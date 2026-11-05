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Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Moller-Maersk A/S, καθώς η αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεων και τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της δεύτερης μεγαλύτερης ναυτιλιακής εταιρείας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των αναλυτών.

Η μετοχή της Maersk υποχώρησε έως και 11,6% στις 9:12 π.μ. στην Κοπεγχάγη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση της από τον Απρίλιο του 2025.

Παρά τις απώλειες, η μετοχή εξακολουθεί να σημειώνει άνοδο περίπου 36% από τις αρχές του έτους.

Αναβάθμιση προβλέψεων, αλλά κάτω από τις εκτιμήσεις

Η Maersk ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αναμένει πλέον προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) μεταξύ 8 δισ. και 8,5 δισ. δολαρίων για το 2026.

Ωστόσο, ολόκληρο το εύρος της νέας πρόβλεψης βρίσκεται χαμηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 8,66 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, τα λειτουργικά κέρδη EBIT αυξήθηκαν κατά 155% σε ετήσια βάση, στα 3,27 δισ. δολάρια, αλλά υπολείπονταν της πρόβλεψης για 3,61 δισ. δολάρια.

Τόσο τα έσοδα όσο και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν επίσης χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς.

«Η Maersk ανακοίνωσε κέρδη τρίτου τριμήνου που ήταν χαμηλότερα από τις προσδοκίες», ανέφερε σε σημείωμά του ο Μίκελ Εμίλ Γένσεν, αναλυτής της AL Sydbank.

«Η βασική εξήγηση βρίσκεται στη δραστηριότητα θαλάσσιων μεταφορών (Ocean), όπου η αύξηση του όγκου μεταφορών ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από την αναμενόμενη, ενώ το κόστος διαμορφώθηκε υψηλότερα από τις προβλέψεις», πρόσθεσε.

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τη ζήτηση για μεταφορές

Παρ’ όλα αυτά, η νέα πρόβλεψη αποτελεί σημαντική αναβάθμιση σε σύγκριση με το προηγούμενο εύρος εκτιμήσεων της εταιρείας, που προέβλεπε λειτουργικά κέρδη μεταξύ 4,5 δισ. και 6,5 δισ. δολαρίων.

Πρόκειται για τη δεύτερη αναβάθμιση των στόχων της Maersk μέσα σε μόλις τρεις μήνες.

Η βελτίωση των προοπτικών συνδέεται με την παγκόσμια ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ενισχύει τη ζήτηση για υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών και οδηγεί σε υψηλότερους ναύλους.

Έτσι, παρά τη σημαντική αύξηση των αναμενόμενων ετήσιων κερδών, η αγορά εστιάζει στις επιδόσεις που υπολείπονται των προβλέψεων και στις υψηλότερες δαπάνες του τομέα θαλάσσιων μεταφορών.