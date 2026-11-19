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Ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης αναμένεται να καταγράψει η γερμανική οικονομία κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, καθώς η αύξηση των δημόσιων δαπανών και η ανθεκτικότητα του παγκόσμιου εμπορίου δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, σύμφωνα με τη γερμανική κεντρική τράπεζα, Bundesbank.

Στη μηνιαία έκθεσή της, που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, η Bundesbank εκτιμά ότι το γερμανικό ΑΕΠ θα αυξηθεί με ταχύτερο ρυθμό από το 0,2% που καταγράφηκε το τρίτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της οικονομίας απέναντι στην εκτίναξη των τιμών της ενέργειας και στο υψηλότερο κόστος δανεισμού.

«Η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική εξακολουθεί να προσφέρει ώθηση στην οικονομία», αναφέρει η κεντρική τράπεζα, επισημαίνοντας ότι, πέρα από την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, η μεταποίηση επωφελείται από τη διεύρυνση του διεθνούς εμπορίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Bundesbank προβλέπει ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής και των γερμανικών εξαγωγών, δύο βασικών πυλώνων της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.

Η θετική εικόνα αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη δημοσιονομική στήριξη, καθώς η γερμανική κυβέρνηση αξιοποιεί τις αυξημένες δημόσιες δαπάνες για την τόνωση της ανάπτυξης, ενώ η βελτίωση των συνθηκών στο εξωτερικό ενισχύει τις προοπτικές των εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί ότι η άνοδος των επιτοκίων αναμένεται να περιορίσει τις επιχειρηματικές επενδύσεις και την κατασκευαστική δραστηριότητα, καθώς το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης επιβαρύνει τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Παράλληλα, η συνεχιζόμενη πίεση στο κόστος διαβίωσης λειτουργεί ανασταλτικά για την ιδιωτική κατανάλωση, περιορίζοντας τη δυνατότητα των καταναλωτών να αυξήσουν τις δαπάνες τους.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι εκτιμήσεις της Bundesbank έρχονται σε συνέχεια της πρόσφατης αναβάθμισης των προβλέψεων για τη γερμανική οικονομία από τους οικονομικούς συμβούλους του καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς.

Επικαλούμενοι τις καλύτερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις των εξαγωγών, οι οικονομικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης υπερδιπλασίασαν πρόσφατα την πρόβλεψή τους για την ανάπτυξη του 2026, εκτιμώντας πλέον ότι το γερμανικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,3% φέτος και 1% το 2027.

Οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προβλέψεις που δημοσιοποίησε μέσα στην εβδομάδα.

Παρά τις βελτιωμένες αναπτυξιακές προοπτικές, η Bundesbank εκφράζει έντονη ανησυχία για την εξέλιξη του πληθωρισμού, προειδοποιώντας ότι οι αυξήσεις των τιμών ενδέχεται να επιταχυνθούν σημαντικά στις αρχές του 2027.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γερμανία έχει ήδη διαμορφωθεί στο 2,9%, ενώ η κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι η λήξη της προσωρινής φορολογικής ελάφρυνσης στα καύσιμα και οι αναπροσαρμογές των συμβολαίων φυσικού αερίου θα δημιουργήσουν πρόσθετες πιέσεις στις τιμές.

Η επιδείνωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός στο σύνολο της Ευρωζώνης έχει φθάσει στο 4%, εντείνοντας τις προκλήσεις για τη νομισματική πολιτική και τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας.