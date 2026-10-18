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Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν στο Παρίσι την Κυριακή, μία ημέρα αφότου η Γαλλία βίωσε μία από τις χειρότερες ημέρες κοινωνικών ταραχών των τελευταίων ετών, με τις διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας να αφήνουν πίσω τους έναν νεκρό διαδηλωτή, χιλιάδες συλλήψεις και καταστήματα που λεηλατήθηκαν ή υπέστησαν ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι πανεθνικές κινητοποιήσεις του Σαββάτου εξελίχθηκαν σε εκτεταμένα επεισόδια, με ένα δημαρχείο να παραδίδεται στις φλόγες, καταστήματα να λεηλατούνται και κτίρια να καλύπτονται με γκράφιτι, καθώς ομάδες που προέβαιναν σε βίαιες ενέργειες συγκρούονταν με την αστυνομία σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Ένας διαδηλωτής έχασε τη ζωή του έπειτα από καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Παρίσι. Η αστυνομία πραγματοποίησε περισσότερες από 2.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ πάνω από 600 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.

*Μία κοπέλα 17 ετών έχασε το αριστερό της μάτι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων χθες στη Μιλούζ. Την υπόθεση ερευνά η διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας.

«Εδώ είναι σαν εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε ο Ολλανδός επιχειρηματίας Τίγε ντε Μπουρ, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο Παρίσι με τα παιδιά του για να επισκεφθεί έναν φίλο.

Όπως ανέφερε, οι διαδηλώσεις τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει το ξενοδοχείο του στην Πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), η οποία αποτέλεσε ένα από τα επίκεντρα των επεισοδίων το Σάββατο.

Νέα επεισόδια στο Παρίσι – Δακρυγόνα και φωτιές στην Πλατεία Δημοκρατίας

Η ένταση δεν υποχώρησε ούτε την Κυριακή, καθώς η αστυνομία έκανε εκ νέου χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών στην Πλατεία Δημοκρατίας, ενώ ποδήλατα παραδόθηκαν στις φλόγες το απόγευμα.

Τα νέα επεισόδια αποτελούν ένδειξη ότι η κατάσταση στη γαλλική πρωτεύουσα δεν έχει ακόμη εξομαλυνθεί.

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι συμμετείχαν το Σάββατο σε πορείες σε δεκάδες πόλεις, σηματοδοτώντας τη σύγκλιση ενός μαθητικού και φοιτητικού κινήματος, που διαρκεί εδώ και έναν μήνα, με την ευρύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια για την αύξηση του κόστους ζωής και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος την Κυριακή στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Intervention des forces de l’ordre et usage de grenades lacrymogènes pour disperser un groupe de manifestants place de la République, suite à un nouvel appel à rassemblement ce dimanche #18octobre. https://t.co/raUYltsZUE — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 18, 2026

Τα επεισόδια του Σαββάτου ανέδειξαν τη βαθιά δυσαρέσκεια απέναντι στον Μακρόν, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την προεδρία το 2027, έπειτα από μία δεκαετία στην εξουσία που χαρακτηρίζεται ολοένα περισσότερο από κοινωνική δυσαρέσκεια, αδύναμη οικονομία και διογκούμενο δημόσιο χρέος.

Η κυβέρνηση απέδωσε τα βίαια επεισόδια σε ομάδες της ριζοσπαστικής και της άκρας Αριστεράς, καθώς και σε εγκληματικά στοιχεία, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, υποκίνησαν τις λεηλασίες.

Ακροδεξιά: «Η Γαλλία ταπεινώθηκε» – Αίτημα παραίτησης Μακρόν

Ο ηγέτης της γαλλικής ακροδεξιάς, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε ότι η Γαλλία «ταπεινώθηκε» και κάλεσε τον Εμανουέλ Μακρόν να παραιτηθεί.

«Αυτό που πληρώνουμε είναι δεκαετίες χαλαρότητας, απώλειας της κρατικής εξουσίας και ηθικού, ψυχολογικού και υλικού αφοπλισμού των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας», δήλωσε κατά την επίσκεψή του σε αστυνομικό τμήμα στο Παρίσι.

Ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν ειρηνικά στις κινητοποιήσεις, βίαιες ομάδες στο περιθώριο των διαδηλώσεων επιτέθηκαν σε δημόσια κτίρια, λεηλάτησαν πολυτελή καταστήματα και σούπερ μάρκετ και επιτέθηκαν σε αστυνομικά οχήματα και αστυνομικούς.

Μια τεράστια επιχείρηση καθαρισμού ξεκίνησε σε πόλεις από τη Λιλ στον βορρά έως τη Μασσαλία στον νότο, και από το Στρασβούργο στα ανατολικά έως το Μπορντό στα νοτιοδυτικά, όπου ομάδα μασκοφόρων εισέβαλε στην κατοικία του τοπικού νομάρχη.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δήλωσε ότι αρκετές εκατοντάδες καταστήματα υπέστησαν ζημιές το Σάββατο.

Paris: de nouvelles tensions place de la République ce dimanche après-midi https://t.co/JhK5XU44n1 — BFM (@BFMTV) October 18, 2026

Στη Λιμόζ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ο δήμαρχος Γκιγιόμ Γκερέν κατήγγειλε τις σκηνές χάους που εκτυλίχθηκαν όταν το ιστορικό δημαρχείο της πόλης, ηλικίας 143 ετών, πυρπολήθηκε και καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό το Σάββατο.

Ο εμπρησμός προκάλεσε συγκρίσεις με την καταστροφική πυρκαγιά του 2019 στην Παναγία των Παρισίων.

«Υπήρχε σαφής, προμελετημένη πρόθεση να πυρποληθεί το δημαρχείο και οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα φοβήθηκαν για τη ζωή τους», δήλωσε ο Γκερέν στο Reuters.

Ο δήμαρχος απείλησε να παραιτηθεί εάν η πόλη δεν λάβει τα απαραίτητα κονδύλια για την αποκατάσταση του δημαρχείου.

Προεδρικές εκλογές το 2027 – Αυξάνεται η πίεση στον Μακρόν

Οι ταραχές έχουν εντείνει την πίεση προς τον πρόεδρο Μακρόν και την κυβέρνησή του, ενόψει των προεδρικών εκλογών που είναι προγραμματισμένες για το επόμενο έτος.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί απέδωσε τις ταραχές στην «άκρα Αριστερά» και σε εγκληματικά στοιχεία.

Ο υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ δεσμεύτηκε την Κυριακή να στηρίξει τους επιχειρηματίες που υπέστησαν οικονομικές απώλειες.

«Όσοι προκαλούν καταστροφές θα πληρώσουν, θα αποκαταστήσουν τις ζημιές και θα λογοδοτήσουν για την πρόθεσή τους να σπείρουν το χάος», ανέφερε ο Λεσκίρ σε ανακοίνωσή του.

Carrefour: Ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ – Λεηλασίες σε 20 καταστήματα

Ο δήμαρχος του Μπορντό, Τομά Καζνάβ, δήλωσε ότι έως και 100 καταστήματα λεηλατήθηκαν στην πόλη του, ενώ ο δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν, ανακοίνωσε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τα βίαια επεισόδια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής αλυσίδας λιανικής Carrefour, Αλεξάντρ Μπομπάρ, δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV ότι 50 καταστήματα της εταιρείας υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων τα 20 λεηλατήθηκαν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι οικονομικές απώλειες από τις καταστροφές ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα, με αφορμή τις συνθήκες στα σχολεία και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών σε λαϊκά προάστια.

Στη συνέχεια, διευρύνθηκαν και εξελίχθηκαν σε ένα ευρύτερο κίνημα διαμαρτυρίας κατά των κοινωνικών ανισοτήτων, των περικοπών στις δημόσιες δαπάνες και της αύξησης του κόστους ζωής.

Σφοδρή επίθεση Λεπέν κατά Μακρόν

Σφοδρή επίθεση κατά του Εμανουέλ Μακρόν και της γαλλικής κυβέρνησης εξαπέλυσε η Μαρίν Λεπέν, κατηγορώντας την πολιτική ηγεσία της χώρας για αδυναμία διαχείρισης της κρίσης και απώλεια του ελέγχου της κατάστασης.

Vous avez vu hier nos villes, nos rues, notre pays, malmenés, maltraités, mis à sac. Nous vivons une crise profonde de confiance, d’autorité qui fait peser une menace sur la démocratie. Le constat doit nous alerter : notre pays est pris en étau, voire en otage, entre la violence et l’impuissance. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 18, 2026

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού υποστήριξε ότι η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης και εξουσίας.

«Η χώρα μας βρίσκεται σε αδιέξοδο, αν όχι όμηρος, ανάμεσα στη βία και την αδυναμία της εξουσίας να αντιδράσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Λεπέν κατηγόρησε την κυβέρνηση Μακρόν ότι έχει εξαντλήσει τα πολιτικά και διοικητικά της περιθώρια, αδυνατώντας πλέον να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις.

«Έχουμε μια εξουσία του Μακρόν που έχει ξεμείνει από δυνάμεις, εξαντλημένη και αποπροσανατολισμένη, η οποία φαίνεται πλέον ανίκανη να κάνει οτιδήποτε άλλο πέρα από το να σχολιάζει την ίδια της την αδυναμία, ακόμη και την ίδια της την παρακμή, θα έλεγα» ανέφερε.

Συνεχίζοντας την κριτική της, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση περιορίζεται στο να εκφράζει τη λύπη της για τα επεισόδια, χωρίς να καταφέρνει να τα αποτρέψει ή να τα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά: «Έχουμε μια κυβέρνηση που αποδοκιμάζει τα γεγονότα, χωρίς να μπορεί να τα προλάβει, να τα ελέγξει ή έστω να τα διαχειριστεί. Μια εξουσία μειοψηφίας, που έχει χάσει τη νομιμοποίησή της και της οποίας μοναδική έγνοια δεν είναι πλέον να κυβερνήσει τη Γαλλία, αλλά να κρατηθεί από τα τελευταία ψήγματα της εξουσίας της που φθίνει» τόνισε.

Η Μαρίν Λεπέν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις εικόνες καταστροφών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, υποστηρίζοντας ότι τα επεισόδια αποτελούν ένδειξη της σοβαρής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.

«Είδατε χθες τις πόλεις μας, τους δρόμους μας, τη χώρα μας να κακοποιούνται, να υφίστανται καταστροφές και λεηλασίες», ανέφερε στο μήνυμά της.

Καταλήγοντας, προειδοποίησε ότι η κατάσταση δεν περιορίζεται πλέον σε ζήτημα δημόσιας τάξης, αλλά συνιστά, κατά την εκτίμησή της, ευρύτερη απειλή για τους δημοκρατικούς θεσμούς: «Βιώνουμε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης και κύρους της εξουσίας, η οποία απειλεί τη δημοκρατία. Η διαπίστωση αυτή πρέπει να μας κινητοποιήσει: η χώρα μας βρίσκεται σε αδιέξοδο, αν όχι όμηρος, ανάμεσα στη βία και την αδυναμία της εξουσίας», υπογράμμισε.