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Οι μισές σχεδόν ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αξιοποιούν πλέον εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τον πειραματισμό στην πραγματική επιχειρηματική χρήση. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα του AI Readiness Index 2026, της πανελλαδικής έρευνας που υλοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από την ENTERSOFTONE (ES1), σε συνεργασία με το Εργαστήριο ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σχεδόν μία στις δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις (47%) δηλώνει ότι έχει προχωρήσει σε επιχειρηματική χρήση του AI, έναντι 39% το 2025, ενώ η ουσιαστική επιχειρηματική αξιοποίηση, δηλαδή η χρήση σε κανονική λειτουργία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο και έφθασε το 10% από 5% πέρυσι. Παράλληλα, ο Δείκτης Ετοιμότητας AI αυξήθηκε κατά 33%, καταγράφοντας σημαντική μεταβολή από τον πρώτο κύκλο της έρευνας.

Παρόλα αυτά, η απόσταση που χωρίζει τις επιχειρήσεις από την πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας παραμένει μεγάλη. Μόλις το 7% έχει ενσωματώσει το AI στην καθημερινή λειτουργία του, ενώ μόνο το 3% δηλώνει ότι έχει ήδη επιτύχει μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα μέσω της χρήσης του.

«Το AI Readiness Index 2026 καταγράφει μια σημαντική μετατόπιση. Οι ελληνικές ΜμΕ δεν αναρωτιούνται πλέον αν το AI τις αφορά, αλλά πώς θα το αξιοποιήσουν ουσιαστικά για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Η αγορά προχωρά με σταθερά βήματα από τον πειραματισμό στην πράξη. Η επόμενη, λοιπόν, πρόκληση είναι το AI να μετατραπεί σε βασικό εργαλείο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων με μετρήσιμο αντίκτυπο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων», δήλωσε ο Γιάννης Σαλίχος, CTPO της ENTERSOFTONE.

Ο κ. Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας UNIC – Athens, Ιδρυτής ELTRUN/ΟΠΑ, σημείωσε: «Ήδη μία στις δύο ΜμΕ χρησιμοποιεί το AI, αλλά μόνο μία στις δέκα το αξιοποιεί με εμφανή επιχειρηματικά οφέλη. Η κορυφαία επιχειρηματική πρόκληση που προσπαθούν πλέον να αντιμετωπίσουν οι ΜμΕ μέσω AI είναι η χαμηλή παραγωγικότητα και γενικά οι διαδικασίες καθυστέρησης. Αναδεικνύεται, επίσης σταδιακά μια πιο πελατοκεντρική και data-driven αξιοποίηση του AI».

Η χρήση του AI εδραιώνεται, αλλά τα εμπόδια παραμένουν

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η υιοθέτηση του AI προχωρά, χωρίς να έχει γεφυρωθεί πλήρως το χάσμα μεταξύ ενδιαφέροντος και ουσιαστικής αξιοποίησης. Παρότι το 76% των επιχειρηματιών και στελεχών χρησιμοποιεί εργαλεία AI, ως βασικές προκλήσεις παραμένουν οι ελλείψεις σε δεξιότητες και γνώση.

47% των ΜμΕ χρησιμοποιούν πλέον AI σε επιχειρησιακό επίπεδο (από 39% το 2025) Η ουσιαστική επιχειρηματική αξιοποίηση διπλασιάστηκε στο 10% (από 5%) Ο Δείκτης Ετοιμότητας AI αυξήθηκε κατά 33% , από 15 σε 20 μονάδες 76% των στελεχών δηλώνουν προσωπική χρήση εργαλείων AI Η χαμηλή παραγωγικότητα αποτελεί τη σημαντικότερη επιχειρηματική πρόκληση για το 83% των επιχειρήσεων Το 88% θεωρεί ότι η έλλειψη δεξιοτήτων είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην αξιοποίηση του AI Οι ανησυχίες για κυβερνοασφάλεια και προστασία δεδομένων ανέρχονται πλέον στο 69%

1 στις 10 επιχειρήσεις έχει ήδη υλοποιήσει εκπαίδευση στο AI και 1 στις 4 την έχει προγραμματίσει για τον επόμενο χρόνο

Ανακαλύψτε τα ευρήματα της δεύτερης κατά σειρά πανελλαδικής έρευνας AI Readiness Index 2026 για την ψηφιακή ετοιμότητα των ΜμΕ.