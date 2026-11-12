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Την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, καθώς και από το Διοικητικό Συμβούλιο, με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου η NVIDIA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η Κολέτ Κρες, η οποία κατέχει σήμερα τις θέσεις της εκτελεστικής αντιπροέδρου και οικονομικής διευθύντριας (CFO).

Η Κρες θα διατηρήσει παράλληλα τις υφιστάμενες αρμοδιότητές της μέχρι να επιλεγεί ο μόνιμος διάδοχος του Χουάνγκ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA ξεκινά διαδικασία αναζήτησης νέου CEO, εξετάζοντας τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς υποψηφίους.

Ποια είναι η Κολέτ Κρες

Η Κολέτ Κρες εντάχθηκε στη NVIDIA τον Σεπτέμβριο του 2013, αναλαμβάνοντας τη θέση της εκτελεστικής αντιπροέδρου και οικονομικής διευθύντριας.

Στη διάρκεια της θητείας της έχει ηγηθεί των οικονομικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εξέλιξή της.

Πριν από την ένταξή της στη NVIDIA, είχε εργαστεί για σχεδόν 25 χρόνια σε οικονομικές θέσεις μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων η Cisco και η Microsoft.

Ο Χάρβεϊ Σι Τζόουνς στην προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου

Παράλληλα, η NVIDIA ανακοίνωσε τον διορισμό του Χάρβεϊ Σι Τζόουνς ως πρώτου προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην ιστορία της εταιρείας.

Ο Τζόουνς διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών ως επιχειρηματίας, στέλεχος στον τεχνολογικό κλάδο και επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικός πρόεδρος της Synopsys.

Σε δήλωσή του, ο Τζόουνς υπογράμμισε τη συμβολή της Κρες στην ανάπτυξη της NVIDIA και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου στη νέα προσωρινή επικεφαλής.

«Η Κολέτ έχει βοηθήσει στην καθοδήγηση της NVIDIA σε μια περίοδο εξαιρετικής ανάπτυξης και διαθέτει βαθιά γνώση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, των πελατών, των λειτουργιών και της οικονομικής μας κατάστασης», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η Κρες υποστηρίζεται από μια έμπειρη διοικητική ομάδα, η οποία έχει συμβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής και στην τεχνολογική εξέλιξη της εταιρείας.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη νέα ηγεσία και αναμένει ότι οι δραστηριότητες, οι δεσμεύσεις προς τους πελάτες και ο προγραμματισμός των προϊόντων της NVIDIA θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή.

Η πρώτη δήλωση της Κολέτ Κρες

Από την πλευρά της, η νέα προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη του Τζένσεν Χουάνγκ, τονίζοντας ότι στόχος της είναι να συνεχιστεί η πορεία ανάπτυξης της NVIDIA.

«Η δύναμη της NVIDIA προερχόταν πάντα από τους ανθρώπους της και, μαζί με τη διοικητική μας ομάδα, δεσμεύομαι να συνεχίσω να χτίζω πάνω στα εξαιρετικά θεμέλια που δημιούργησε ο Τζένσεν τα τελευταία 33 χρόνια», δήλωσε.

Η Κρες υπογράμμισε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στον τομέα της επιταχυνόμενης υπολογιστικής και της τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται.

«Η προσοχή μας παραμένει στραμμένη στην εξυπηρέτηση των πελατών, των συνεργατών, των προγραμματιστών και των μετόχων μας», πρόσθεσε.

Η αναφορά της NVIDIA στον Τζένσεν Χουάνγκ

Στην ανακοίνωσή της, η NVIDIA κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην προσφορά του Τζένσεν Χουάνγκ, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στην πορεία της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η εταιρεία ευχαρίστησαν τον Χουάνγκ για την ανεκτίμητη συνεισφορά του τόσο στη NVIDIA όσο και στο σύνολο της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Στις 17 Νοεμβρίου τα οικονομικά αποτελέσματα

Η NVIDIA επιβεβαίωσε, τέλος, ότι η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027 θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, περίπου στη 1:20 μ.μ. ώρα Ειρηνικού.

Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.