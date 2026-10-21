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Σε 115,1 εκατ. ευρώ ανήλθε το 2025 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου VG Holding, αυξημένος κατά 8,7% σε σχέση με το 2024. Αντίστοιχη άνοδο κατέγραψε και το μικτό κέρδος, το οποίο ενισχύθηκε κατά 8,6% στα 70,3 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να διατηρείται σταθερό στο 61,1%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 14,8 εκατ. ευρώ, έναντι 16,9 εκατ. ευρώ το 2024, καθώς ο Όμιλος ενίσχυσε τις δαπάνες που συνδέονται με την ανάπτυξη και το ανθρώπινο δυναμικό, σε ένα περιβάλλον αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων. Οι σχετικές δαπάνες εντάσσονται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου και υποστηρίζουν την επόμενη φάση ανάπτυξής του.

Η αναπτυξιακή αυτή κατεύθυνση αποτυπώνεται και στην πορεία της Air Canteen, θυγατρικής του Ομίλου που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές αεροδρομίων και σε τουριστικούς προορισμούς υψηλής επισκεψιμότητας. Μέσα στο 2025, η εταιρεία ενίσχυσε την παρουσία της σε υφιστάμενα σημεία και επεκτάθηκε με νέα καταστήματα, μεταξύ άλλων στους αερολιμένες Σκάθου και Καλαμάτας, δημιουργώντας τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης τα επόμενα έτη.

Παράλληλα, ο Όμιλος συνέχισε να ενισχύει την παρουσία του στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας και των υπηρεσιών αναψυχής, προχωρώντας, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της συμμετοχής του στη MAILO’S ΑΕ. Η δυναμική της συγκεκριμένης επένδυσης επιβεβαιώθηκε το 2026 με την είσοδο της Halcyon Equity Partners στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Σε επίπεδο ισολογισμού, ο Όμιλος διατήρησε ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση, με τα ίδια κεφάλαια να διαμορφώνονται σε 87,1 εκατ. ευρώ, έναντι 81,6 εκατ. ευρώ το 2024.