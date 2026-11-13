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Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 1,56 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, προχωρά η Softweb, με στόχο τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας και την πραγματοποίηση εξαγορών.

Η αύξηση προβλέπει την έκδοση έως 599.346 νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης 2,60 ευρώ ανά μετοχή, και αναλογία μίας νέας μετοχής για κάθε δέκα υφιστάμενες. Από τα κεφάλαια που θα αντληθούν, το 50% θα κατευθυνθεί σε εξαγορές συμμετοχών σε εταιρείες του κλάδου, το 25% σε επενδύσεις και το υπόλοιπο 25% στην πρόσληψη και ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού, με ορίζοντα υλοποίησης τη διετία 2027–2028.

Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή ανακοίνωση της εταιρείας, η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε για τις 17 Νοεμβρίου. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων θα διαρκέσει από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευσή τους στην Euronext Athens θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου. Οι μέτοχοι που θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους θα έχουν επίσης δυνατότητα προεγγραφής για τυχόν αδιάθετες νέες μετοχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «SOFTWEB – ADAPTIVE I.T. SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (διακριτικός τίτλος «SOFTWEB», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128823706000) (η «Εταιρεία») ενημερώνει τους μετόχους της ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20.10.2026 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ονομαστικό ποσό έως €71.921,52, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, με την έκδοση έως 599.346 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,12 η καθεμία (οι «Νέες Μετοχές»), με τιμή διάθεσης €2,60 ανά Νέα Μετοχή και σε αναλογία μίας (1) Νέας Μετοχής για κάθε δέκα (10) υφιστάμενες μετοχές (η «Αύξηση»). Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης, ύψους €2,48 ανά Νέα Μετοχή και συνολικά έως €1.486.378,08, θα πιστωθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Τα αντληθέντα κεφάλαια θα ανέλθουν σε έως €1.558.299,60. Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018.

Την 30.10.2026 καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. (Κ.Α.Κ. 6289273) η υπ’ αριθμ. 4294645ΑΠ/30.10.2026 απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.10.2026 για την Αύξηση. Οι όροι και το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης εξειδικεύτηκαν με την από 06.11.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων. Τα αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης θα χρησιμοποιηθούν κατά την περίοδο 2027–2028 ως εξής: (α) ποσοστό 25% για την ενίσχυση των επενδύσεων του Ομίλου στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού «Οικοσυμμετρία», (β) ποσοστό 25% για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας του Ομίλου μέσω της πρόσληψης και ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και (γ) ποσοστό 50% για την εξαγορά συμμετοχών σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο δραστηριότητας του Ομίλου.

Αποκοπή και δικαιούχοι. Η 17.11.2026 ορίζεται ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Από την ημερομηνία αυτή οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην EN.A. Growth της Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της Euronext Athens, σε

συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext Athens, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 18.11.2026 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων), καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Περίοδος άσκησης και διαπραγμάτευσης. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης ορίζεται από 20.11.2026 έως και 03.12.2026. Η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων στην EN.A. Growth αρχίζει με την έναρξη της περιόδου άσκησης και λήγει με το κλείσιμο της συνεδρίασης της 30.11.2026, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησης. Τα δικαιώματα είναι μεταβιβάσιμα και πιστώνονται στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. την 19.11.2026. Δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν έως τη λήξη της περιόδου άσκησης, την 03.12.2026, αποσβένονται αυτοδικαίως.

Διαδικασία άσκησης. Η άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της περιόδου άσκησης, μέσω του Συμμετέχοντα του λογαριασμού αξιογράφων του δικαιούχου (ΑΕΠΕΥ ή θεματοφύλακας τράπεζα). Η άσκηση μπορεί επίσης να γίνει απευθείας στα γραφεία της FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ., με την υποβολή σχετικής αίτησης και την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και ΑΦΜ. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή άσκηση των δικαιωμάτων των πελατών τους. Κατά την άσκηση καταβάλλεται ολόκληρο το αντίτιμο των Νέων Μετοχών, το οποίο κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας στην Τράπεζα Πειραιώς (IBAN GR04 0172 2120 0052 1211 2386 543). Η άσκηση, μετά την υποβολή της αίτησης και την καταβολή του αντιτίμου, δεν μπορεί να ανακληθεί. Οι εγγραφόμενοι λαμβάνουν απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο

και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη. Όσοι ασκούν δικαιώματα δεν επιβαρύνονται με κόστος άσκησης, πέραν των χρεώσεων του Συμμετέχοντά τους, ενώ όσοι αγοράζουν δικαιώματα επιβαρύνονται με τα έξοδα που έχουν συμφωνήσει με την ΑΕΠΕΥ ή την τράπεζά τους.

Προεγγραφή. Οι μέτοχοι που θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους έχουν δικαίωμα προεγγραφής, στην τιμή διάθεσης, για την απόκτηση Νέων Μετοχών που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες. Οι αιτήσεις προεγγραφής υποβάλλονται εντός της περιόδου άσκησης, μαζί με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού. Σε περίπτωση που η ζήτηση υπερβεί τις αδιάθετες Νέες Μετοχές, αυτές

κατανέμονται αναλογικά προς τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες υποβλήθηκε κάθε αίτηση προεγγραφής. Οι Νέες Μετοχές που θα παραμείνουν αδιάθετες και μετά την ικανοποίηση των προεγγραφών διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του, σε μετόχους ή τρίτους, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής διάθεσης. Ποσά για Νέες Μετοχές που δεν θα κατανεμηθούν επιστρέφονται

άτοκα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Η Εταιρεία θα ανακοινώσει την έκβαση της Αύξησης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου άσκησης.

Απόδοση των Νέων Μετοχών και κλάσματα. Οι Νέες Μετοχές αποδίδονται σε άυλη μορφή, με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. Κλάσματα Νέων Μετοχών δεν εκδίδονται. Ο αριθμός των Νέων Μετοχών στρογγυλοποιείται προς τα κάτω ανά δικαιούχο και το κλάσμα που απομένει δεν ασκείται. Οι Νέες Μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2026, εφόσον

συντρέξουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις. Για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στην EN.A. Growth απαιτείται έγκριση της Euronext Athens, και η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Αύξησης είναι το ακόλουθο:

Το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση