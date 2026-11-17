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Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναζητά μεγαλύτερη παραγωγική αυτονομία και ανθεκτικότερες εφοδιαστικές αλυσίδες, η ενίσχυση της εγχώριας φαρμακευτικής παραγωγής αποτελεί ταυτόχρονα αναπτυξιακή ευκαιρία, στρατηγική επιλογή για την οικονομία και κρίσιμο παράγοντα για τη δημόσια υγεία.

Το ζητούμενο είναι σαφές: η Ελλάδα να αξιοποιήσει τις παραγωγικές δυνατότητες και την τεχνογνωσία της φαρμακοβιομηχανίας, ενισχύοντας τη θέση της στον ευρωπαϊκό φαρμακευτικό χάρτη και διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη επάρκεια φαρμάκων και την πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτικές και προσιτές θεραπείες.

Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει μια συνεκτική εθνική στρατηγική, με περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, σταθερούς κανόνες, αποτελεσματικά αναπτυξιακά εργαλεία και ένα βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Στόχος η Ελλάδα να εξελιχθεί σε ευρωπαϊκό κέντρο φαρμακευτικής παραγωγής και καινοτομίας

Τη στρατηγική σημασία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, χαρακτηρίζοντας τον κλάδο πρότυπο παραγωγικής δραστηριότητας, με ισχυρή εξαγωγική παρουσία, επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία και σημαντική συμβολή στη δημιουργία ποιοτικών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Όπως υπογράμμισε, η μετάβαση σε ένα παραγωγικό μοντέλο υψηλότερης προστιθέμενης αξίας απαιτεί ενίσχυση των επενδύσεων και αύξηση της παραγωγικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα επενδυτικά κίνητρα, μεταξύ των οποίων και η αύξηση της επιστροφής μέσω του επενδυτικού clawback για την περίοδο 2026-2027.

Κεντρικός στόχος είναι η Ελλάδα να ενισχύσει τη θέση της ως σημαντικό ευρωπαϊκό κέντρο φαρμακευτικής παραγωγής, έρευνας και καινοτομίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της εγχώριας βιομηχανίας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και υψηλότερη προστιθέμενη αξία στην οικονομία.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέδειξε την καθοριστική συμβολή της φαρμακοβιομηχανίας στην παραγωγική ανασυγκρότηση, την απασχόληση, την έρευνα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της αξιοποίησης των διαθέσιμων αναπτυξιακών εργαλείων και της ουσιαστικότερης διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή. Η σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τη βιομηχανική δραστηριότητα μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων, να ενισχύσει την καινοτομία και να δημιουργήσει νέες δυνατότητες ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

Ανταγωνιστικό κόστος και επενδυτικά κίνητρα: οι προϋποθέσεις για ισχυρότερη παραγωγή

Στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ανταγωνιστικού, σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου για τη βιομηχανική παραγωγή εστίασε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Θεόδωρος Τρύφων.

Όπως επισήμανε, η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής και ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας προϋποθέτει ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, ισχυρά και αποτελεσματικά επενδυτικά κίνητρα και σταθερό κανονιστικό περιβάλλον. Οι παράγοντες αυτοί είναι καθοριστικοί για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, την αναβάθμιση των παραγωγικών υποδομών και την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα του clawback, το οποίο περιορίζει τους διαθέσιμους πόρους των επιχειρήσεων για παραγωγικές επενδύσεις, έρευνα και τεχνολογική αναβάθμιση. Η αποτελεσματική αντιμετώπισή του αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου λειτουργίας, που θα ενθαρρύνει τις νέες επενδύσεις και θα ενισχύει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Η φαρμακευτική επάρκεια ως εθνική αναπτυξιακή προτεραιότητα

Η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής δεν αφορά μόνο την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Αφορά, επίσης, τη θωράκιση της χώρας απέναντι σε διεθνείς διαταραχές, την ενίσχυση της επάρκειας φαρμάκων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη διασφάλιση σταθερότερης πρόσβασης των ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαθέτει τη δυνατότητα να αποτελέσει έναν από τους βασικούς μοχλούς του νέου παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας.