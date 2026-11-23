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Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ξεκινούν οι πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων, με τη χορήγηση σημαντικής προκαταβολής στους δικαιούχους και στόχο την ολοκλήρωση της εξόφλησης έως το τέλος του 2026, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ. Σύμφωνα με τον υπουργό, 500.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, ενώ για πρώτη φορά οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου μέσω της νέας κρατικής πλατφόρμας. Ο κ. Σχοινάς διαβεβαίωσε ότι κανένας δικαιούχος δεν θα χάσει τις επιδοτήσεις που δικαιούται, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα απέναντι στο υψηλό κόστος παραγωγής και στην ενίσχυση της αλιείας.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας δήλωσε:

«Καλημέρα. Προσέρχομαι στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας με τρεις βασικές προτεραιότητες.

Η πρώτη είναι η στήριξη του εισοδήματος των αγροτών. 500.000 Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι υπέβαλαν μέσα στην προθεσμία τις αιτήσεις τους για να λάβουν την στήριξη εισοδήματος για φέτος.

Την επόμενη Δευτέρα στις 30 Νοεμβρίου, ξεκινάνε οι αγροτικές πληρωμές με μια σημαντική προκαταβολή και μέχρι το τέλος του χρόνου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόφλησης. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό φέτος, είναι ότι για πρώτη φορά οι αγροτικές πληρωμές στη χώρα γίνονται 100% με τη νέα πλατφόρμα που είναι στα χέρια του κράτους.

Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό ότι κανένας δικαιούχος δεν θα χάσει όσα δικαιούται από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Και ίσως το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών αποκαθιστά την εικόνα και το κύρος της χώρας στην Ευρώπη, που τόσο πλήγηκε από τα φαινόμενα δυσλειτουργίας του παρελθόντος.

Η δεύτερη προτεραιότητα αφορά το πώς όλοι μαζί οι υπουργοί θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα στην Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις χαμηλές τιμές και τα υψηλά κόστη παραγωγής.

Ζούμε σε καιρούς πολύ δύσκολους. Μπορούμε και πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες. Το κάναμε ήδη φέτος με το πετρέλαιο στην αντλία, με τα λιπάσματα, με τις ζωοτροφές, αλλά θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την αγροτική τάξη της χώρας, ώστε να αντιμετωπίσει αυτά τα υψηλά κόστη, παρακολουθώντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις και συζητώντας ανά πάσα στιγμή πως μπορούμε να ανεβάσουμε το επίπεδο στήριξης ακόμα παραπάνω.

Και τέλος, η τρίτη προτεραιότητα είναι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο των επαγγελματιών αλιέων, των ψαράδων της χώρας μας και της Ευρώπης ότι θα συνεχίσουν να είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας. Πέρα από τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για την στήριξη στο αλιευτικό πετρέλαιο και την στήριξη στους παράκτιους αλιείς, με 25.000.000 ευρώ που ανακοινώσαμε πολύ πρόσφατα, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και σήμερα θα συζητήσουμε όλοι μαζί εδώ, το πώς ο τομέας της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών μπορεί να φτάσει σε ένα βιώσιμο μέλλον με ορίζοντα το 2040.

Ο Αντόνιο Κόστα παρουσίασε μια νέα πρόταση για τον προϋπολογισμό, στην οποία έχει προχωρήσει σε ορισμένες μικρές αλλαγές όσον αφορά τη γεωργία. Για παράδειγμα, ο στόχος του 10% έχει μετατραπεί πλέον σε ανώτατο όριο. Σας ικανοποιεί η συγκεκριμένη πρόταση σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα;

Το διαπραγματευτικό πλαίσιο έχει ήδη παρουσιαστεί, απ’ όσο έχω δει. Το κομμάτι που αφορά τη γεωργία είναι καλό. Υπάρχουν, βεβαίως, ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, μπαίνουμε πλέον στη συνολική διαπραγμάτευση, η οποία θα διεξαχθεί σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Επομένως, χρειάζεται υπομονή και στρατηγική προσέγγιση, προκειμένου να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ όλους».