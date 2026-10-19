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Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν εντολή απαγόρευσης της κυκλοφορίας για την Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ και τους δρόμους γύρω από το Λεζ Αλ στο Παρίσι από τις 23.00 απόψε (ώρα Ελλάδας) μέχρι τις 7 το πρωί της Τρίτης, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι BFM.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τις ταραχές που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στο περιθώριο των πανεθνικών διαδηλώσεων στη Γαλλία.

Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους του κέντρου της Νίκαιας για τους ανηλίκους όρισε ο δήμαρχος της πόλης και πρώην πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, Ερίκ Σιοτί.

Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από τις 21:00 ως τις 06:00 (στην Ελλάδα 2200 με 07:00) και αφορά το κέντρο της πόλης.

Afin de protéger les Niçois, dès ce soir, 21h, j’instaure un couvre feu pour les mineurs. https://t.co/GNxGN1zbTF — Eric Ciotti (@eciotti) October 19, 2026

Στο Παρίσι η απαγόρευση της κυκλοφορίας εφαρμόζεται αυστηρά στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ (Πλατεία Δημοκρατίας) και στον τομέα της Λεζ Αλ (Les Halles).

«Η ασφάλεια όλων καθιστά αυτά τα μέτρα αναγκαία για την αποκατάσταση της δημόσιας ειρήνης, την οποία μια μειοψηφία παραβατών έπληξε σοβαρά», αναφέρει η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας πάντως δεν ισχύει για τους κατοίκους που μπορούν να αποδείξουν «με οποιονδήποτε τρόπο», ότι το σπίτι τους βρίσκεται στις περιοχές αυτές, για τους εργαζόμενους που έχουν την υποχρέωση να μεταβούν εκεί για να εργαστούν, για τα μέλη των υπηρεσιών διάσωσης και τους καταστηματάρχες.

Η απαγόρευση των διαδηλώσεων αφορά ένα μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας, αφού περιλαμβάνει επίσης τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, τους δρόμους γύρω από το προεδρικό μέγαρο, το υπουργείο Εσωτερικών, την Εθνοσυνέλευση, το Ματινιόν, τη Γερουσία την πλατεία Χρηματιστηρίου, την πλατεία Βαστίλης και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ, αν εξαιρέσουμε την περίοδο του Covid-19, απαγόρευση της κυκλοφορίας στο Παρίσι από το 1961», είπε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Εμανουέλ Γκρεγκουάρ στο κανάλι France 5.

Στη Λιόν, η αστυνομία ανακοίνωσε απαγόρευση διαδηλώσεων για απόψε το βράδυ στο κέντρο της πόλης και απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 6 το πρωί της Τρίτης.

Στη βόρεια Γαλλία, στη Λιλ, η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά μόνο τους ανήλικους σε ορισμένους «τομείς» της πόλης. Παρόμοιο μέτρο, που αφορά αποκλειστικά τους ανήλικούς, ανακοίνωσε και ο δήμαρχος της Νίκαιας Ερίκ Σιοτί.

Σημειώνεται ότι νομάρχης στη βόρεια Γαλλία ανακοίνωσε ότι απόψε το βράδυ και για τις δύο επόμενες νύχτες θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας σε τέσσερις πόλεις.

Η απαγόρευση αφορά τους δήμους της Λιλ, του Ντουάι, του Βατινί και του Ντενάν για συγκεκριμένους τομείς των πόλεων και τίθεται σε ισχύ από τις 20:00 έως τις 06:00 το επόμενο πρωί (21:00 με 07:00 ώρα Ελλάδας).

Η απόφαση ελήφθη με τη συναίνεση όλων των ενδιαφερόμενων δημάρχων, μεταδίδει το BFMTV.

Εν τω μεταξύ το BBC μεταδίδει ότι ο δήμαρχος της πόλης Κουλέν, στα βορειοδυτικά, επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας για τους νέους της πόλης.

Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να βρίσκονται έξω μετά τις 23:00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Οι δηλώσεις του, επισημαίνει ακόμη το BBC, ακολουθούν τις εκκλήσεις του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί, για επιβολή τοπικών απαγορεύσεων κυκλοφορίας, καθώς παραχώρησε στους περιφερειακούς δημάρχους περισσότερες εξουσίες για την επιβολή τους.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποια μορφή θα έχουν αυτές οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας, καθώς κάθε τοπική αρχή μπορεί να επιβάλει τους δικούς της κανόνες. Εναπόκειται σε κάθε δήμαρχο να καθορίσει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στις πόλεις τους, καθώς ο Λεκορνί δεν προχώρησε στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.