαιριών ανάπτυξης.

Επικαιροποιημένες προοπτικές για το 2026

Ο Όμιλος συνεχίζει να παρακολουθεί τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις και τις επακόλουθες πιέσεις στο κόστος των πρώτων υλών, της ενέργειας και των μεταφορών. Οι προκλήσεις αυτές εντείνονται περαιτέρω από τις επιμέρους λειτουργικές και πολιτικές πιέσεις στις αγορές της Ρουμανίας και της Ουκρανίας, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν την απόδοση του Ομίλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι προοπτικές του Ομίλου για το σύνολο του έτους 2026 διαμορφώνονται ως εξής:

o Οι πωλήσεις αναμένεται να διαμορφωθούν στα €610εκ., αυξημένες κατά 1,7% έναντι του 2025

o Το προσαρμοσμένο EBITDA αναμένεται στα €91εκ., αυξημένο κατά 2,2% έναντι του 2025

o Το προσαρμοσμένο EBIT αναμένεται στα €67εκ., σταθερό έναντι του 2025

Ο κ. Γιάννης Μπούρας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη, σχολίασε:

«Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, συνεχίσαμε να υλοποιούμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες σε ένα απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον αγοράς. Η εστίασή μας στις κατηγορίες προτεραιότητας, στα HERO brands και στη στρατηγική διαχείριση του χαρτοφυλακίου υποστήριξε την ανάπτυξη των πωλήσεων και ένα βελτιωμένο μείγμα εσόδων, ενώ η λειτουργική αριστεία και η πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους μάς επέτρεψαν να διατηρήσουμε υγιή επίπεδα κερδοφορίας.

Παρά τις συνεχιζόμενες διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα που απορρέουν από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ο Όμιλος επέδειξε ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα. Παράλληλα, συνεχίσαμε να επενδύουμε στη μελλοντική ανάπτυξη μέσω της επέκτασης του Carroten σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, της συνεχιζόμενης εφαρμογής του SAP S/4HANA και στοχευμένων επενδύσεων στην παραγωγή, τον αυτοματισμό και τις δυνατότητες ανακύκλωσης, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και τη λειτουργική μας αποδοτικότητα.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι προτεραιότητές μας παραμένουν αμετάβλητες: πειθαρχημένη εκτέλεση της στρατηγικής μας, κερδοφόρα ανάπτυξη και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Με έναν υγιή ισολογισμό, ισχυρή ρευστότητα και μια αφοσιωμένη ομάδα, παραμένουμε βέβαιοι για την ικανότητα του Ομίλου να αξιοποιήσει τις μελλοντικές ευκαιρίες και να δημιουργήσει βιώσιμη αξία για τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»