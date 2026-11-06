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Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, εταίρος του Enterprise Europe Network Hellas, αναφέρει σε ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του ότι λήγει στις 27 Νοεμβρίου, η προθεσμία υποβολής απαντήσεων στην έρευνα που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Οδηγίας 2009/52/ΕΚ σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε εργοδότες που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών (Employers’ Sanctions Directive).

Όπως υπογραμμίζεται, δεδομένου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές ως προς την εφαρμογή της Οδηγίας μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή επιδιώκει να συγκεντρώσει πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των σχετικών κανόνων και τις επιπτώσεις τους στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.

Ειδικότερα, η Επιτροπή συλλέγει στοιχεία από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σχετικά με:

– Τα πρακτικά βήματα και το κόστος συμμόρφωσης με τους κανόνες κατά την πρόσληψη και απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών.

– Την σαφήνεια και την πολυπλοκότητα του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών.

– Την πρακτική υποστήριξη που παρέχουν οι δημόσιες αρχές, καθώς και τους ελέγχους και τα μέτρα επιβολής που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ.

– Τις πιθανές επιπτώσεις των απαιτήσεων στις διαδικασίες πρόσληψης και στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αντιμετωπίζουν ελλείψεις εργατικού δυναμικού.

– Πιθανούς τρόπους αποσαφήνισης ή απλούστευσης των κανόνων, με παράλληλη διατήρηση αποτελεσματικών μέτρων για την καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης και της εργασιακής εκμετάλλευσης.

Σκοπός είναι οι απαντήσεις να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του βαθμού ενημέρωσης και της εμπειρίας των εργοδοτών σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την πρόσληψη και απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, των απαιτούμενων ελέγχων και των πρακτικών δυσκολιών που ενδέχεται να προκύπτουν.

Σε ποιους απευθύνεται η έρευνα

Η έρευνα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως σε κράτη μέλη της ΕΕ τα οποία καλύπτονται από την Οδηγία για τις κυρώσεις κατά των εργοδοτών. Δεν αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στη Δανία ή την Ιρλανδία, καθώς οι δύο αυτές χώρες έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή της Οδηγίας.

Ο χρόνος συμπλήρωσης εκτιμάται στα 20-25 λεπτά.

Το ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/757cf1d9-8bff-2e63-720c-5f191b916a98 και παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στο πεδίο «How did you learn about this survey?», να επιλέξουν «Enterprise Europe Network».