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Αισθητή επιδείνωση παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ευρωζώνης τον Αύγουστο του 2026, καθώς το πλεόνασμα υποχώρησε στα 9 δισ. ευρώ, έναντι 27 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας μείωση κατά 18 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η υποχώρηση αποτυπώνεται και σε δωδεκάμηνη βάση, με το σωρευτικό πλεόνασμα να περιορίζεται στα 250 δισ. ευρώ ή 1,5% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης, έναντι 290 δισ. ευρώ ή 1,8% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο το ισοζύγιο αγαθών εμφάνισε πλεόνασμα 18 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο πλεόνασμα στις υπηρεσίες διαμορφώθηκε στα 13 δισ. ευρώ. Οι θετικές αυτές επιδόσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από το έλλειμμα των 18 δισ. ευρώ στα δευτερογενή εισοδήματα, καθώς και από το έλλειμμα 4 δισ. ευρώ στα πρωτογενή εισοδήματα.

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, έως τον Αύγουστο του 2026, το πλεόνασμα στο εμπόριο αγαθών περιορίστηκε στα 290 δισ. ευρώ, από 320 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, το έλλειμμα στα δευτερογενή εισοδήματα διευρύνθηκε στα 207 δισ. ευρώ, έναντι 179 δισ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Αντίθετα, βελτίωση καταγράφηκε στις υπηρεσίες, όπου το πλεόνασμα αυξήθηκε στα 153 δισ. ευρώ, από 140 δισ. ευρώ, ενώ το πλεόνασμα των πρωτογενών εισοδημάτων ενισχύθηκε στα 14 δισ. ευρώ, από 9 δισ. ευρώ.

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι κάτοικοι της Ευρωζώνης πραγματοποίησαν καθαρές επενδύσεις ύψους 424 δισ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία εκτός Ευρωζώνης κατά το δωδεκάμηνο έως τον Αύγουστο του 2026. Το ποσό είναι υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με τα 211 δισ. ευρώ που είχαν καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αντίθετα, οι καθαρές άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων σε περιουσιακά στοιχεία της Ευρωζώνης περιορίστηκαν στα 89 δισ. ευρώ, από 122 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι καθαρές αγορές μετοχών εκτός Ευρωζώνης από κατοίκους της περιοχής περιορίστηκαν στα 218 δισ. ευρώ κατά το δωδεκάμηνο έως τον Αύγουστο, έναντι 296 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Αντίστοιχα, οι καθαρές αγορές χρεογράφων εκτός Ευρωζώνης μειώθηκαν στα 580 δισ. ευρώ, από 634 δισ. ευρώ.

Συνολικά, οι κάτοικοι της Ευρωζώνης απέκτησαν καθαρά τίτλους χαρτοφυλακίου εκτός της περιοχής αξίας 798 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, οι μη κάτοικοι πραγματοποίησαν καθαρές αγορές τίτλων της Ευρωζώνης ύψους 1,105 τρισ. ευρώ, καταδεικνύοντας τη σημαντική εισροή επενδυτικών κεφαλαίων στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών και χρέους.

Αναλυτικότερα, οι καθαρές αγορές μετοχών της Ευρωζώνης από ξένους επενδυτές αυξήθηκαν στα 446 δισ. ευρώ, από 419 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στις αγορές χρεογράφων, οι οποίες ανήλθαν σε 659 δισ. ευρώ, έναντι 412 δισ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, οι καθαρές αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων εκτός Ευρωζώνης από κατοίκους της νομισματικής ένωσης ανήλθαν σε 804 δισ. ευρώ, έναντι 584 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων αυξήθηκε στα 565 δισ. ευρώ, από 449 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη νομισματική παρουσίαση του ισοζυγίου πληρωμών, τα καθαρά εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 260 δισ. ευρώ στο δωδεκάμηνο έως τον Αύγουστο.

Στο τέλος Αυγούστου 2026, η συνολική αξία των συναλλαγματικών διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος αυξήθηκε στα 1,8588 τρισ. ευρώ, από 1,7525 τρισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία αύξηση ανήλθε σε περίπου 106,3 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει η ΕΚΤ, η μεγαλύτερη συνεισφορά προήλθε από τις θετικές μεταβολές στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, ύψους 108,2 δισ. ευρώ, οι οποίες συνδέονται κυρίως με την άνοδο της τιμής του νομισματικού χρυσού. Επιπλέον, καταγράφηκαν καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,1 δισ. ευρώ, ενώ οι αρνητικές συναλλαγματικές μεταβολές, ύψους 3 δισ. ευρώ, περιόρισαν μέρος της αύξησης.