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Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα. Βασιλική Λαζαράκου, επανεξελέγη μέλος του Προεδρείου (Bureau) της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το έτος 2027. Η κα. Λαζαράκου συμμετέχει στο Προεδρείο της Επιτροπής από το 2023.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι ένας διεθνής οργανισμός που προάγει τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για τη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Παράγει δεδομένα και αναλύσεις και παρέχει στρατηγικές συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας έως την εκπαίδευση και την καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής. Παράλληλα, συμβάλλει στη θέσπιση διεθνών προτύπων.

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ συντονίζει και καθοδηγεί το έργο του Οργανισμού στους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης, της εταιρικής χρηματοδότησης και των κρατικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, επιβλέπει την εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης των G20/ΟΟΣΑ, καθώς και των κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού για την εταιρική διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, καθοδηγεί και υποστηρίζει τον διάλογο με οικονομίες που δεν είναι μέλη του Οργανισμού για τα ζητήματα αυτά.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα. Βασιλική Λαζαράκου, δήλωσε: Η επανεκλογή μου στο Προεδρείο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ για το 2027 αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη. Παράλληλα, συνιστά αναγνώριση της ενεργούς συμμετοχής της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στον διεθνή διάλογο και στην προώθηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.

Η εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης των G20/ΟΟΣΑ αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία των διοικήσεων και την προστασία των επενδυτών. Η προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις και η ενσωμάτωση των ζητημάτων βιωσιμότητας στην εταιρική διακυβέρνηση παραμένουν κρίσιμες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και τις κεφαλαιαγορές.

Με συνέπεια, πνεύμα συνεργασίας και προσήλωση στους κοινούς μας στόχους, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών και της προστασίας των επενδυτών.