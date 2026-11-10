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Σε τροχιά πιθανής αλλαγής της μετοχικής της σύνθεσης βρίσκεται η R Energy 1, καθώς ενδιαφερόμενος επενδυτής πραγματοποιεί έλεγχο δέουσας επιμέλειας (due diligence), στο πλαίσιο αξιολόγησης ενδεχόμενης εταιρικής συναλλαγής. Η διαδικασία δημιουργεί νέα δεδομένα για τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην αποθήκευση ενέργειας.

Καθώς ο έλεγχος δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του ομολογιακού δανείου έως 4,5 εκατ. ευρώ, στις 22 Δεκεμβρίου 2026, η εταιρεία προτείνει στους ομολογιούχους να της παραχωρήσουν δικαίωμα εξάμηνης παράτασης, έως τις 22 Ιουνίου 2027, με παράλληλη αύξηση του ετήσιου επιτοκίου από 4,5% σε 6,5%.

Η πρόταση θα τεθεί προς έγκριση στη συνέλευση των ομολογιούχων στις 2 Δεκεμβρίου, ενώ η εταιρεία θα αποφασίσει έως τις 8 Δεκεμβρίου εάν θα ασκήσει το δικαίωμα παράτασης, εφόσον αυτό εγκριθεί. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της σχεδιαζόμενης συναλλαγής κατά την περίοδο παράτασης, προβλέπεται πρόωρη εξόφληση του δανείου, με τους ομολογιούχους να εισπράττουν το σύνολο των τόκων που αναλογούν στην εξάμηνη περίοδο.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της R Energy 1:

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται από το 2011 στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά. Μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς των ΑΠΕ στην Ελλάδα, υλοποιώντας σημαντικό επενδυτικό έργο, ενώ συνεχίζει να εξελίσσει το χαρτοφυλάκιό της, με έμφαση τόσο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και στην αποθήκευση ενέργειας.

Σήμερα, βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης ενδεχόμενης εταιρικής συναλλαγής σε επίπεδο μετοχικής σύνθεσης (εφεξής «η Συναλλαγή»). Στο πλαίσιο αυτής, ενδιαφερόμενος επενδυτής διενεργεί έλεγχο δέουσας επιμέλειας (due diligence). Με βάση την τρέχουσα εξέλιξη της διαδικασίας, ο έλεγχος δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από την 22.12.2026, ημερομηνία λήξης του Ομολογιακού Δανείου.

Για τον λόγο αυτό, προτείνεται στους Ομολογιούχους να χορηγήσουν στην Εκδότρια το δικαίωμα παράτασης της Ημερομηνίας Λήξης κατά έξι (6) μήνες, έως την 22.06.2027, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος για την αξιολόγηση της ανωτέρω διαδικασίας και τον κατάλληλο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό της Εκδότριας.

Η υποχρέωση αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου παραμένει ακέραιη και ανεξάρτητη από την έκβαση της Συναλλαγής. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της Συναλλαγής κατά τη διάρκεια της περιόδου παράτασης, η Εκδότρια θα προχωρήσει στην πλήρη αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής (Closing), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα κατωτέρω.

Ως αντιστάθμισμα για την παράταση, το ετήσιο επιτόκιο για την περίοδο από 22.12.2026 έως 22.06.2027 αυξάνεται από 4,50% σε 6,50%. Η 10η δόση τόκου θα καταβληθεί κανονικά στις 22.12.2026.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της Συναλλαγής κατά τη διάρκεια της περιόδου παράτασης, η Εκδότρια θα καταβάλει στους Ομολογιούχους: (α) το κεφάλαιο των Ομολογιών, (β) τους δεδουλευμένους τόκους έως την ημερομηνία της αποπληρωμής και (γ) τους τόκους που αναλογούν στο υπόλοιπο διάστημα από την ημερομηνία της αποπληρωμής έως την 22.06.2027, ώστε οι Ομολογιούχοι να λάβουν σε κάθε περίπτωση το σύνολο των τόκων της περιόδου παράτασης, με επιτόκιο 6,50% ετησίως.

Το δικαίωμα παράτασης θα ασκηθεί από την Εκδότρια μόνον εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας κρίνει ότι εξυπηρετεί το συμφέρον της. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί και θα ανακοινωθεί το αργότερο έως την 08.12.2026. Αν δεν ληφθεί τέτοια απόφαση, το Ομολογιακό Δάνειο θα αποπληρωθεί στις 22.12.2026, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους.

Εν όψει των ανωτέρω, και σύμφωνα με τους όρους 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6 και 3.2.9 του Προγράμματος ΚΟΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 04.11.2026 απόφασής του, καλεί τους Ομολογιούχους του ΚΟΔ σε Συνέλευση των Ομολογιούχων, την 02.12.2026, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00, που θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, για συζήτηση επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Μοναδικό θέμα: Λήψη απόφασης επί της προτεινόμενης παράτασης της Ημερομηνίας Λήξης του Εισηγμένου Ομολογιακού Δανείου κατά έξι (6) μήνες με δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης της Εκδότριας, της αύξησης του ετήσιου επιτοκίου σε 6,50% για την περίοδο της παράτασης και της τροποποίησης των σχετικών όρων του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα ΚΟΔ απαρτίας, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, η οποία ομοίως θα διεξαχθεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 04.12.2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση