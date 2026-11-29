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Η επιλογή να παραμείνουν ακαλλιέργητα χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης γίνεται ολοένα πιο ελκυστική για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, καθώς η εκτίναξη των δαπανών για την καλλιέργεια των χωραφιών τους περιορίζει τα περιθώρια κέρδους και καθιστά αβέβαιη την οικονομική απόδοση της επόμενης συγκομιδής.

Αντιμέτωποι με ένα εκρηκτικό μείγμα ενεργειακής ακρίβειας, αυξημένου κόστους λιπασμάτων και ακραίων καιρικών φαινομένων, οι αγρότες αναπροσαρμόζουν τον παραγωγικό τους σχεδιασμό, επιχειρώντας να περιορίσουν την έκθεσή τους σε οικονομικούς κινδύνους.

Οι προβλέψεις για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο κάνουν λόγο για συρρίκνωση κατά 1 εκατ. εκτάρια, δηλαδή 10 εκατ. στρέμματα, των εκτάσεων που προορίζονται για την παραγωγή σιταριού, κριθαριού και ελαιούχων σπόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκριτικά με το 2026.

Την ίδια στιγμή, οι εκτάσεις που θα τεθούν σε αγρανάπαυση αναμένεται να αυξηθούν κατά 12%, εξέλιξη που αποτυπώνει την εντεινόμενη πίεση στην οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Οι πολεμικές συγκρούσεις στο Ιράν και οι αναταράξεις στις εμπορικές ροές μέσω της Μαύρης Θάλασσας έχουν επιβαρύνει σημαντικά τις τιμές βασικών γεωργικών εφοδίων και καυσίμων. Παράλληλα, οι παρατεταμένοι καύσωνες του περασμένου καλοκαιριού υπενθύμισαν πόσο ευάλωτη παραμένει η αγροτική παραγωγή απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Οι κίνδυνοι για την επισιτιστική ασφάλεια

Η προοπτική περιορισμού της ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής προκαλεί ανησυχία, καθώς συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με την επάρκεια βασικών γεωργικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο.

Η σημαντική υποχώρηση των εξαγωγών σιτηρών από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έχει οδηγήσει αρκετές χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές να αναζητήσουν εναλλακτικούς προμηθευτές, ενισχύοντας τη σημασία της Ευρώπης ως εξαγωγικού κέντρου, ιδιαίτερα για προϊόντα όπως το σιτάρι.

Ωστόσο, η μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων απειλεί να περιορίσει τις εξαγωγικές δυνατότητες της ΕΕ, ενώ παράλληλα ενδέχεται να καταστήσει την ίδια περισσότερο εξαρτημένη από τις διεθνείς αγορές.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αυξήσει την ευαισθησία της ευρωπαϊκής αγοράς τροφίμων στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών και στις ενδεχόμενες διαταραχές των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Για τους παραγωγούς, πάντως, προτεραιότητα αποτελεί η προστασία του εισοδήματός τους, γεγονός που τους αναγκάζει να επανεξετάσουν την εναλλαγή των καλλιεργειών και να αναζητήσουν προϊόντα με καλύτερες προοπτικές κερδοφορίας.

Άλμα 37% στις εισαγωγές καλαμποκιού

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή γεωργία αποτελεί η αγορά καλαμποκιού, όπου η ανεπαρκής συγκομιδή ενισχύει σημαντικά τις ανάγκες για προμήθειες από τρίτες χώρες.

Οι εισαγωγές καλαμποκιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται να καταγράψουν αύξηση 37% κατά την τρέχουσα εμπορική περίοδο, υπερβαίνοντας τους 26 εκατ. τόνους.

Βασικός παράγοντας πίσω από την αύξηση αυτή είναι η ανάγκη κάλυψης της ζήτησης για ζωοτροφές, γεγονός που αναδεικνύει τις ευρύτερες επιπτώσεις της συρρίκνωσης της φυτικής παραγωγής και στον κτηνοτροφικό κλάδο.

Η υποχώρηση των καλλιεργειών σιτηρών στην Ευρώπη αποτελεί, πάντως, μέρος μιας ευρύτερης τάσης που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και δύο δεκαετίες. Ολοένα περισσότεροι παραγωγοί στρέφονται προς τους ελαιούχους σπόρους, επιλέγοντας καλλιέργειες όπως η ελαιοκράμβη και ο ηλίανθος, οι οποίες προσφέρουν υψηλότερες τιμές πώλησης και ευνοϊκότερα περιθώρια κέρδους.

Το μερίδιο αυτών των καλλιεργειών στην ευρωπαϊκή γεωργική γη παραμένει κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, η περαιτέρω επέκτασή τους δεν μπορεί να αποτελέσει καθολική λύση, καθώς υπάρχουν περιορισμοί που συνδέονται με τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την ανάγκη εναλλαγής των καλλιεργειών.

Η μακροπρόθεσμη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να διατηρήσει επαρκή παραγωγική δυναμικότητα, αποτρέποντας τη σταδιακή υποχώρηση της αγροτικής αυτάρκειας και τη διεύρυνση της εξάρτησής της από τις εισαγωγές βασικών αγροτικών προϊόντων.