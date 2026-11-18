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Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και περαιτέρω αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων κατέγραψε η Trade Estates ΑΕΕΑΠ στο εννεάμηνο του 2026, με την εταιρεία να προχωρά παράλληλα στη διανομή αυξημένου προσωρινού μερίσματος και στην υλοποίηση νέων επενδύσεων στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 50,4%, στα 29,1 εκατ. ευρώ, έναντι 19,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 8,8%, στα 41,4 εκατ. ευρώ, από 38,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η ανάπτυξη των μεγεθών συνοδεύτηκε από αύξηση των εσόδων από μισθώματα, ενίσχυση της επισκεψιμότητας και των πωλήσεων στα εμπορικά πάρκα, καθώς και άνοδο της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων στα 626,1 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2026, αυξημένου κατά 7,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αύξηση 9,4% στα μισθώματα και FFO 16,3 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Trade Estates την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, τα έσοδα από μισθώματα διαμορφώθηκαν στα 32,9 εκατ. ευρώ, έναντι 30,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 9,4%.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 3,2% σε σύγκριση με τα 24,2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) διαμορφώθηκαν στα 16,3 εκατ. ευρώ, από 15,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,9%.

Παράλληλα, τα κέρδη βάσει των δεικτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών Ακινήτων (EPRA Earnings) ανήλθαν σε 17,2 εκατ. ευρώ, έναντι 15,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τα κέρδη EPRA ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,14 ευρώ, από 0,13 ευρώ.

Στα 626 εκατ. ευρώ η αξία των ακινήτων

Ανοδικά κινήθηκε και η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Trade Estates.

Η μεικτή εύλογη αξία των ακινήτων (Gross Asset Value – GAV) διαμορφώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 στα 626,1 εκατ. ευρώ, έναντι 601,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, καταγράφοντας αύξηση 4,1%.

Η εσωτερική λογιστική αξία (Net Asset Value – NAV) ανήλθε στα 356,6 εκατ. ευρώ, από 340 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενισχυμένη κατά 4,9%.

Σε επίπεδο μετοχής, η εσωτερική αξία διαμορφώθηκε στα 2,94 ευρώ, έναντι 2,81 ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Το συνολικό ενεργητικό του ομίλου αυξήθηκε κατά 1,4%, στα 670,3 εκατ. ευρώ, από 661 εκατ. ευρώ.

Οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στα 285,6 εκατ. ευρώ, παραμένοντας ουσιαστικά σταθερές σε σύγκριση με τα 285 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υποχώρησαν στα 16,4 εκατ. ευρώ, έναντι 24,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 34,2%.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία των επενδυτικών ακινήτων διαμορφώθηκε στο 43%, από 43,3% στο τέλος του 2025.

Στους λειτουργικούς δείκτες, η καθαρή αρχική απόδοση ακινήτων κατά EPRA ενισχύθηκε στο 7,45%, από 7,23%, ενώ το ποσοστό κενών χώρων περιορίστηκε στο 3,26%, έναντι 3,37%.

Μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 7,7%

Τη διανομή αυξημένου προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2026 αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Trade Estates στη συνεδρίαση της 16ης Νοεμβρίου.

Το μέρισμα ανέρχεται σε 0,07 ευρώ ανά μετοχή, με το συνολικό καθαρό ποσό της διανομής να φθάνει τα 8,52 εκατ. ευρώ.

Σε σύγκριση με το προσωρινό μέρισμα της χρήσης 2025, η φετινή διανομή είναι αυξημένη κατά 7,7%.

Οι λεπτομέρειες για τις ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων και καταβολής του μερίσματος θα γνωστοποιηθούν με ξεχωριστή εταιρική ανακοίνωση.

Επισκεψιμότητα 18,3 εκατ. στα εμπορικά πάρκα – Πωλήσεις 422 εκατ. ευρώ

Η θετική πορεία των εμπορικών πάρκων της Trade Estates αποτυπώθηκε τόσο στον αριθμό των επισκεπτών όσο και στις πωλήσεις των καταστημάτων που λειτουργούν εντός των ακινήτων της.

Στο εννεάμηνο του 2026, οι επισκέψεις καταναλωτών στα εμπορικά πάρκα ανήλθαν σε 18,3 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 7,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι συνολικές πωλήσεις των καταστημάτων διαμορφώθηκαν στα 422,3 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 7,6%.

Σε συγκρίσιμη βάση, δηλαδή στα ίδια εμπορικά σημεία, η αύξηση των πωλήσεων έφθασε το 7,2%.

Η βελτίωση της εμπορικής δραστηριότητας αποτυπώνει την αυξημένη κίνηση στα ακίνητα του ομίλου, ενισχύοντας παράλληλα τις προοπτικές των μισθωτικών εσόδων.

Προχωρά η κατασκευή του εμπορικού πάρκου στο Ελληνικό

Στην υλοποίηση μιας ακόμη σημαντικής επένδυσης προχωρά η Trade Estates, με επίκεντρο το εμπορικό πάρκο που αναπτύσσει στο Ελληνικό.

Τον Μάρτιο του 2026 εκδόθηκε η αναθεωρημένη οικοδομική άδεια του Εμπορικού Κόμβου Ελληνικού, εντός του οποίου θα κατασκευαστεί το εμπορικό πάρκο της εταιρείας.

Με την έκδοση της άδειας, το έργο εισήλθε στη φάση κατασκευής, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης μιας επένδυσης που εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό της Trade Estates.

Παράλληλα, η εταιρεία ενίσχυσε τη δραστηριότητά της στον τομέα των logistics μέσω των εγκαταστάσεων της Inter IKEA στον Ασπρόπυργο.

Τον Απρίλιο ολοκλήρωσε την απόκτηση δύο όμορων οικοπέδων, συνολικής επιφάνειας 14.000 τετραγωνικών μέτρων, στο κέντρο διανομής της Inter IKEA.

Επιπλέον, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ολοκληρώθηκε η παράδοση του ακινήτου στον μισθωτή, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του στις εγκαταστάσεις.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την έναρξη της εμπορικής αξιοποίησης της επένδυσης και τη συμμετοχή της στα μισθωτικά έσοδα της εταιρείας.

Επένδυση 49,35 εκατ. ευρώ στο Sofia South Ring Mall

Σημαντικό βήμα για την επέκταση της Trade Estates στη βουλγαρική αγορά αποτέλεσε η ολοκλήρωση της συναλλαγής για την έμμεση απόκτηση ποσοστού 50% στο Sofia South Ring Mall.

Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί στις 7 Αυγούστου 2026, ενώ η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 3 Νοεμβρίου, με την καταβολή τιμήματος 49,35 εκατ. ευρώ.

Το Sofia South Ring Mall συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα και πλέον αναγνωρίσιμα εμπορικά κέντρα της Βουλγαρίας.

Διαθέτει συνολική μεικτή δομημένη επιφάνεια περίπου 174.500 τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων τα 69.000 τετραγωνικά μέτρα αποτελούν μεικτή μισθώσιμη επιφάνεια.

Η πληρότητα του εμπορικού κέντρου διαμορφώνεται σε περίπου 98%, ενώ φιλοξενεί περισσότερους από 180 μισθωτές, μεταξύ των οποίων διεθνείς και εγχώριες αλυσίδες λιανικής.

Σύμφωνα με αποτίμηση με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2025, η αξία του ακινήτου ανέρχεται σε 161,17 εκατ. ευρώ.

Η απόκτηση του ποσοστού ενισχύει την παρουσία της Trade Estates στην αγορά εμπορικών ακινήτων της Βουλγαρίας, διευρύνοντας τη γεωγραφική διασπορά του χαρτοφυλακίου της.

Παπούλης: Στόχος η διατηρήσιμη ανάπτυξη και η ενίσχυση των ταμειακών ροών

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Trade Estates, Δημήτρης Παπούλης, επισήμανε ότι η οικονομική επίδοση του εννεαμήνου επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και τη συνέπεια στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας.

Όπως ανέφερε, η αύξηση των εσόδων, οι επιδόσεις των εμπορικών πάρκων και η ενίσχυση της αξίας των ακινήτων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεισφορά των νέων επενδύσεων, όπως το International Distribution Center της Inter IKEA στον Ασπρόπυργο, καθώς και στην ολοκλήρωση της συναλλαγής για το Sofia South Ring Mall.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος του εμπορικού πάρκου στο Ελληνικό δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια και διευρύνει τις πηγές επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Αναφερόμενος στη μερισματική πολιτική, σημείωσε ότι η διανομή προσωρινού μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 7,7%, αντανακλά τη δέσμευση της διοίκησης για ανταμοιβή των μετόχων παράλληλα με τη χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων.

«Με ξεκάθαρη στρατηγική, χρηματοοικονομική πειθαρχία και επιλεκτική αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών, συνεχίζουμε να χτίζουμε μια ισχυρότερη Trade Estates», ανέφερε, θέτοντας ως στόχους τη διατηρήσιμη αύξηση της κερδοφορίας, την ενίσχυση των ταμειακών ροών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.

Η ανακοίνωση για το μέρισμα

H TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 16 ης Νοεμβρίου 2026 αποφάσισε τη διανομή συνολικού καθαρού προσωρινού μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2026.

Το καθαρό ποσό του προσωρινού μερίσματος για την χρήση 2026 ανέρχεται συνολικά σε €8.522.560,41 και αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό 0,07 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι το πληρωτέο ποσό είναι καθαρό καθώς σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των Α.Ε.Ε.Α.Π. δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου (5%). Σημειώνεται επίσης ότι οι ίδιες μετοχές δε δικαιούνται καταβολής προσωρινού μερίσματος, κατά συνέπεια, το καθαρό ανά μετοχή προσωρινό μέρισμα, θα προσαυξηθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχονται κατά την ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date).

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2026 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 17.12.2026 (record date). Από την Τετάρτη 16.12.2026 (cut-off date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2026.

Η πληρωμή του προσωρινού μερίσματος για την χρήση 2026 στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23.12.2026, από την πληρώτρια Τράπεζα EUROBANK A.E. ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Euronext Athens Securities και τις σχετικές αποφάσεις του.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό του Euronext Athens Securities, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας EUROBANK A.E. για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2031).

Διευκρινίζεται στους κ.κ. μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του προσωρινού μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (ΑΚ 250 περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά τη σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.