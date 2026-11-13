Σύμφωνα με ειδοποίηση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του γενικού εισαγγελέα της Καλιφόρνιας, τρίτο πρόσωπο χρησιμοποίησε υποκλαπέντα διαπιστευτήρια πρόσβασης προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα της Uber μέσω συνεργαζόμενου παρόχου, αναφέρει το reuters.

Η ειδοποίηση, με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 2026, αναφέρει ότι ο πάροχος ενημέρωσε την Uber στις 9 Οκτωβρίου για την παραβίαση των διαπιστευτηρίων και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό της. Η εταιρεία διέκοψε αμέσως τις συνδέσεις δεδομένων με τον συγκεκριμένο πάροχο και ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

Στις 13 Οκτωβρίου, η έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο μη εξουσιοδοτημένος χρήστης είχε αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα της Uber, στα οποία περιλαμβάνονταν προσωπικές πληροφορίες των αποδεκτών της ειδοποίησης.

Η επίσημη ενημέρωση δεν κατονομάζει τον πάροχο ούτε προσδιορίζει αναλυτικά τα δεδομένα που εκτέθηκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του TechCrunch, πρόκειται για την εταιρεία Fireworks AI, ενώ μεταξύ των πληροφοριών που παραβιάστηκαν περιλαμβάνονται στοιχεία αδειών οδήγησης.

Τόσο η Uber όσο και η Fireworks AI δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Σύμφωνα με την ειδοποίηση, το περιστατικό επηρέασε περίπου 1.873 κατοίκους του Ρόουντ Άιλαντ. Το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης οδηγίες προς κατοίκους της Περιφέρειας της Κολούμπια και των πολιτειών Μέριλαντ, Βόρειας Καρολίνας, Νέας Υόρκης και Πενσιλβάνια.

Η Uber ανακοίνωσε ότι προσφέρει στους επηρεαζόμενους δωρεάν υπηρεσίες παρακολούθησης πιστοληπτικής δραστηριότητας και υποστήριξης σε περιπτώσεις απάτης, μέσω της Cyberscout, εταιρείας του ομίλου TransUnion.

Οι δικαιούχοι έχουν προθεσμία 90 ημερών από την ημερομηνία της επιστολής για να εγγραφούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Πάντως, η εταιρεία διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει ενδείξεις κακόβουλης χρήσης των δεδομένων που εκτέθηκαν κατά το περιστατικό.