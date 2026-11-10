Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων προετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, με στόχο να διευρύνει τη στήριξη τόσο των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων όσο και εκείνων που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία μέσω της καινοτομίας. Τη σχετική μεταρρύθμιση προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, γνωστοποιώντας ότι πρόκειται να την εισηγηθεί άμεσα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Μιλώντας σε εκδήλωση για την υγεία, ο κ. Θεοδωρικάκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, η οποία ήδη υλοποιεί επενδύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ που έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο και στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων.

«Ετοιμάζουμε μια πολύ σοβαρή μεταρρύθμιση στις στρατηγικές επενδύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο χρειάζεται ριζική αναμόρφωση. Σύμφωνα με τον υπουργό, η νέα προσέγγιση θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες των πολύ μεγάλων επενδύσεων, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερο βάρος σε επιχειρηματικά σχέδια που αξιοποιούν την έρευνα και την καινοτομία.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε την ελληνική φαρμακοβιομηχανία να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαμόρφωση του νέου καθεστώτος, εκτιμώντας ότι ο κλάδος μπορεί να έχει σημαντική συμμετοχή στις στρατηγικές επενδύσεις των επόμενων ετών.

Επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ

Ο κ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος συμμετείχε σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, κ. Θεόδωρο Τρύφων, παρουσίασε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν ενεργοποιηθεί για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων.

Όπως ανέφερε, στον Αναπτυξιακό Νόμο έχουν ενταχθεί επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 250 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε τέσσερις στρατηγικές επενδύσεις του κλάδου.

«Στρέψαμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, δηλαδή κυρίως τον Αναπτυξιακό Νόμο, και τις στρατηγικές επενδύσεις στη βιομηχανία», τόνισε, επισημαίνοντας ότι τα καθεστώτα ενίσχυσης της μεταποίησης προκηρύσσονται πλέον διαδοχικά, ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν συνεχώς δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα κίνητρα για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η φορολογική υπερέκπτωση των ερευνητικών δαπανών, η οποία μπορεί να φθάσει έως το 315%, ενώ οι συμψηφισμοί μέσω του ερευνητικού clawback για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στον φαρμακευτικό κλάδο έχουν ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ.

Στήριξη της έρευνας

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη χρηματοδότηση των ερευνητικών υποδομών της χώρας, σημειώνοντας ότι την τελευταία τριετία έχουν διατεθεί περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών ινστιτούτων.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι όσα έργα δεν προλάβουν να ολοκληρωθούν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης. Μάλιστα, όπως γνωστοποίησε, έχει ήδη υπογράψει τη σχετική απόφαση.

Αναφερόμενος στις προοπτικές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, επισήμανε ότι ο κλάδος διαθέτει σήμερα 51 παραγωγικές μονάδες, 31 εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης και περισσότερους από 55.000 εργαζομένους. Στοιχεία που, όπως υποστήριξε, αναδεικνύουν τη δυνατότητά του να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και των εξαγωγών.

Συνδέοντας, τέλος, τη βιομηχανική ανάπτυξη με την απασχόληση και τις αμοιβές, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας και η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

«Στόχος μας είναι να κάνουμε πιο παραγωγική την οικονομία για να μπορεί να δίνει σταθερά καλύτερους μισθούς», σημείωσε, εκτιμώντας ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά σε αυτή την προσπάθεια.