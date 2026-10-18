Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα απευθύνει διάγγελμα σήμερα στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το γραφείο του.

Το διάγγελμα έρχεται στον απόηχο των χθεσινών μαζικών διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας και άλλων κοινωνικών αιτημάτων που αμαυρώθηκαν από βίαια επεισόδια, καταστροφές και λεηλασίες σε πολλές πόλεις της χώρας.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ένας νεκρός διαδηλωτής στο Παρίσι, πάνω από 1.800 συλλήψεις, 150 τραυματίες αστυνομικοί και ένας 17χρονος που ακρωτηριάστηκε στο Σεντ-Ετιέν. Σύμφωνα με το BFMTV, ο διαδηλωτής έχασε τη ζωή του στο Παρίσι από καρδιακή ανακοπή, μετά από αδιαθεσία που ένιωσε στη λεωφόρο Μαζεντά, απ’ όπου πέρασε η πορεία.

Επικαλούμενο αστυνομική πηγή, το γαλλικό δίκτυο μετέδωσε ότι άλλοι διαδηλωτές τον μετέφεραν μέχρι τον σταθμό πρώτων βοηθιών του Château d’Eau, ωστόσο ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή μπροστά από τις εγκαταστάσεις. Η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού αναφέρει ότι «ένα άτομο που έχασε τη ζωή του έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή».

Χθες, ο Γάλλος πρόεδρος, με ανάρτησή του τόνισε ότι «δεν υπάρχει χώρος για τη βία» στη Γαλλία, διαμηνύοντας ότι όσοι προκάλεσαν φθορές και επιτέθηκαν σε νομαρχιακές υπηρεσίες και επιχειρήσεις, καθώς και όσοι λεηλάτησαν δημαρχεία, θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν.

«Θα σταθούμε όλοι ενωμένοι απέναντι σε όσους σπέρνουν το χάος, επιδιώκοντας μόνο να πλήξουν τους θεσμούς μας και να εμποδίσουν όσους θέλουν να εκφράσουν ειρηνικά τα αιτήματά τους», έγραψε.

Aucune place pour la violence dans notre République. Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis. Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation. Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu’à abattre nos institutions et empêchent ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications de le faire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε 1.200 συλλήψεις, 150 τραυματίες αστυνομικοί, στο περιθώριο των διαδηλώσεων που έγιναν για την ακρίβεια και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Κι ενώ ένας 17χρονος ακρωτηριάστηκε στο Σεντ Ετιέν, οι διοργανωτές και το συνδικάτο CGT μιλούν για 800.000 διαδηλωτές, με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών να υπολογίζει τη συμμετοχή σε 550.000 διαδηλωτές.

Στο Παρίσι, που βρέθηκε στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων, περίπου 110.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, οι οποίες σημαδεύτηκαν από σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ομάδων διαδηλωτών.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν όταν ομάδες κουκουλοφόρων επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, εισέβαλαν σε δημόσια κτίρια και προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

PARIS. Furor de consumo en las galerias Lafayette https://t.co/pofpHVMM7b — GILLESPI 🎺 (@gillespiok) October 18, 2026

Πλιάτσικο και χάος στη Γαλλία: Κουκουλοφόροι σπάνε βιτρίνες, αρπάζουν ό,τι βρουν από Hermès, Louis Vuitton και Galeries Lafayette μέχρι φούρνους

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν κουκουλοφόρους να σπάνε βιτρίνες, να εισβάλλουν σε καταστήματα και να αρπάζουν προϊόντα μεγάλης αξίας, προτού εξαφανιστούν στους γύρω δρόμους. Ανάμεσα στους στόχους βρίσκονται γνωστά fashion brands, όπως η Louis Vuitton, η Celine και η Dior, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι εικόνες από τις Galeries Lafayette, ένα από τα πιο γνωστά πολυκαταστήματα του Παρισιού, που φιλοξενεί μερικούς από τους ακριβότερους οίκους μόδας στον κόσμο.

Στο στόχαστρο οι πολυτελείς μάρκες – Εικόνες καταστροφής στο Παρίσι

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δράστες χρησιμοποίησαν βαριοπούλες και άλλα αντικείμενα για να καταστρέψουν τις προσόψεις των καταστημάτων. Στη συνέχεια εισέβαλαν στο εσωτερικό τους, αφαιρώντας τσάντες, ρούχα και άλλα ακριβά προϊόντα.

Tentative de pillage de la boutique Louis Vuitton, place Vendôme. La situation est chaotique dans le quartier. #17octobre https://t.co/6BYbESxGPK — Samuel Clauzier (@Masleuu) October 17, 2026

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα επεισόδια στις εμπορικές περιοχές του Παρισιού, όπου καταγράφηκαν λεηλασίες σε καταστήματα πολυτελείας κοντά στην πλατεία Βαντόμ, αλλά και επιθέσεις σε επιχειρήσεις κατά μήκος κεντρικών λεωφόρων.

Στην περιοχή της πλατείας Δημοκρατίας (République), ομάδα ατόμων έσπασε τη βιτρίνα καταστήματος καλλυντικών και πετούσε προϊόντα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί απέξω. Σε άλλη περίπτωση, δράστες εισέβαλαν σε κατάστημα τηλεπικοινωνιών και άρχισαν να πετούν κινητά τηλέφωνα προς τον κόσμο.

Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο και στους γύρω δρόμους. Το μνημείο στην πλατεία République καλύφθηκε με συνθήματα, ενώ ξηλώθηκαν πλάκες από το πλακόστρωτο. Παράλληλα, το μπαρ «La Barrique» τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σε κοντινό σούπερ μάρκετ, νεαροί άρπαξαν μπουκάλια αλκοόλ και κουτάκια αναψυκτικών, τα οποία στη συνέχεια εκτόξευσαν εναντίον αστυνομικών.

High-end stores are the first to be looted: During the widespread unrest in Paris, Louis Vuitton and Rolex stores were looted. https://t.co/aQSnfMZTw3 — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) October 18, 2026

Από την Hermès μέχρι φούρνους – Λεηλασίες και στη Μασσαλία

Οι λεηλασίες δεν περιορίστηκαν στο Παρίσι. Στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, ομάδες ατόμων προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες επιχειρήσεις, με χαρακτηριστική την επίθεση σε κατάστημα της πολυτελούς μάρκας Hermès.

Στόχος έγιναν επίσης κοσμηματοπωλεία, καταστήματα ένδυσης, καλλυντικών και οικιακών συσκευών, αλλά ακόμη και αρτοποιεία, γεγονός που δείχνει ότι οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν αποκλειστικά στα ακριβά εμπορικά σήματα.

Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε κατάστημα υποδημάτων. Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν στη Λιλ, όπου λεηλατήθηκε κατάστημα της Apple στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αρνό Ντελάντ.

Στη Νίκαια, οι δράστες επιτέθηκαν σε καταστήματα αθλητικών ειδών και σε αντιπροσωπεία μοτοσικλετών, αφαιρώντας εμπορεύματα και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

«Σαν εμπόλεμη ζώνη»

Σκηνές εξέγερσης, ορισμένες φορές συνοδευόμενες από κραυγές «Επανάστασης», φάνηκαν πιο έντονες και εκτεταμένες από τις ταραχές που κατέκλυσαν τη Γαλλία το 2023, καθώς και τις διαμαρτυρίες των Κίτρινων Γιλέκων το 2018-2019, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σε πολλές πόλεις, εκατοντάδες δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις έγιναν στόχος, αφήνοντας ολόκληρους δρόμους γεμάτους με συντρίμμια και καμένα δίκυκλα.

Σύμβολα της Γαλλικής Δημοκρατίας δέχτηκαν επίθεση: Στη Μασσαλία, τη Λιλ, την Ανζέ και το Μπορντό, διαδηλωτές εισέβαλαν σε δημαρχεία και νομαρχίες, βανδαλίζοντάς τα.

Στη Λυών τουριστικό γραφείο έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης. Στη Λιμόζ, το δημαρχείο, κτίριου του 19ου αιώνα πυρπολήθηκε από διαδηλωτές και σε μεγάλο καταστράφηκε. «Η φωτιά μπήκε σκόπιμα», κατήγγειλε ο Μορίς Μπαράτ, εκπρόσωπος των αρχών, δηλώνοντας ότι μια «άγρια ορδή» ήταν υπεύθυνη για την πυρκαγιά, που προκάλεσε πολύ σοβαρές καταστροφές στο κτίριο του 19ου αιώνα καθώς και μεγάλες ζημιές στην ίδια την πόλη.

Μια τεράστια επιχείρηση καθαρισμού ξεκίνησε σε πόλεις από τη Λιλ έως τη Μασσαλία, και από το Στρασβούργο στα ανατολικά έως το Μπορντό στα νοτιοδυτικά – όπου ένα πλήθος κουκουλοφόρων εισέβαλε στην κατοικία του τοπικού νομάρχη.

Ο δήμαρχος του Μπορντό Τομά Καζενάβ τόνισε ότι στην πόλη του λεηλατήθηκαν έως και 100 καταστήματα.

Στη Μασσαλία κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο δημαρχείο και έγραψαν αναρχικά συνθήματα στους τοίχους, ενώ στη Λυών τουριστικό γραφείο έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης. Ο δήμαρχος της πόλης, Μπενουά Παγιάν, ανακοίνωσε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη βία.

Με τα τηλέφωνα στο χέρι, πολλοί κάτοικοι της Λυών περπατούσαν στους εμπορικούς δρόμους της πόλης νωρίς το πρωί, φωτογραφίζοντας αμέτρητες σπασμένες βιτρίνες και σωρούς από συντρίμμια στο έδαφος.

«Ήταν σαν εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε ο Ζαν Κριστιάν, ένας καταστηματάρχης της Λυών που κατέφυγε στο πίσω μέρος του καταστήματός του στο πέρασμα ταραχοποιών. «Συμπεριφέρονταν σαν ζώα. Τους είδαμε να σπάνε πράγματα, άντρες γεμάτοι αδρεναλίνη».

Σύμφωνα με την γαλλική Ομοσπονδία Εμπορίου και Διανομής, 1.500 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές και το κόστος των ζημιών ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. «Το δημόσιο χρήμα που χρησιμοποιείται για να σβήσει τα ίχνη αυτής της ζημιάς δεν μπορεί να διατεθεί σε άλλες προτεραιότητες», είπε ο δήμαρχος της Ανζέ.

Στην πρωτεύουσα, «ολόκληροι δρόμοι καταστράφηκαν μεθοδικά», σύμφωνα με τον Σοσιαλιστή Δήμαρχο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ. Στο Παρίσι, 855 άτομα συνελήφθησαν χθες, ένας «αριθμός ρεκόρ», ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι βρίσκονται υπό κράτηση, συμπεριλαμβανομένων 171 ανηλίκων, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία ανέφερε ότι οι συλλήψεις συνεχίστηκαν μέχρι περίπου τις 6:00 σήμερα το πρωί.

Ενώ η κύρια πορεία των 110.000 ανθρώπων πραγματοποιήθηκε «χωρίς σοβαρά επεισόδια» στο Παρίσι, η αστυνομία κατηγόρησε «βίαιες ομάδες, ιδιαίτερα από την άκρα αριστερά, οι οποίες προσπάθησαν να κλείσουν δρόμους, οργάνωσαν μη εξουσιοδοτημένες πορείες» και «λεηλάτησαν».

Μετά από εβδομάδες φοιτητικής κινητοποίησης, οι διοργανωτές αυτής της ημέρας δράσης στόχευαν να εδραιώσουν μια «σύγκλιση αγώνων» με τα πρώην Κίτρινα Γιλέκα, με φόντο την άνοδο των τιμών των καυσίμων, την ακρίβεια, και τα αιτήματα μαθητών, φοιτητών για καλύτερες συνθήκες σπουδών.

Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν 550.000 άτομα, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές και 800.000, σύμφωνα με τους διοργανωτές (κίτρινα γιλέκα, φοιτητές λυκείου και πανεπιστημίου, εργαζόμενους, ακτιβιστές για το κλίμα και «αντιφασίστες»).

Σοβαρά επεισόδια στην πλατεία Δημοκρατίας

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο του Παρισιού, με επίκεντρο την πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), όπου διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν επί ώρες.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, επιχειρώντας να περιορίσει τις ομάδες των ταραξιών. Από την πλευρά τους, κάποιοι διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν υπουργεία και το προεδρικό μέγαρο. Επίθεση σημειώθηκε και στα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου Cnews. Οι περισσότερες συλλήψεις έγιναν στο Παρίσι, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και ανήλικοι.

Πυρπολήθηκε το δημαρχείο της Λιμόζ

Ανάμεσα στα σοβαρότερα περιστατικά ήταν η πυρπόληση του δημαρχείου της Λιμόζ, όπου φωτιά, πιθανόν από βόμβα μολότοφ, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα.

Στη Μασσαλία, ομάδες κουκουλοφόρων εισέβαλαν στο δημαρχείο σπάζοντας την πόρτα και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, ενώ στην πόλη καταγράφηκαν και λεηλασίες καταστημάτων.

Επιθέσεις και καταστροφές σημειώθηκαν και σε άλλες γαλλικές πόλεις.

Στη Λυών, το κτίριο του τουριστικού γραφείου παραδόθηκε στις φλόγες, ενώ ζημιές υπέστησαν και εμπορικά καταστήματα. Στη Λιλ προκλήθηκαν φθορές στο δημαρχείο, ενώ στη Γκρενόμπλ οι ένοικοι κτιρίου αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

A historic building in the French city of Limoges was set ablaze during nationwide protests on Saturday. Video captured the moment part of the roof of the 140-year-old building collapsed. https://t.co/RyEzbCmCEh — CBS News (@CBSNews) October 18, 2026

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις το Σάββατο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συμπλήρωσε πως 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν.

🚨BREAKING: The historic Limoges town hall has just completely collapsed after far-left rioters set it on fire It was built in 1876. It survived World Wars. It did not survive modern France. https://t.co/LRjxvBQ5KV — Inevitable West (@Inevitablewest) October 17, 2026

Η κυβέρνηση δεν θα εκφοβιστεί, διεμήνυσε ο Λεκορνί. «Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφερόμενος έμμεσα στο κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» ( LFI) και στον υποψήφιό του στις προεδρικές εκλογές του 2027, τον Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Police have clashed with protesters across France. At least 400 people have now been arrested at the protests, according to France’s interior minister. Sky’s @AliBunkallSKY was in Paris to witness the unrest. https://t.co/A6C5ZEpqz7 — Sky News (@SkyNews) October 17, 2026

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας», τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Mακρόν, ο οποίος δεσμεύτηκε πως οι υπαίτιοι των επεισοδίων θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν. «Θα σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε εκείνους που σκορπούν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά», δήλωσε.

17χρονος έχασε το χέρι του από χειροβομβίδα στο Σεντ – Ετιέν

Ανάμεσα στα πιο σοβαρά περιστατικά της ημέρας ήταν και ο τραυματισμός ενός 17χρονου στο Σεντ-Ετιέν, ο οποίος έχασε το χέρι του.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο ανήλικος τραυματίστηκε από αστυνομική χειροβομβίδα, την οποία φέρεται να έπιασε με τα χέρια του.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν το Σάββατο σε 1.200 συλλήψεις, ενώ συνολικά 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Νωρίτερα, είχε γίνει λόγος για 60 τραυματίες αστυνομικούς, εκ των οποίων δύο σε κρίσιμη κατάσταση.

Πολιτική αντιπαράθεση για τις ευθύνες, στο στόχαστρο ο Μελανσόν

Ο Γάλλος πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εκφοβιστεί από τις ταραχές, γράφοντας στο Χ ότι «κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε ότι οι υπαίτιοι των καταστροφών θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν, στρέφοντας τα πυρά του κατά όσων «σκορπούν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε την άκρα Αριστερά ότι υποκινεί τη βία, εντείνοντας την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα επεισόδια.

150 τραυματίες αστυνομικοί στα επεισόδια – «Θαύμα που δεν είχαμε περισσότερα θύματα», λέει ο Λεκορνί

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις κατά τη διάρκεια των ταραχών που ξέσπασαν χθες Σάββατο στο περιθώριο των μαθητικών κινητοποιήσεων, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συμπλήρωσε πως 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν.

Είναι «θαύμα που ο απολογισμός δεν είναι βαρύτερος», πρόσθεσε ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις δυνάμεις ασφαλείας που είχαν κινητοποιηθεί στο κέντρο του Παρισιού.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έστρεψε επίσης τα βέλη του στην παράταξη της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», την οποία έχει κατηγορήσει για υποκίνηση των ταραχών, λέγοντας πως πλέον «είναι η ώρα να διαλέξει πλευρά».