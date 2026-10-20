Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή, εγκατάσταση και αγκύρωση πλωτών αρθρωτών προβλητών, την προμήθεια και εγκατάσταση pillars, καθώς και την εκτέλεση των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών για τη διασύνδεση της νέας προβλήτας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3,3 εκατ. ευρώ, με το μερίδιο της TREK να διαμορφώνεται στα 1,8 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ η ολοκλήρωση και παράδοση του έργου αναμένεται εντός του πρώτου διμήνου του 2027.

Η ανάληψη του έργου εντάσσεται στη στρατηγική συνεργασία της εισηγμένης με τη MARINETEK, εταιρεία κατασκευής μαρίνων με παρουσία στην Κροατία, τη Φινλανδία και τη Φλόριντα των ΗΠΑ, η οποία διαθέτει σειρά διεθνών πατεντών στον τομέα των πλωτών μαρίνων.

Η σχετική συμφωνία υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2026 και προβλέπει την κοινή ανάπτυξη λιμενικών έργων και μαρίνων στην Ελλάδα και την Κύπρο, καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων, από τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση έως την κατασκευή.

Μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας, η TREK Development επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στον τομέα των υποδομών και να διευρύνει τη δραστηριότητά της στην αγορά των κρίσιμων υποδομών, την οποία έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα της κατασκευαστικής της στρατηγικής.