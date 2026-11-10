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Σε καθαρές ζημιές ύψους 1,12 τρισ. γεν (περίπου 7 δισ. δολαρίων) πέρασε η SoftBank Group κατά το δεύτερο τρίμηνο της οικονομικής της χρήσης, καθώς οι ισχυρές πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές επηρέασαν τις οικονομικές επιδόσεις του ιαπωνικού επενδυτικού ομίλου. Παρά την αρνητική εικόνα της κερδοφορίας, η μετοχή της εταιρείας σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο στο χρηματιστήριο του Τόκιο, ακολουθώντας την ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου στις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, οι ζημιές της SoftBank ανήλθαν σε 1,12 τρισ. γεν, έναντι καθαρών κερδών 2,5 τρισ. γεν την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Την ίδια στιγμή, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 2,22 τρισ. γεν, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG και ανέμεναν έσοδα 2,02 τρισ. γεν.

Άλμα 13,9% στη μετοχή παρά τις ζημιές

Παρά τη σημαντική επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, η μετοχή της SoftBank έκλεισε τη σημερινή συνεδρίαση με κέρδη 13,9%, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν στις τεχνολογικές μετοχές μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις των προηγούμενων ημερών.

Η άνοδος εντάχθηκε στο ευρύτερο θετικό κλίμα που επικράτησε στις ασιατικές αγορές τεχνολογίας, μετά την ανάκαμψη της Wall Street κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης σημαντικές εταιρείες ημιαγωγών, όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix, καθώς περιορίστηκαν προσωρινά οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις και τις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στα 64,6 δισ. δολάρια η επένδυση της SoftBank στην OpenAI

Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, βρίσκεται στο επίκεντρο της επενδυτικής στρατηγικής της SoftBank για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο ιαπωνικός όμιλος ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο νέα επένδυση 30 δισ. δολαρίων στην OpenAI, αυξάνοντας τη συνολική τοποθέτησή του στην εταιρεία στα 64,6 δισ. δολάρια.

Μετά τη συγκεκριμένη συναλλαγή, η SoftBank κατέχει πλέον περίπου το 13% της OpenAI, ενισχύοντας τη θέση της σε έναν από τους σημαντικότερους ομίλους ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.

Η επένδυση αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του ιαπωνικού ομίλου, ο οποίος επιδιώκει να αποκτήσει ισχυρή παρουσία σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της AI, από την ανάπτυξη λογισμικού και προηγμένων μοντέλων έως τις υπολογιστικές υποδομές.

Νέο επενδυτικό σχέδιο 1,85 δισ. δολαρίων για υποδομές AI

Παράλληλα με τη συμμετοχή της στην OpenAI, η SoftBank επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και στα data centers.

Τη Δευτέρα, μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο όμιλος γνωστοποίησε σχέδιο συνεργασίας με την Grab και την ενεργειακή εταιρεία PETROS της Μαλαισίας, με στόχο την ανάπτυξη υποδομών AI στη χώρα.

Οι τρεις εταιρείες σχεδιάζουν να διαθέσουν συνολικά 1,85 δισ. δολάρια σε αρχικά κεφάλαια, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη των σχετικών εγκαταστάσεων.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του σχεδίου προβλέπει τη δημιουργία υπολογιστικών υποδομών τεχνητής νοημοσύνης με ισχύ τουλάχιστον 5 GW.

Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της SoftBank να ενισχύσει την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά υποδομών AI, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεχνολογικοί όμιλοι αναπτύσσουν ολοένα μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων για την εκπαίδευση και τη λειτουργία προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.