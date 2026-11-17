Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την προσωρινή παύση της λειτουργίας της ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα 16/11, η Ζορπίδης Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται εδώ και 51 χρόνια στον χώρο του οργανωμένου τουρισμού.

Η εταιρεία με σημαντική δραστηριότητα και παρουσία δεκαετιών στον τομέα των ταξιδίων και των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκε στο μακρινό παρελθόν από το Μιχάλη Ζορπίδη (πρώην και μακροβιότερος πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης) και τον ξάδερφό του Γιώργο.

Ήταν κοινό μυστικό στην αγορά τα ζητήματα που αντιμετώπιζε ο Τουριστικός Οργανισμός Ζορπίδη το τελευταίο διάστημα με σημαντικό θέμα και τις οικογενειακές έριδες μεταξύ των μετόχων, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, πέραν και των γενικότερων ζητημάτων στην αγορά όπως π.χ. η αλλαγή στους κανονισμούς κυκλοφορίας των πούλμαν.

Σημειώνεται ότι πέρα από τη δραστηριότητα των τουριστικών πρακτορείων, το όνομα «Ζορπίδη» είχε συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με το μεταφορικό αντικείμενο στη Θεσσαλονίκη, διαθέτοντας σημαντικό στόλο λεωφορείων- μάλιστα τη δεκαετία του ’00 είχε φτάσει να έχει έναν στόλο άνω των 100 λεωφορείων. Ένα μεγάλο μέρος του στόλου πραγματοποιούσε σταθερά δρομολόγια μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης αλλά και εργαζομένων, ενώ κάποιες χρονιές είχε φτάσει να έχει μέχρι και 40 μαθητικά δρομολόγια.

Σε αυτή τη φάση με δεδομένα τα ζητήματα που αντιμετώπιζε κι ενώ η εταιρεία είχε εφέτος πάνω 10 μαθητικά δρομολόγια, παραιτήθηκε αφήνοντας παράλληλα και μεταφορικό έργο που εκτελούσε με τα τουριστικά της λεωφορεία για μεταφορά εργαζομένων κ.λ.π.

Η επιλογή της εκούσιας κήρυξης πτώχευσης από το διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης, Μιχάλη Ζορπίδη, όπως φαίνεται, έχει να κάνει και με την επιδίωξη να διασφαλιστεί μια πιο συντεταγμένη διαδικασία και να αποφευχθούν άτακτες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων. Σε σχέση με το προσωπικό, οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν αποχωρήσει όλο το προηγούμενο διάστημα με κάτω των 15 που έχουν απομείνει, κάποιοι από τους οποίους προχώρησαν σε επισχέσεις εργασίας, ενώ ανοιχτές παραμένουν και οι οικονομικές εκκρεμότητες προς προμηθευτές, οι οποίοι αναμένεται να διεκδικήσουν τις απαιτήσεις τους.

Σε σχέση με τυχόν χρέη και υποχρεώσεις από την εταιρεία, πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα τα προηγούμενα ταξίδια που είχαν κλειστεί από τον οργανισμό -για παράδειγμα για την αργία της 28ης Οκτωβρίου- εκτελέστηκαν κανονικά και αντίστοιχα θα γίνει γι’ αυτά που έχουν κλειστεί εν όψει των διακοπών των Χριστουγέννων, επομένως δεν υπάρχουν εκκρεμότητες προς το ταξιδιωτικό κοινό: Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές στο newmoney «είχε σταματήσει η παραγωγή προγραμμάτων από τον όμιλο εδώ και τρία χρόνια περίπου. Η Ζορπίδης, ήταν μεταπωλητής και όχι οργανωτής ταξιδίων– αγόραζε ουσιαστικά από άλλα γραφεία και έβαζε το όνομά του, με δεδομένη την αναγνωρισιμότητά του στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας. Αρα τα προγράμματά του εκτελούνται κανονικά από τα ταξιδιωτικά γραφεία, που είναι υπεύθυνα για την οργάνωση». Υποχρεώσεις υπάρχουν σε προμηθευτές και εργαζομένους (συμπεριλαμβανομένων και οδηγών λεωφορείων) οι οποίοι έχουν ήδη προχωρήσει ή προχωρούν τώρα στις σχετικές κινήσεις και εκεί είναι που έχει στρέψει το ενδιαφέρον του ο όμιλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε.»

«Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν αποτελούν απλώς μέρος της αγοράς. Γίνονται κομμάτι της ιστορίας ενός τόπου, της ζωής των ανθρώπων του και των αναμνήσεων ολόκληρων γενεών.

Μία από αυτές είναι η ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε.

Από το 1975 μέχρι σήμερα, ο Τουριστικός Οργανισμός Ζορπίδης συνέδεσε το όνομά του με την εξέλιξη του οργανωμένου τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας σε χιλιάδες ταξιδιώτες την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους προορισμούς, να ανακαλύψουν τον κόσμο και να δημιουργήσουν αναμνήσεις ζωής.

Πίσω από αυτή τη διαδρομή βρίσκεται ο Μιχάλης Ζορπίδης, ένας επιχειρηματίας που αφιέρωσε περισσότερες από πέντε δεκαετίες στον τουρισμό, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ταξιδιωτικούς οργανισμούς της Βόρειας Ελλάδας. Με όραμα, επιμονή και διαρκή παρουσία στον κλάδο, συνέβαλε στην εξέλιξη της τουριστικής αγοράς, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της ταξιδιωτικής δραστηριότητας, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην επιχειρηματική ιστορία της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα, ύστερα από 51 χρόνια διαδρομής, η ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε. βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας της.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η εταιρεία βρίσκεται σε εσωτερική δικαστική διαμάχη, ενώ παράλληλα έχουν συσσωρευτεί σοβαρές οικονομικές και λειτουργικές δυσκολίες. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν αναγκαία, στην παρούσα φάση, την προσωρινή παύση της λειτουργίας της εταιρείας.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη εξέλιξη, με συνέπειες για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, τους ταξιδιώτες και όλους όσοι συνδέθηκαν με την πολυετή πορεία του οργανισμού.

Η ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε. αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την εύλογη ανησυχία που έχει δημιουργηθεί. Τα ζητήματα που έχουν ανακύψει, καθώς και οι σχετικές εκκρεμότητες, απαιτούν υπεύθυνη αντιμετώπιση, με σεβασμό προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, η εταιρεία επισημαίνει τη σημασία της αντικειμενικής ενημέρωσης και της αποφυγής πρόωρων συμπερασμάτων σχετικά με εξελίξεις και διαδικασίες που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η δήλωση του Μιχάλη Ζορπίδη, Προέδρου της ΖΟΡΠΙΔΗΣ Α.Ε.

“Πριν από 51 χρόνια ξεκίνησα ένα ταξίδι με ένα όνειρο: να δώσω σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο. Αυτό το όνειρο έγινε μια ολόκληρη ζωή. Μια διαδρομή γεμάτη προκλήσεις, προσπάθεια, επιτυχίες, δυσκολίες και πάνω απ’ όλα ανθρώπους. Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και τις συνέπειές της για τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους ταξιδιώτες μας. Προτεραιότητά μας είναι η υπεύθυνη αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει, με σεβασμό προς όλους. Δεν είναι εύκολο να βλέπεις μια προσπάθεια δεκαετιών να δοκιμάζεται. Όμως, όσα δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούν να σβηστούν από μια δύσκολη στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτής της διαδρομής. Τους ανθρώπους που εργάστηκαν δίπλα μου, τους συνεργάτες μας και τις χιλιάδες των ταξιδιωτών που μας εμπιστεύτηκαν. Η εμπιστοσύνη τους είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση της πορείας μου και η ιστορία που γράψαμε μαζί θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση στη ζωή μου.

Ελπίζω οι συνθήκες να επιτρέψουν στο μέλλον να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο. Μέχρι τότε, αντιμετωπίζουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο με ευθύνη, αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Εις το επανιδείν”».