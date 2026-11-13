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Σημαντική επιδείνωση παρουσίασε το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωζώνης τον Σεπτέμβριο του 2026, καθώς η ταχύτερη αύξηση των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές οδήγησε σε έλλειμμα 10,3 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 13,5 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat.

Η μεταβολή αυτή αποτυπώνει την αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές της Ευρωζώνης, κυρίως εξαιτίας της διεύρυνσης του ενεργειακού ελλείμματος και της συρρίκνωσης του πλεονάσματος στον κλάδο των μηχανημάτων και των οχημάτων.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών της Ευρωζώνης προς τρίτες χώρες ανήλθαν σε 272,7 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με τα 257,2 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν, ωστόσο, η άνοδος των εισαγωγών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 16,1%, φθάνοντας τα 283 δισ. ευρώ, από 243,7 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο, όταν είχε καταγραφεί έλλειμμα 16,6 δισ. ευρώ, το εμπορικό ισοζύγιο εμφάνισε βελτίωση. Ωστόσο, σε ετήσια βάση η επιδείνωση παραμένει ιδιαίτερα έντονη.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε ο ενεργειακός τομέας, όπου το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα 33 δισ. ευρώ, από 20,7 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025. Την ίδια στιγμή, το πλεόνασμα στις εμπορικές συναλλαγές μηχανημάτων και οχημάτων περιορίστηκε στα 3 δισ. ευρώ, έναντι 10 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στο σύνολο του εννεαμήνου. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, η Ευρωζώνη κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα 36,5 δισ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 εμφάνιζε πλεόνασμα 102,2 δισ. ευρώ.

Οι εξαγωγές αγαθών προς χώρες εκτός Ευρωζώνης διαμορφώθηκαν σε 2,2634 τρισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε 2,2999 τρισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,2%.

Παράλληλα, το εμπόριο μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης ενισχύθηκε κατά 5,7% στο εννεάμηνο, φθάνοντας τα 2,1126 τρισ. ευρώ.

Ανάλογη, αλλά ακόμη εντονότερη, ήταν η επιδείνωση στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εμφάνισε εμπορικό έλλειμμα 16,8 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2026, έναντι πλεονάσματος 11,4 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Οι εξαγωγές αγαθών της ΕΕ προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 4,7%, στα 240,1 δισ. ευρώ, από 229,4 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025. Αντίθετα, οι εισαγωγές κατέγραψαν πολύ μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 17,9%, φθάνοντας τα 256,9 δισ. ευρώ, έναντι 218 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Παρότι το έλλειμμα περιορίστηκε σε σχέση με τον Αύγουστο, όταν είχε διαμορφωθεί στα 25,3 δισ. ευρώ, η ετήσια μεταβολή του εμπορικού ισοζυγίου ήταν αρνητική κατά 28,2 δισ. ευρώ.

Και στην περίπτωση της ΕΕ, η μεγαλύτερη επιβάρυνση προήλθε από την ενέργεια, με το σχετικό έλλειμμα να αυξάνεται στα 37,6 δισ. ευρώ, από 24,1 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025. Παράλληλα, το πλεόνασμα στον τομέα των μηχανημάτων και των οχημάτων συρρικνώθηκε στα 3,3 δισ. ευρώ, από 13,1 δισ. ευρώ.

Στο σύνολο του εννεαμήνου 2026, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα 83,2 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 85,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκαν οριακά, κατά 0,9%, στα 2,0089 τρισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 9,8%, φθάνοντας τα 2,0921 τρισ. ευρώ. Το ενδοκοινοτικό εμπόριο κατέγραψε αύξηση 6,9%, στα 3,3118 τρισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της Eurostat, οι εξαγωγές της Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 2% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 2,3%. Ως αποτέλεσμα, το εποχικά προσαρμοσμένο εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα 8,7 δισ. ευρώ, από 7,8 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στο σύνολο της ΕΕ, οι εποχικά προσαρμοσμένες εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,2% και οι εισαγωγές κατά 1,7%, με το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφώνεται στα 14,6 δισ. ευρώ, έναντι 13,2 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.

Τέλος, κατά το τρίμηνο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου 2026, οι εξαγωγές της Ευρωζώνης ενισχύθηκαν κατά 1,6% και οι εισαγωγές κατά 1,4%, ενώ το εμπόριο μεταξύ των χωρών της αυξήθηκε κατά 0,8%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εξαγωγές κατέγραψαν άνοδο 1,8%, οι εισαγωγές 1,7% και το ενδοκοινοτικό εμπόριο 1,3%.