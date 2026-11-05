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Η Optronics Technologies Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοίνωσε ότι ανέλαβε, κατόπιν σύμβασης με την EXA Infrastructure Greece, τον σχεδιασμό, τη μηχανολογική μελέτη, την προμήθεια υλικών και την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών στην Αττική.

Η EXA Infrastructure είναι ένας από τους κορυφαίους διεθνείς παρόχους τηλεπικοινωνιακών υποδομών παγκοσμίως.

Το συγκεκριμένο δίκτυο αποτελεί μέρος της χερσαίας υποδομής διασύνδεσης (backhauling) των προγραμματισμένων εγκαταστάσεων υποθαλάσσιου καλωδίου και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της τηλεπικοινωνιακής διασυνδεσιμότητας της Ελλάδας, αυξάνοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα μετάδοσης δεδομένων κατά αρκετά terabits ανά δευτερόλεπτο (Tbps), όπου 1 Tbps ισοδυναμεί με 1.000 Gbps.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η Optronics Technologies Α.Β.Ε.Τ.Ε. έχει αναλάβει την αξιολόγηση και την επιλογή των καταλληλότερων οδεύσεων του δικτύου, καθώς και τη διαχείριση των απαραίτητων διαδικασιών αδειοδότησης και εγκρίσεων, με έμφαση στη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Το αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνει την προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και των υλικών, καθώς και την πλήρη κατασκευή και εγκατάσταση του δικτύου, με στόχο την παράδοσή του ως ολοκληρωμένου έργου «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey basis).

Η ανάληψη του έργου αναδεικνύει την τεχνογνωσία και τη διεθνή εμπειρία της Optronics Technologies Α.Β.Ε.Τ.Ε. στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, ενισχύοντας τη συμμετοχή της σε έργα στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της ψηφιακής συνδεσιμότητας της Ελλάδας.