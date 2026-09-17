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H Supreme Yachting διακρίνεται ως μια εκ των κορυφαίων εταιρειών υποστήριξης θαλαμηγών, δραστηριοποιούμενη στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού, έναν από τους πιο απαιτητικούς και με διαρκή ανάπτυξη κλάδους της οικονομίας.

Σε έναν τομέα που αποκτά ολοένα και πιο στρατηγικό ρόλο για τον κλάδο, καθώς συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματική επιχειρησιακή λειτουργία των πολυτελών σκαφών αναψυχής, η εταιρεία έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υποστήριξης θαλαμηγών, που ενισχύει τη δυνατότητά της να ανταποκρίνεται στις σύνθετες ανάγκες ενός ιδιαίτερα απαιτητικού και διεθνούς πελατολογίου. Η δυναμική αυτή, ισχυροποιεί τη συνολική επιχειρηματική πορεία της Supreme Yachting και αποτυπώνεται στις οικονομικές επιδόσεις της.

Η Supreme Yachting παρουσίασε σημαντική αύξηση των οικονομικών της μεγεθών το 2025, αποδεικνύοντας την ηγετική της θέση στον τομέα της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε θαλαμηγούς.

Αύξηση Πωλήσεων και Κερδών προ Φόρων (ΚπΦ) το 2025 κατά 77% και 76% αντίστοιχα

Κέρδη προ Φόρων (ΚπΦ) €918 χιλ. και Περιθώριο ΚπΦ 65%

CAGR Πωλήσεων (2021-2025) ~ 70% & CAGR ΚπΦ (2021-2025) ~ 65%

Βασικά οικονομικά μεγέθη περιόδου 01/01/2025-31/12/2025

Οι Πωλήσεις το 2025 ανήλθαν σε €1.414.774, σημειώνοντας αύξηση κατά 77% έναντι του 2024.

Τα Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €934.654, σημειώνοντας αύξηση κατά 75% ενώ τα Κέρδη προ φόρων (ΚπΦ) της Εταιρείας για τη χρήση 2025 ανήλθαν σε €917.521, σημειώνοντας αύξηση κατά 76%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €1.181.889, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 110%. Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €1.074.244, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 123%. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Εταιρεία δεν είχε δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Δήλωση Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Θανάση Σκουλικίδη:

«Τα οικονομικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της Supreme Yachting. H ισχυρή κερδοφορία μας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας αποτελεί απόδειξη της στρατηγικής μας, του ισχυρού επιχειρηματικού μας μοντέλου και της σκληρής δουλειάς της ομάδας μας. Καθώς μπαίνουμε στη δεύτερη πενταετία λειτουργίας της εταιρείας μας, συνεχίζουμε με ξεκάθαρη στόχευση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας, παραμένοντας πάντα προσηλωμένοι στις θεμελιώδεις αξίες μας: την υπευθυνότητα, τη βιωσιμότητα καθώς και το πάθος μας για την αριστεία.»