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Σημαντικές παρεμβάσεις για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του δημόσιου συστήματος Υγείας δρομολογούνται σε Καρδίτσα και Αλεξανδρούπολη, με συνολική χρηματοδότηση που προσεγγίζει τα 14 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, εξασφαλίστηκαν 13.869.238 ευρώ από το ΕΣΠΑ, μέσω του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», για την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, στο Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, και αφορά ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και στον περιορισμό του λειτουργικού τους κόστους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, η αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού και η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών διαχείρισης ενέργειας.

Νοσοκομείο Καρδίτσας: Επένδυση 5,3 εκατ. ευρώ και αναβάθμιση στην ενεργειακή κατηγορία Β

Στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας και στο Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) προβλέπεται η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.300.566,36 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις ωφέλιμου εμβαδού 20.335 τετραγωνικών μέτρων για το Νοσοκομείο και 1.785 τετραγωνικών μέτρων για το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.

Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση σύγχρονων συστημάτων θερμομόνωσης, την αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα ενεργειακά και την εγκατάσταση αναβαθμισμένων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.

Παράλληλα, προβλέπεται η αντικατάσταση του συμβατικού φωτισμού με λαμπτήρες τεχνολογίας LED, καθώς και η εγκατάσταση πρόσθετων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, ώστε να βελτιωθεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος της κατανάλωσης.

Σημαντικό μέρος της παρέμβασης αφορά επίσης τους ανελκυστήρες μεταφοράς προσώπων και φορείων, οι οποίοι θα αντικατασταθούν με νέους, ενεργειακής κατηγορίας Α.

Στις εγκαταστάσεις προβλέπεται ακόμη η δημιουργία φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό, το οποίο θα επιτρέπει την αξιοποίηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη μέρους των αναγκών των δομών Υγείας.

Νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση

Η επένδυση στην Καρδίτσα δεν περιορίζεται στις κτιριακές υποδομές, καθώς περιλαμβάνει και την αντικατάσταση συγκεκριμένων μονάδων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με νέες, σύγχρονης τεχνολογίας.

Ο νέος εξοπλισμός θα χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση και περιορισμένη εκπεμπόμενη ακτινοβολία, όπου εφαρμόζεται, συμβάλλοντας στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών.

Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια τεσσάρων προβολέων χειρουργικών αιθουσών, ενός γαστρεντερολογικού πύργου ενδοσκοπήσεων και ενός λαπαροσκοπικού πύργου.

Με την ολοκλήρωση των έργων, το κτιριακό συγκρότημα του Νοσοκομείου Καρδίτσας αναμένεται να αναβαθμιστεί από την ενεργειακή κατηγορία Ε στην κατηγορία Β.

Αντίστοιχα, το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. θα μεταβεί από την κατηγορία Γ στην κατηγορία Β, βελτιώνοντας την ενεργειακή συμπεριφορά των εγκαταστάσεών του.

Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: Έργο 8,57 εκατ. ευρώ με φωτοβολταϊκά ισχύος 2 MWp

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης κατευθύνεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου προγραμματίζονται έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.568.672,07 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις καλύπτουν κτιριακές εγκαταστάσεις με ωφέλιμο εμβαδόν 75.634 τετραγωνικών μέτρων και αποσκοπούν στη συνολική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του νοσοκομειακού συγκροτήματος.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εγκατάσταση ενός αναβαθμισμένου συστήματος διαχείρισης κτιρίου (BMS), το οποίο θα περιλαμβάνει ελεγκτές, αισθητήρες, μετρητές και νέο λογισμικό.

Το σύστημα θα επιτρέπει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση των ενεργειακών λειτουργιών του νοσοκομείου, συμβάλλοντας στον καλύτερο έλεγχο της κατανάλωσης.

Παράλληλα, θα εγκατασταθούν 8.562 φωτιστικά σώματα ή λαμπτήρες τεχνολογίας LED, αντικαθιστώντας ενεργοβόρες λύσεις φωτισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θερμική προστασία του κτιρίου, με την τοποθέτηση θερμομόνωσης σε επιφάνεια τοιχοποιίας 15.500 τετραγωνικών μέτρων.

Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση νέων ενεργειακών κουφωμάτων συνολικής επιφάνειας 2.710 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και σιτών αερισμού και πρόσθετων παρεμβάσεων θερμομόνωσης.

Ξεχωριστή θέση στο επενδυτικό σχέδιο κατέχει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος συνολικής ισχύος 2 MWp, το οποίο θα ενισχύσει τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης αναμένεται να αναβαθμιστεί από την ενεργειακή κατηγορία Δ στην κατηγορία Β.

Στόχος η εξοικονόμηση ενέργειας και ο εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων

Οι δύο παρεμβάσεις εντάσσονται στην προσπάθεια ενεργειακού εκσυγχρονισμού των δημόσιων υποδομών Υγείας, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η αναβάθμιση της θερμομόνωσης, η αντικατάσταση ενεργοβόρων συστημάτων και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση των ενεργειακών αναγκών και των λειτουργικών δαπανών των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, η βελτίωση των κτιριακών υποδομών και η προμήθεια νέου εξοπλισμού δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον για ασθενείς και εργαζομένους.

Συνολικά, η χρηματοδότηση των 13,87 εκατ. ευρώ καλύπτει παρεμβάσεις σε περισσότερα από 97.000 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων Υγείας, με κοινό στόχο την επίτευξη της ενεργειακής κατηγορίας Β και στις τρεις δομές.

Το επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων, ώστε οι εγκεκριμένοι πόροι να μετατραπούν σε μετρήσιμη ενεργειακή εξοικονόμηση και αναβαθμισμένες δημόσιες υποδομές Υγείας.