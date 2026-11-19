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Η Ευρώπη εξοπλίζεται για το ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης πολεμικής σύγκρουσης, όμως ένα από τα πιο κρίσιμα μέτωπα της άμυνάς της παραμένει ανεπαρκώς προετοιμασμένο. Τα νοσοκομεία, οι γιατροί και οι υποδομές δημόσιας υγείας καλούνται να αντιμετωπίσουν απειλές που ξεπερνούν κατά πολύ τις συνηθισμένες υγειονομικές κρίσεις, από μαζικούς τραυματισμούς και πυραυλικές επιθέσεις μέχρι βιολογικά όπλα και κινδύνους που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Την ώρα που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες και ενισχύουν την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η προετοιμασία των συστημάτων υγείας αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την ασφάλεια των κρατών.

Όπως αναφέρει το Euronews, στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ειδικοί στη δημόσια υγεία προειδοποιούν ότι μια γενικευμένη κρίση θα μπορούσε να δοκιμάσει τα όρια των νοσοκομείων, δημιουργώντας πρωτοφανείς ανάγκες περίθαλψης.

«Μια υγιής κοινωνία είναι και μια ανθεκτική κοινωνία», επισημαίνει ο ταξίαρχος Πέτερ Ίβερσεν, αρχίατρος της Νορβηγίας και πρόεδρος της Επιτροπής Αρχηγών Στρατιωτικών Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας ότι η υγειονομική ετοιμότητα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής ασφάλειας.

Ο νέος κίνδυνος από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πιθανή αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανάπτυξη επικίνδυνων βιολογικών παραγόντων.

Η AI επιταχύνει ήδη την επιστημονική έρευνα, προσφέροντας νέες δυνατότητες στην ανακάλυψη φαρμάκων και θεραπειών. Ωστόσο, η ίδια τεχνολογία ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα, διευκολύνοντας την ανάπτυξη βιολογικών απειλών.

Ο Λοράν Μουσέλ, διευθυντής και αναπληρωτής επικεφαλής της ευρωπαϊκής Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Υγειονομικών Έκτακτων Αναγκών (HERA), προειδοποιεί ότι οι υγειονομικές αρχές μπορεί να κληθούν να αντιμετωπίσουν ακόμη και νέους ιούς που έχουν σχεδιαστεί με τη βοήθεια της AI.

Για τον λόγο αυτό, θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία αποτελεσματικότερων μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι από την κακόβουλη χρήση της τεχνολογίας.

Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και ο Ίβερσεν, επισημαίνοντας ότι ο συνδυασμός συνθετικής βιολογίας, βιοπληροφορικής και Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας.

Στο δυσμενέστερο σενάριο περιλαμβάνεται η χρήση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών ή πυρηνικών όπλων, που θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικές απώλειες και να απαιτήσει ταυτόχρονα διαφορετικές μορφές ιατρικής αντιμετώπισης.

Η HERA εξετάζει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη αντιιικών φαρμάκων και αντισωμάτων ευρέος φάσματος, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως αρχική προστασία μέχρι να προσδιοριστεί η ακριβής φύση μιας βιολογικής απειλής.

Νοσοκομεία σε διαφορετικές ταχύτητες ετοιμότητας

Παρά την αυξανόμενη αναγνώριση των κινδύνων, η Ευρώπη δεν εμφανίζει ενιαίο επίπεδο υγειονομικής προετοιμασίας.

Οι χώρες που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία και στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουν την απειλή πιο άμεσα και έχουν προχωρήσει σε περισσότερες πρωτοβουλίες ενίσχυσης των υποδομών τους.

Σύμφωνα με τον Ίβερσεν, η Γερμανία, η Νορβηγία, οι χώρες της Βαλτικής και άλλα κράτη της βόρειας Ευρώπης καταβάλλουν προσπάθειες για την αύξηση της νοσοκομειακής δυναμικότητας και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Ωστόσο, οι πρόσθετες νοσοκομειακές κλίνες δεν αρκούν από μόνες τους. Απαιτούνται διαρκής εκπαίδευση προσωπικού, ασκήσεις ετοιμότητας και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής σε καταστάσεις μαζικής προσέλευσης τραυματιών.

Σε συνθήκες πολέμου, η λειτουργία των νοσοκομείων ενδέχεται να χρειαστεί να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τα πρότυπα της ειρηνικής περιόδου, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ευελιξία και στην άμεση αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.

Εξίσου κρίσιμη είναι η επάρκεια φαρμάκων, ιατρικών υλικών και εξοπλισμού. Ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας στρατηγικών αποθεμάτων, παράλληλα με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης.

Τα μαθήματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η σύγκρουση στην Ουκρανία αποτελεί ήδη μια σκληρή δοκιμασία για τη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας σε πολεμικές συνθήκες.

Νοσοκομεία και ασθενοφόρα έχουν αποτελέσει στόχους επιθέσεων, ενώ γιατροί και νοσηλευτές συνεχίζουν να προσφέρουν περίθαλψη υπό διαρκή κίνδυνο. Ο πρώην επικεφαλής του γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ουκρανία, Γιάρνο Χάμπιχτ, επισημαίνει ότι ο πόλεμος έχει αυξήσει δραματικά τις ανάγκες τραυματιολογικής φροντίδας και αποκατάστασης.

Οι χιλιάδες ακρωτηριασμοί, οι σοβαροί τραυματισμοί και οι μακροχρόνιες ψυχολογικές επιπτώσεις δημιουργούν ανάγκες που δεν περιορίζονται στην αρχική νοσηλεία.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά και η ψυχική υγεία, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται επί χρόνια σε συνθήκες ακραίας πίεσης. Ο Χάμπιχτ τονίζει ότι η πραγματική ανθεκτικότητα ενός συστήματος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις εγκαταστάσεις και τον τεχνολογικό εξοπλισμό του, αλλά κυρίως από τους ανθρώπους που το στελεχώνουν.

Η διατήρηση επαρκούς και κατάλληλα εκπαιδευμένου υγειονομικού προσωπικού αναδεικνύεται έτσι σε βασική προϋπόθεση ετοιμότητας.

Το συμπέρασμα των ειδικών είναι σαφές: σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η προστασία της δημόσιας υγείας δεν αποτελεί μόνο κοινωνική υποχρέωση, αλλά στρατηγικό παράγοντα της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας.