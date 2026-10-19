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Η Choose ξεχώρισε στα φετινά Content Marketing Awards, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Οκτωβρίου, αποσπώντας τρεις σημαντικές διακρίσεις για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα» της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και συγκεκριμένα:

Διάκριση Platinum στην ενότητα Best in Distribution, Gold Award στην κατηγορία Best of Multichannel Channel Social Media in Content Marketing και Silver Award στην κατηγορία Best in Energy.

Πίσω από κάθε φως υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος, μια έμπνευση, μια πηγή δύναμης. Πάνω σε αυτή την απλή αλλά βαθιά ανθρώπινη αλήθεια χτίστηκε η καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα», η οποία πρόβαλε την ενέργεια των δυνατών σχέσεων, υπογραμμίζοντας την αλήθεια της εταιρείας: 169 χρόνια σταθερής παρουσίας δίπλα σε κάθε γενιά, από το 1857 μέχρι σήμερα.

Η καμπάνια ανέδειξε τη σημασία των ανθρώπων που, μέσα από την καθημερινή τους παρουσία, τις αξίες και την υποστήριξή τους, συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση των επόμενων γενιών. Ξεκινώντας από τη σχέση ενός παππού με την εγγονή του, ξεδιπλώνεται μια ιστορία αγάπης, έμπνευσης και διαχρονικής σύνδεσης, που αναδεικνύει ότι πίσω από κάθε σημαντικό μας βήμα υπάρχει πάντα κάποιος που μας ενθάρρυνε να το τολμήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, η καμπάνια συνδέει την ιστορία της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με την ανθρώπινη διάσταση της ενέργειας, αναδεικνύοντας τη δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων ως πηγή εξέλιξης και προοπτικής.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση για τη δημιουργική και στρατηγική προσέγγιση που ακολουθεί η Choose στην ανάπτυξη περιεχομένου.