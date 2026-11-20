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Ισχυρή άνοδο, της τάξης του 9,7%, κατέγραψαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, καθώς ανήλθαν σε 21,95 δισ. ευρώ (21.958,1 εκατ. ευρώ) έναντι 20,02 δισ. ευρώ (20.024,3 εκατ. ευρώ) την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ισοζύγιο πληρωμών.

Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 3,76 δισ. ευρώ (3.760,6 εκατ. ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 11,1% σε σύγκριση με τις εισπράξεις ύψους 3,38 δισ. ευρώ (3.384,9 εκατ. ευρώ) τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Σεπτέμβριο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 98,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 520,4 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, επιδείνωση κατέγραψε και το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε, καθώς η αύξηση των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 12,5% (σε σταθερές τιμές όμως εμφάνισαν μείωση κατά 6,6% λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων), ενώ οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,8% (2,5% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 15,9% (6,5% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 6,1% (3,6% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και – σε μικρότερο βαθμό – του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, ενώ μικρή επιδείνωση παρατηρήθηκε στο ισοζύγιο μεταφορών. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών κατέγραψαν οριακή άνοδο κατά 0,6%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11,1%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων σχεδόν υποδιπλασιάστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη και παρά την υποχώρηση των καθαρών εισπράξεων από τα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών κυρίως στον τομέα της γενικής κυβέρνησης και, σε μικρότερο βαθμό, στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά περίπου 2,5 δισεκ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 και διαμορφώθηκε σε 9,4 δισεκ. ευρώ. Ειδικότερα, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών βελτιώθηκε.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών επιδεινώθηκε, καθώς η αύξηση των εισαγωγών υπερέβη την αύξηση των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,8% (3,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 10,2% (3,0% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 10,3% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 4,3% (4,5% και 2,8% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε χάρη στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε έως έναν βαθμό από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 8,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9,7%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από τα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας, αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Σεπτέμβριο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου κεφαλαίων αυξήθηκε συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 12,7 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την αύξηση των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων περιορίστηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ως αποτέλεσμα της υποχώρησης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης και παρά τη μείωση των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Σεπτέμβριο του 2026, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 533,1 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 9,0 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Σεπτέμβριο του 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού εμφάνισαν καθαρές ροές ύψους 99,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 325,2 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά τη μείωση κατά 343,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση κατά 91,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων οφείλεται στην άνοδο των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια (κατά 1,7 δισεκ. ευρώ), καθώς και σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων (κατά 829,0 εκατ. ευρώ).

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, ως αποτέλεσμα της ανόδου κατά 960,7 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 627,0 εκατ. ευρώ) και, σε μικρότερο βαθμό, της αύξησης κατά 118,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων προέρχεται κυρίως από τον περιορισμό κατά 2,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 627,0 εκατ. ευρώ) και δευτερευόντως από την άνοδο κατά 445,4 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε κατοίκους από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού εμφάνισαν καθαρές ροές ύψους 2,5 δισεκ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 8,3 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η διεύρυνση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 2,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο κατά 992,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων αντανακλά πρωτίστως την άνοδο κατά 10,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, καθώς και την αύξηση κατά 4,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 4,5 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 4,1 δισεκ. ευρώ). Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων συνδέεται κυρίως με τον περιορισμό κατά 9,1 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε κατοίκους από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, η οποία αντισταθμίστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος από τη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 4,1 δισεκ. ευρώ) και από την άνοδο κατά 3,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2026, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 19,9 δισεκ. ευρώ, έναντι 18,8 δισεκ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2025.