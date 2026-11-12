Η United Airlines δεν θέλει να συναλλάσσεται με τον προσωπικό σας πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης (AI agent).

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα εμποδίσει τους προσωπικούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης να αποκτούν πρόσβαση στα συστήματά της για την κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων.

Η United επικαλέστηκε ανησυχίες ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης τρίτων εταιρειών θα μπορούσαν να εκθέσουν ευαίσθητες πληροφορίες των πελατών ή να πραγματοποιήσουν αγορές χωρίς αυτό να αποτελεί την πρόθεσή τους.

Επισήμανε επίσης ότι οι αυτοματοποιημένες ενέργειες της AI ενδέχεται να παραβιάζουν κανονισμούς της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και του αμερικανικού υπουργείου Μεταφορών, οι οποίοι καθορίζουν ποιες πληροφορίες υποχρεούνται να παρέχουν οι αεροπορικές εταιρείες στους πελάτες τους.

Για παράδειγμα, ένας πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να βεβαιώσει κατά τη διαδικασία του check-in ότι οι αποσκευές ενός επιβάτη δεν περιέχουν εκρηκτικά.

Οι AI agents και ο φόβος για έναν νέο μεσάζοντα

Τράπεζες, επιχειρήσεις λιανικής και πολλές άλλες εταιρείες προσπαθούν να διαμορφώσουν την κατάλληλη στρατηγική απέναντι στην εξάπλωση των AI agents, όπως το Muse της Meta και το Dots της OpenAI.

Οι συγκεκριμένες εφαρμογές υπόσχονται να αναλαμβάνουν πολλές από τις καθημερινές υποχρεώσεις των χρηστών, από τις διαδικτυακές αγορές έως τον προγραμματισμό ραντεβού, γράφει η Wall Street Journal.

Όσοι υιοθέτησαν πρώτοι την τεχνολογία τη χρησιμοποιούν συχνά για τη σύγκριση προϊόντων και υπηρεσιών και την αναζήτηση των χαμηλότερων τιμών.

Οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να εμφανίζουν στους πελάτες τις διαθέσιμες πτήσεις και τις τιμές της United, αλλά δεν θα μπορούν να ολοκληρώνουν συναλλαγές μέσω της ιστοσελίδας της.

Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν αγκαλιάσει τους AI agents ως ένα δυνητικά νέο κανάλι πωλήσεων ή έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη δικών τους αντίστοιχων εφαρμογών.

Άλλες, ωστόσο, αντιδρούν σε αυτό που θεωρούν έναν νέο μεσάζοντα, ο οποίος θα μπορούσε να διαταράξει τη δυνατότητά τους να προσεγγίζουν τους πελάτες μέσω της διαφήμισης.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν βρεθεί ξανά αντιμέτωπες με παρόμοια αντιπαράθεση, καθώς επί χρόνια συγκρούονταν με μεσάζοντες, όπως τα διαδικτυακά ταξιδιωτικά πρακτορεία, σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης και πώλησης των εισιτηρίων τους.

Άλλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν τοποθετηθεί δημοσίως κατά των AI agents. Ωστόσο, η United προστίθεται πλέον στις επιχειρήσεις, όπως η Amazon, που επιδιώκουν να κρατήσουν μακριά τα αυτοματοποιημένα συστήματα αγορών.

Η United ανέφερε ότι προς το παρόν δεν καταγράφει μεγάλο αριθμό κρατήσεων μέσω πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης.

Τα τεχνολογικά συστήματα που λειτουργούν στο παρασκήνιο μπορούν να αναγνωρίζουν την προέλευση μιας κράτησης, είτε αυτή πραγματοποιείται από μεμονωμένο πελάτη είτε από παραδοσιακό ταξιδιωτικό πρακτορείο είτε από AI agent.

«Δεν θέλω να δημιουργήσω ακόμη έναν μεσάζοντα»

Ο διευθύνων σύμβουλος της United, Σκοτ Κίρμπι, αναφέρεται συχνά στις τεχνολογικές δυνατότητες της αεροπορικής εταιρείας και έχει δηλώσει ότι θεωρεί πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ριζικού μετασχηματισμού.

Όπως έχει αναφέρει, συνειδητοποίησε τις δυνατότητες της AI όταν κατάφερε να δημιουργήσει ο ίδιος μια εφαρμογή αθλητικού στοιχηματισμού με τη μέθοδο του vibe coding, έχοντας παρακολουθήσει μόλις τρία ωριαία μαθήματα με εκπαιδευτή.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Σικάγο, ο Κίρμπι αναγνώρισε ότι τα εργαλεία αυτά μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ισχυρά στην αντιμετώπιση επιχειρησιακών προκλήσεων και άλλων σύνθετων προβλημάτων.

Ωστόσο, επισήμανε ότι η εταιρεία πιθανότατα θα ακολουθήσει επιφυλακτική προσέγγιση απέναντι στο λεγόμενο agentic commerce, δηλαδή στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω αυτόνομων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να δημιουργήσω ακόμη έναν μεσάζοντα», δήλωσε ο Κίρμπι την Τρίτη.

Σε αντίθεση με τα chatbots, τα οποία απαντούν παθητικά σε ερωτήσεις, οι AI agents μπορούν να ολοκληρώνουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών στο διαδίκτυο.

Ο σχεδιασμός ταξιδιών αποτελεί μία από τις πιο υποσχόμενες εφαρμογές τους, καθώς οι υποψήφιοι ταξιδιώτες βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν συχνά πολύπλοκο συνδυασμό αποφάσεων και κρατήσεων που πρέπει να οριστικοποιήσουν.

Η OpenAI επενδύει στα ταξίδια – Τα σχέδια της Meta

Η OpenAI εξαγόρασε αυτή την εβδομάδα την Odessia, μια νεοφυή επιχείρηση που αναπτύσσει τεχνητή νοημοσύνη για την πραγματοποίηση ταξιδιωτικών κρατήσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Platforms, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ο σχεδιασμός ταξιδιών αποτελεί μία από τις βασικότερες περιπτώσεις χρήσης του πράκτορα Muse της εταιρείας.

Παρά τις μεγάλες προσδοκίες, οι επιχειρήσεις αναφέρουν ότι δεν παρατηρούν ακόμη μαζική εισροή κρατήσεων από AI agents.

Η Uber Technologies ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι, κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα δραστήριας εβδομάδας του Halloween, οι οδηγοί της πραγματοποίησαν 320 εκατομμύρια διαδρομές μέσω των Uber και Uber Eats.

Ωστόσο, οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποίησαν μόλις 500 παραγγελίες στο Uber Eats και τέσσερις κρατήσεις διαδρομών.

Παρ’ όλα αυτά, ο ταξιδιωτικός κλάδος αρχίζει ήδη να εξετάζει τις επιπτώσεις των AI agents και τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραματίσουν μελλοντικά στον σχεδιασμό ταξιδιών για λογαριασμό των πελατών.

Η διαφορετική στάση των Southwest, Delta και American Airlines

Η Southwest Airlines παρουσίασε νωρίτερα φέτος ένα πρόσθετο (plug-in) στο ChatGPT, επιτρέποντας στους πελάτες να χρησιμοποιούν το chatbot τεχνητής νοημοσύνης για να αναζητούν διαθέσιμες πτήσεις της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Southwest, Μπομπ Τζόρνταν, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία έναν τρόπο δοκιμής του πώς θα μπορούσαν οι πελάτες να αξιοποιούν την AI.

Από την πλευρά της, η Delta ανέφερε ότι οι βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ολοκληρώνουν κρατήσεις, εφόσον έχει προηγηθεί η κατάλληλη ταυτοποίησή τους.

Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία εφαρμόζει πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας για «ευαίσθητες συναλλαγές», όπως οι κρατήσεις ταξιδιών για ανηλίκους που ταξιδεύουν χωρίς συνοδό.

Η American Airlines δήλωσε ότι ορισμένοι AI agents, όπως το Muse, μπορούν να αγοράζουν αεροπορικά εισιτήρια μέσω συγκεκριμένων συνεργατών, ενώ οι πελάτες ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εντολή σε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης να ολοκληρώνουν κρατήσεις απευθείας στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η United, πάντως, υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να αξιολογεί τα συγκεκριμένα εργαλεία, καθώς οι προσωπικοί βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται.

Στο μεταξύ, κάλεσε και άλλες επιχειρήσεις να «εξετάσουν μέτρα που προστατεύουν τα δεδομένα και την ασφάλεια των πελατών τους και ενισχύουν την ασφάλεια».