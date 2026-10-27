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Με νέες αυξήσεις κεφαλαίου έναντι του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης προτίθεται να στηρίξει ο όμιλος του Ιβάν Σαββίδη το Πόρτο Καρράς.

Το εμβληματικό συγκρότημα της Χαλκιδικής με τα ξενοδοχεία Μελίτων, Σιθωνία και το καζίνο, παρουσίασε υψηλές ζημιές στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εταιρείας Πόρτο Καρράς Α.Ε. με τη διοίκηση Σαββίδη να επισημαίνει στη σχετική έκθεση για τα αποτελέσματα του 2025 ότι «πρόθεση του βασικού μετόχου είναι να συνδράμει αποφασιστικά στην ριζική βελτίωση των αρνητικών μεγεθών της εταιρείας, γεγονός που αποδεικνύεται ήδη από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε εντός του 2025, αλλά και από τις καταθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες προορίζονται για μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου».

Για την περασμένη χρονιά, το ξενοδοχείο «ΜΕΛΙΤΩΝ» λειτούργησε από τις 18/4/2025 ως τις 16/10/2025 ενώ το ξενοδοχείο «ΣΙΘΩΝΙΑ» δεν λειτούργησε καθόλου καθώς δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης του. Αντιθέτως, το Casino λειτούργησε όλο το έτος του 2025.

Η πορεία της εταιρείας αποτυπώνεται εύλογα στις οικονομικές καταστάσεις του 2025 με τα βασικά οικονομικά μεγέθη να διαμορφώνονται ως εξής:

• Ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2025 στο ποσό των 17,36 εκατ. ευρώ έναντι των 17,25 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

• Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) της εταιρείας (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) ανήλθαν το 2025 στο ποσό των ζημιών 4,55 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,1 εκατ. ευρώ το 2024.

• Τα αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2025 στο ποσό των ζημιών 12,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,5 εκατ. ευρώ το 2024.

Τώρα, με την ολοκλήρωση της τουριστικής σεζόν, η πρώτη εκτίμηση είναι ικανοποιητική βάσει των αρχικών στόχων και εκτιμήσεων που είχαν τεθεί από τους φορείς του ξενοδοχειακού κλάδου.

Παράλληλα, η διοίκηση εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της ανακαίνισης του Ξενοδοχείου «ΣΙΘΩΝΙΑ» θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική της εταιρείας, μέσω της αναβάθμισης του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, της προσέλκυσης επισκεπτών υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου και της αύξησης της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη. «Ως εκ τούτου, αναμένεται να συμβάλει θετικά τόσο στην αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας».

Σημειώνεται ότι το συγκρότημα έχει περάσει κάτω από την «ομπρέλα» του ομίλου Σαββίδη σε συνέχεια της συμφωνίας του 2020 μεταξύ της «Τεχνική Ολυμπιακή» και της «BELTERRA INVESTMENTS LTD», ενώ «έως και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, η διαδικασία προσδιορισμού του οριστικού τιμήματος από την αγορά των μετοχών της εταιρείας δεν έχει καταστεί οριστική, γεγονός το οποίο μπορεί να επιφέρει μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις της εταιρείας», όπως αναφέρεται σχετικά. Κατά τη χρήση 2026 πραγματοποιήθηκαν επιπλέον καταθέσεις μετόχου ύψους 3,96 εκατ. ευρώ από την BELTERRA με σκοπό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον, τον περασμένο Αύγουστο υπεγράφη συμφωνητικό εξωδικαστικού συμβιβασμού με τον δήμο Σιθωνίας σχετικά με την επιστροφή ποσών που είχε καταβάλει για τέλη καθαριότητας και φωτισμού και ο δήμος υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία ποσό ύψους 4,23 εκατ. ευρώ πλέον νόμιμου τόκου.

Στην έκθεσή του ο ορκωτός επισημαίνει ότι στον λογαριασμό «άυλα περιουσιακά στοιχεία» συνολικού ποσού 4,27 εκατ. ευρώ., συμπεριλαμβάνεται η αξία της άδειας λειτουργίας του καζίνο Πόρτο Καρράς αξίας 4,1 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία δεν έχει πραγματοποιήσει έλεγχο απομείωσης της αξίας της εν λόγω άδειας προκειμένου να διαπιστώσει εάν η λογιστική αξία υπολείπεται της ανακτήσιμης αξία της.