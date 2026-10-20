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Σε νέα φάση εισέρχεται ο «πόλεμος» της οπτικής ίνας στην ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών, με φόντο τις μεγάλες επενδύσεις που προηγήθηκαν και συνεχίζονται σε αυτό τον τομέα και όχι μόνο.

Μέσα σε ένα σκηνικό το οποίο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αρκετές… ανατροπές, σε γενικότερο επίπεδο, το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα σε μια σειρά εξελίξεων –σε διάφορα μέτωπα. Σε έναν κλάδο που οι βασικοί «παίκτες» του μετρούν ετήσια αθροιστικά έσοδα κοντά στα 5,5 δισ. ευρώ από όλες τις δραστηριότητές τους, αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, αλλά προσπαθούν, παράλληλα, να αξιοποιήσουν τις αντίστοιχες ευκαιρίες.

Η δυναμική παρουσία της ΔΕΗ στην ανάπτυξη δικτύων FTTH έχει ήδη δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, καθώς συνεχίζει να ενισχύει με ταχύτητα τη θέση της σε αυτήν. Γεγονός που αυξάνει τον ανταγωνισμό, ιδίως απέναντι στον leader αυτής, τον ΟΤΕ, μετά και το rebranding της πρώην Cosmote – νυν Telekom. Όπως αναφέρθηκε πρόσφατα εκ μέρους του ομίλου ΔΕΗ, το δίκτυο οπτικών ινών της θυγατρικής FiberGrid έχει πλέον φτάσει σε 2,3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις (homes passed), εκ των οποίων περισσότερα από 1,5 εκατ. σε 70 περιοχές είναι ήδη έτοιμα για άμεση σύνδεση (ready for service).

Επόμενος σταθμός είναι τα 2 εκατ. -έτοιμα για σύνδεση- ακίνητα έως το τέλος του 2026, με τον συνολικό στόχο κάλυψης να τοποθετείται στα 3,8 εκατ. έως το 2028. Η ταχύτητα ανάπτυξης του δικτύου, σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες συνδέσεις έως 2,5 Gbps, δείχνει ότι η ΔΕΗ δεν βλέπει τις τηλεπικοινωνίες ως συμπληρωματική δραστηριότητα, αλλά ως έναν νέο στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης.

Τα συνολικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η ΔΕΗ «διαγκωνίζεται» πλέον με τον ΟΤΕ στη «μάχη» κορυφής των telcos, σε έναν «αγώνα» όπου ασκούνται πιέσεις προς τους ανταγωνιστές τους κυρίως. Διότι, σε 3,5 χρόνια, η ΔΕΗ FiberGrid έχει καταφέρει να αναπτύξει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο FTTH στην Ελλάδα, με κοινό «στοίχημα» τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση των συνδέσεων από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και νέο πεδίο ανταγωνισμού τις ταχύτητες του ίντερνετ…

«Οδηγός» της «κούρσας» παραμένει ο όμιλος ΟΤΕ, ξεπερνώντας τις 2,2 εκατ. γραμμές FTTH (σ.σ. 3 εκατ. εάν χρησιμοποιηθεί ο δείκτης homes passed), με στόχο τις 2,4 εκατ. έως το τέλος του 2026 και τις 3,5 εκατ. έως το 2030, ενώ αριθμεί περίπου 730.000 ενεργούς πελάτες οπτικής ίνας.

Η Nova βρίσκεται περίπου στα 950.000 homes passed, αρκετά μακριά από τον φιλόδοξο στόχο που είχε τεθεί το 2023 για 1,6 εκατ. νοικοκυριά έως το 2027 και η Vodafone, τέλος, καλύπτει περίπου 620.000 σπίτια και επιχειρήσεις με οπτική ίνα, με στόχο τις 850.000 έως το τέλος του 2027.

Σε συνάρτηση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, η διείσδυση των οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) στην ελληνική αγορά καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία. Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, οι ενεργές συνδέσεις ανήλθαν σε 1.231.339 στο τέλος Ιουνίου 2026, επί συνόλου 4.287.534 σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων, ανεβάζοντας το ποσοστό στο 28,78%.

Το deal ΔΕΗ- Vodafone

To deal σε εκκρεμότητα της ΔΕΗ με τη Vodafone για τη δημιουργία κοινής εταιρείας 50%-50% στις οπτικές ίνες -μέσω της συνένωσης FiberGrid και Fiber2All – φαίνεται ικανό να προκαλέσει μια από τις επόμενες… ανατροπές στον κλάδο, με τη δεύτερη να έχει φθάσει, όπως προαναφέρθηκε, σε άνω των 620 χιλιάδων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται, ότι ΔΕΗ και Vodafone έχουν συνάψει μη δεσμευτική συμφωνία για τη συνένωση των δικτύων τους και στοχεύουν στην σύσταση κοινού σχήματος το οποίο θα δραστηριοποιείται στη χονδρική αγορά FTTH.

Ο σχεδιασμός, που φαίνεται να προχωρά ομαλά, προβλέπει την ολοκλήρωση των ελέγχων (due diligence) και την υπογραφή οριστικής συμφωνίας έως το τέλος του 2026 και την ολοκλήρωση της συναλλαγής εντός του 2027, υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων.

Η «μάχη» περνά βέβαια από τη χονδρική και τον χώρο των υποδομών, στα προϊόντα λιανικής, όπου ο όμιλος ΟΤΕ διατηρεί ισχυρό προβάδισμα. Τα νούμερα επιβεβαιώνουν την κυριαρχία της Telekom: Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, κατέγραψε 686.831 ενεργούς συνδρομητές FTTH, πετυχαίνοντας αύξηση 46% στις καθαρές νέες συνδέσεις σε ετήσια βάση. Αντίθετα, ο νέος πόλος ΔΕΗ-Vodafone εκτιμάται ότι θα εισέλθει στην εμπορική «μάχη» με μια αρχική βάση 200.000 ενεργών συνδρομητών.

Τα έσοδα από το ICT

Μια σημαντική παράμετρο για τη διαμόρφωση των ισολογισμών των ομίλων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά των τηλεπικοινωνιών, δεν παύουν να αποτελούν τα διόλου ευκαταφρόνητα έσοδα που προέρχονται από τον τομέα του ICT, με τον ΟΤΕ να κατέχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή και μερίδιο στην αθροιστική αξία των υλοποιημένων έργων πληροφορικής στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω διαγωνισμών του δημόσιου τομέα από το Ταμείο Ανάκαμψης, με έναν επιμέρους τζίρο ύψους 418,6 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2025.

Επίδοση που επέτρεψε στον Νο 1 τηλεπικοινωνιακό πάροχο της χώρας, να υποσκελίσει στη σχετική κατάταξη των εσόδων από το ICT ακόμα και τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής στην Ελλάδα.

Η επικείμενη ολοκλήρωση του RRF στρέφει –μεταξύ άλλων- το ενδιαφέρον του σε διαγωνισμούς νέας γενιάς, χρηματοδοτούμενους από άλλους πόρους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το mega project των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων, με προϋπολογισμό 515,4 εκατ. ευρώ, που τρέχει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για λογαριασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Όπως ανέφερε πρόσφατα σε ρεπορτάζ του το newmoney, o OTE ως επικεφαλής κοινοπραξίας με τις Byte και Idemia ανήκε στα 5 σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, ενώ προκύπτει και ένα… δεύτερο ζήτημα που αφορά έμμεσα τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

Η «επόμενη μέρα» της Nova

Η Nova ICT συμμετέχει, επίσης, ανάμεσα στους «5» του μεγάλου διαγωνισμού για τις νέες ψηφιακές ταυτότητες, με «συμπαίκτες» τη Space Hellas και τις Thales, Zetes, ωστόσο έχει «αυτονομηθεί» πλέον στον κλάδο της πληροφορικής και δεν υπάγεται πια ως γνωστόν στον όμιλο της Nova, μετά την εξαγορά του υπολοίπου 50% των μετοχών της από την Motor Oil -το καλοκαίρι, με πωλητή τη Nova- και εν συνεχεία με την απόκτηση ενός μεριδίου 30% από το EOS Hellenic Renaissance Fund II και το Latsco Family Office.

To deal του περασμένου Ιουλίου για την μεταβίβαση της κερδοφόρου δραστηριότητας στο ICT στάθηκε αφορμή για να ανοίξει πάλι η συζήτηση για την «επόμενη μέρα» του τηλεπικοινωνιακού ομίλου Nova, και το αν θα επανέλθει το θέμα της πώλησής του, είτε ολόκληρου είτε σε κομμάτια. Κάτι, που επισήμως δεν επιβεβαιώνεται.

Μεσολάβησε, δε, και η «αναθέρμανση» των σεναρίων τόσο για την United Fiber, όσο και για το ενδιαφέρον του Γιάννη Αλαφούζου για την συνδρομητική πλατφόρμα της εταιρείας. Ως προς τη δεύτερη ανακοινώθηκε ωστόσο η αλλαγή ονομασίας της ΕΟΝ σε Nova TV με τη σημείωση ότι «αναβαθμίζει την εμπειρία, κάνοντας την εύρεση περιεχομένου πιο γρήγορη από ποτέ και με την καλύτερη δυνατή οπτικοποίηση» και γίνεται, ακόμη, λόγος για το «λανσάρισμα της τρίτης γενιάς της cloud-based πλατφόρμας τηλεόρασης και ψυχαγωγίας της United Group, του κορυφαίου ομίλου τηλεπικοινωνιών, μέσων ενημέρωσης και τεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, του οποίου μέλος είναι η Nova».