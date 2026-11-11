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«Πίσω» από τους απόλυτους αριθμούς της αύξησης των εσόδων της την οποία πέτυχε η Vodafone Ελλάδας στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 υπάρχουν οι προοπτικές της επόμενης μέρας, σε μια απαιτητική αγορά όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται διαρκώς, αυτή των τηλεπικοινωνιών.

Τα «καλά νέα» αναμένονται κυρίως από το «μέτωπο» της συμφωνίας με τον όμιλο ΔΕΗ στον τομέα των οπτικών ινών και τη διαφαινόμενη δημιουργία ενός κοινού και πιο ισχυρού σχήματος, μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πηγές οι οποίες έχουν γνώση των εξελίξεων, για την οριστικοποίηση του deal μεταξύ των Vodafone Ελλάδας και ΔΕΗ διατηρείται η εκτίμηση ότι θα επέλθει μέχρι το τέλος του 2026, δηλαδή μέσα στις 50 ημέρες που ακολουθούν – καλώς εχόντων των πραγμάτων, έτσι ώστε να τεθεί στη συνέχεια υπό έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζεται, ότι ο όμιλος ΔΕΗ και η Vodafone Ελλάδας έχουν υπογράψει μη δεσμευτικό πλαίσιο βασικών όρων (Non-Binding Term Sheet) για τη σύσταση κοινής εταιρείας με ίση συμμετοχή (50%-50%), που θα προκύψει από τη συγχώνευση των δύο θυγατρικών τους ΔΕΗ Fibergrid, αντίστοιχα, και Fiber2All και θα δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών χονδρικής δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) στην Ελλάδα.

Η στρατηγική αυτή σύμπραξη στοχεύει στην καθιέρωση ενός νέου πόλου στην αγορά των ψηφιακών υποδομών, «απέναντι» στον market leader ΟΤΕ-Telekom.

Ο σχεδιασμός, που φαίνεται να προχωρά ομαλά, προβλέπει την ολοκλήρωση των ελέγχων (due diligence) και την υπογραφή οριστικής συμφωνίας έως το τέλος του 2026 και αυτήν της συναλλαγής εντός του 2027.

Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της Vodafone επεκτείνεται με ισχυρό ρυθμό, ξεπερνώντας πλέον τα 650.000 σπίτια και επιχειρήσεις.

Η δυνητική κάλυψη, μετά την ολοκλήρωση του deal με τη ΔΕΗ θα φτάνει έως και τα 2,3 εκατ. συνδέσεις, τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα.

Οι χθεσινές ανακοινώσεις έδειξαν ότι τα έσοδα από υπηρεσίες της Vodafone Ελλάδας αυξήθηκαν στα 286 εκατ. ευρώ από 247 εκατ. ευρώ (15,8%) το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με όχημα την αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής και σταθερής.

Στο εξάμηνο, τα revenues αυξήθηκαν στα 597 εκατ. ευρώ (H1 2027) με αύξηση 15,25% από 518 εκατ. ευρώ (H1 2026) και αντίστοιχα τα Adjusted EBITDAaL διατηρήθηκαν περίπου σταθερά σε 125 εκατ. ευρώ (H1 2027) από 127 εκατ. ευρώ (H1 2026).

«Αιχμή» το Vodafone Business

Παράλληλα, η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της Vodafone Ελλάδας (Αχιλλέας Κανάρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – φωτο κειμένου) συνδυάζεται με τις προσδοκίες για την περαιτέρω πορεία του Vodafone Business, των ψηφιακών λύσεων για τις επιχειρήσεις και το Δημόσιο.

Ο όμιλος παραμένει ενεργός στην υλοποίηση έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Η επιτάχυνση των ψηφιακών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις αποδόθηκε άλλωστε και από τον όμιλο στην παράδοση έργων του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

Όπως ανέφερε η διοίκηση, η ανάπτυξη στον τομέα της κινητής υποστηρίχθηκε από την πελατειακή βάση συμβολαίων, που έφτασε τις 3.958.000 συνδέσεις, και την αύξηση του ARPU που ανήλθε στα 11,8 ευρώ.

Τονίστηκε ακόμη, η νέα αύξηση της χρήσης δεδομένων κινητής, στα 283.871 TB, υποστηριζόμενη από τις συνεχείς επενδύσεις της Vodafone για την επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Την ίδια ώρα, η πελατειακή βάση σταθερής παρέμεινε περίπου στο ίδιο επίπεδο. Στην κινητή τηλεφωνία, η εταιρεία ενισχύει συνεχώς το γεωγραφικό της αποτύπωμα μέσα από την επέκταση του δικτύου 5G, το οποίο πλέον καλύπτει επισήμως το 96,9% του πληθυσμού σε 249 πόλεις και 72 νησιά.