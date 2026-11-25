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Περνώντας αρκετό χρόνο μπροστά σε μια οθόνη και με δεδομένη την επιρροή των social media, των deepfakes και του cyberbullying, οι προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν σήμερα παιδιά και έφηβοι αλλάζουν διαρκώς. Αφουγκραζόμενο τη σημερινή πραγματικότητα, το Ίδρυμα Vodafone εμπλουτίζει το περιεχόμενο του Generation Next με νέο εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ψηφιακή ευημερία (Digital Wellbeing). Έτσι, δίνει δωρεάν σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς πρακτικά εργαλεία για μια πιο ασφαλή και συνειδητή σχέση με την τεχνολογία.

Για τα παιδιά που μεγαλώνουν σήμερα, ο ψηφιακός κόσμος είναι ο χώρος όπου επικοινωνούν, ενημερώνονται, ψυχαγωγούνται και μαθαίνουν. Μαζί με τις ευκαιρίες, όμως, εμφανίζονται και νέες προκλήσεις: Πώς διαχειρίζεται ένα παιδί τους συνεχείς ψηφιακούς περισπασμούς; Πώς ξεχωρίζει μια αξιόπιστη πληροφορία από ένα παραποιημένο ή/και παραπλανητικό βίντεο; Και πώς μπορεί να αντιδράσει όταν βρεθεί αντιμέτωπο με ακατάλληλο περιεχόμενο ή διαδικτυακό εκφοβισμό;

Σε αυτά τα ερωτήματα έρχεται, η εκπαιδευτική ενότητα Digital Wellbeing του Generation Next με νέο περιεχόμενο για παιδιά και εφήβους 9-16 ετών, να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας παράλληλα έναν νέο κύκλο Digital Wellbeing Online Classrooms με δωρεάν συμμετοχή.



Διαφορετική ηλικία, διαφορετικές ψηφιακές προκλήσεις

Το νέο εκπαιδευτικό υλικό έχει σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας και αξιοποιεί βιωματικές και συνεργατικές δραστηριότητες.

Για παιδιά 9-12 ετών, οι θεματικές αφορούν τον Ψηφιακό Περισπασμό και την Αυτορρύθμιση, την Τυχαία Έκθεση σε Περιεχόμενο για Ενήλικες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους influencers και τις πληροφορίες που συναντούν στα social media. Στόχος είναι να μάθουν να διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο τους, να αναγνωρίζουν καταστάσεις που απαιτούν προσοχή και να αναπτύσσουν σταδιακά κριτική σκέψη απέναντι σε όσα βλέπουν online.

Στις ηλικίες 13-16 ετών, το περιεχόμενο περνά σε πιο σύνθετα ζητήματα: από το cyberbullying και τα deepfakes μέχρι την παραποίηση ψηφιακού περιεχομένου και τους κινδύνους που μπορεί να συνδέονται με επιβλαβείς διαδικτυακές κοινότητες.

Η ασφαλής πλοήγηση στον ψηφιακό κόσμο γίνεται ολοένα και πιο σύνθετη. Τα παιδιά χρειάζονται σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες που θα τα βοηθούν να κατανοούν το ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο κινούνται και να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές μέσα σε αυτό.

Σημαντικός ο ρόλος των εκπαιδευτικών

Μέσα από τον νέο κύκλο των δωρεάν Digital Wellbeing Online Classrooms, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να ενισχύσουν την προετοιμασία τους γύρω από σύγχρονα ζητήματα ψηφιακής ευημερίας και να αποκτήσουν περισσότερα εφόδια για να ανοίγουν ουσιαστικές συζητήσεις μέσα στην τάξη. Παράλληλα, ένας ειδικά διαμορφωμένος οδηγός τούς βοηθά να προσεγγίζουν ακόμη και πιο απαιτητικές θεματικές με τρόπο κατάλληλο για τους μαθητές και τις μαθήτριές τους.

Όπως επισημαίνει η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα, η ψηφιακή ευημερία ξεπερνά την έννοια της απλής ασφάλειας στο διαδίκτυο: αφορά την ενδυνάμωση παιδιών και εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν την τεχνολογία με κριτική σκέψη, αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα.



Σχετικά με το πρόγραμμα Generation Next

Το Generation Next αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Skills Upload Jr του Ιδρύματος Vodafone, το οποίο υποστηρίζει την ψηφιακή μάθηση και ευημερία σε μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και με την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολικότερη δράση του Ιδρύματος Vodafone, το οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία και την τεχνογνωσία της Vodafone, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, με στόχο έναν πιο ασφαλή, συμπεριληπτικό και ισότιμο κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες για το Generation Next και το νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο www.generationnext.vodafone.gr