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Ένα από τα τελευταία καταστήματα που διατηρούσαν ζωντανή την παράδοση της οικογένειας Τσαντίλη στο εμπόριο υφασμάτων κατεβάζει ρολά στις 31 Δεκεμβρίου. Η Tsantilis Fabrics, στη στοά της Ερμού 23-25, ανακοίνωσε ότι σταματά τη λειτουργία του καταστήματός της, κλείνοντας έναν κύκλο που συνδέεται με τα 107 χρόνια παρουσίας της οικογένειας στην αθηναϊκή αγορά.

«Μετά από 107 χρόνια ιστορίας στον χώρο του υφάσματος ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος για το κατάστημά μας», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η επιχείρηση, καλώντας τους πελάτες της να την επισκεφθούν για τις τελευταίες αγορές τους μέχρι το τέλος του έτους.

Την Tsantilis Fabrics έχουν τα αδέλφια κ. Παναγιώτης και κα Φανή Τσαντίλη, εκπρόσωποι της τέταρτης γενιάς της οικογένειας και παιδιά του κ. Γιάννη Τσαντίλη. Η δραστηριότητα ασκείται μέσω της ΠΙΑΦ ΤΣΑΝΤ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, μιας πολύ μικρής εταιρείας, με διαχειριστή τον κ. Παναγιώτη Τσαντίλη.

Πρόκειται για μια επιχείρηση με περιορισμένα οικονομικά μεγέθη, που απέχει πολύ από την παλιά αλυσίδα Τσαντίλης, η οποία έχει προ πολλού πάψει να λειτουργεί. Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό, που καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ την 1η Νοεμβρίου, ο κύκλος εργασιών της ΠΙΑΦ ΤΣΑΝΤ υποχώρησε το 2025 κατά 12,1%, στις 169,7 χιλ. ευρώ, από 193,1 χιλ. ευρώ το 2024. Η εταιρεία επέστρεψε σε οριακή κερδοφορία, με καθαρά κέρδη 2.100 ευρώ έναντι ζημιών 23,1 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Παρέμεινε, ωστόσο, με αρνητικά ίδια κεφάλαια 22,4 χιλ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 232,8 χιλ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα περιορίστηκαν σε μόλις 2,6 χιλ. ευρώ, από 28 χιλ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η ανακοίνωση για το κλείσιμο δεν διευκρινίζει τους λόγους της απόφασης.

Η οικογενειακή «αυτοκρατορία»

Η διαδρομή της οικογένειας στο αθηναϊκό εμπόριο ξεκινά το 1919, όταν ο κ. Γιάννης Τσαντίλης άρχισε να πουλά φλοκάτες, είδη κλωστοϋφαντουργίας και υφάσματα στην περιοχή της Μητροπόλεως και της Αιόλου.

Μεταπολεμικά τη σκυτάλη πήραν τα παιδιά του, κ. Τάκης και κα Μαίρη Τσαντίλη, μαζί με τη σύζυγο του πρώτου, κα Φανή, εμπλουτίζοντας τις συλλογές με υφάσματα ένδυσης από την Ιταλία και τη Γαλλία. Το όνομα Τσαντίλης έγινε σταδιακά σημείο αναφοράς για το ποιοτικό ύφασμα, με πελατεία που περιλάμβανε ανθρώπους του θεάτρου και των τεχνών, πολιτικούς και γνωστά πρόσωπα της αθηναϊκής κοινωνίας.

Τις επόμενες δεκαετίες η οικογένεια επεκτάθηκε στο έτοιμο ένδυμα, εξασφαλίζοντας συνεργασίες με μεγάλους διεθνείς οίκους μόδας. Στην ακμή της, τη δεκαετία του 2000, η αλυσίδα αριθμούσε 22 καταστήματα και είχε εξελιχθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες στην ελληνική αγορά ένδυσης. Η οικονομική κρίση, όμως, ανέτρεψε την πορεία της, με διαδοχικά λουκέτα και συσσώρευση οικονομικών προβλημάτων. Είχαν προηγηθεί, μάλιστα, οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις που οδήγησαν στη διάσπαση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η άλλοτε ισχυρή αλυσίδα τελικά έπαψε να λειτουργεί.

Ο εμφύλιος

Το ρήγμα στην οικογένεια είχε εκδηλωθεί ήδη από το 2007, όταν ο κ. Δημήτρης Τσαντίλης συμφώνησε να αποχωρήσει από την κοινή επιχείρηση, μεταβιβάζοντας το μερίδιό του στους αδελφούς του, κ. Αλέξη και Γιάννη Τσαντίλη, έναντι 6 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία εξελίχθηκε σε πολυετή δικαστική αντιπαράθεση, ενώ στα χρόνια που ακολούθησαν οι οικονομικές δυσκολίες οδήγησαν και σε πλειστηριασμούς ακινήτων που συνδέονταν με τις παλαιότερες δραστηριότητες της οικογένειας.

Μία από τις εταιρείες του παλιού επιχειρηματικού σχήματος ήταν η Νέα Μετρόπολ, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής καταχώρισης από το 2017, έχοντας δημοσιεύσει τελευταίο ισολογισμό για τη χρήση 2015. Αξιοσημείωτο είναι ότι ως έδρα της εξακολουθεί να δηλώνεται η Ερμού 23-25, στην ίδια διεύθυνση με τη σημερινή Tsantilis Fabrics, χωρίς, πάντως, η κοινή διεύθυνση να συνεπάγεται ταύτιση των δύο εταιρειών.

Διάσπαση

Μετά τον οικογενειακό διαχωρισμό, η επιχειρηματική παρουσία των Τσαντίλη συνεχίστηκε μέσα από μικρότερα, ανεξάρτητα σχήματα. Ο κ. Δημήτρης Τσαντίλης, μαζί με τη σύζυγό του κα Σοράγια και τον γιο τους κ. Μάξιμο, συνέχισαν στον χώρο της ένδυσης μέσω της Tsantilis («M DUE»), ενώ η κα Μυρίνα Τσαντίλη, κόρη του κ. Αλέξη Τσαντίλη, ανέπτυξε τη δική της δραστηριότητα στη μόδα.

Τα αδέλφια κ. Παναγιώτης και κα Φανή Τσαντίλη επέλεξαν να συνεχίσουν την αρχική δραστηριότητα της οικογένειας, το εμπόριο υφασμάτων, μέσα από την Tsantilis Fabrics. Παράλληλα, η κα Φανή Τσαντίλη δημιούργησε το brand Fani Tsantili Designs, με χειροποίητες τσάντες και αξεσουάρ. Το κατάστημα της Ερμού, ωστόσο, που κράτησε την οικογενειακή παράδοση των υφασμάτων στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της Αθήνας, ετοιμάζεται πλέον να κατεβάσει οριστικά ρολά.