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Mετά από ένα Σαββατοκύριακο που περνά στην ιστορία ως ένα από τα πιο βίαια που έζησε η Γαλλία τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση επιχειρεί τώρα να ανασυγκροτηθεί και κυρίως να δείξει στην κοινωνία ότι έχει τον έλεγχο της κατάστασης. Από τη μια υπάρχουν διαβεβαιώσεις προς επιχειρηματίες που επλήγησαν από καταστροφές και βανδαλισμούς για άμεση βοήθεια, και από την άλλη αυστηρές εξαγγελίες για τιμωρία αυτών που προκάλεσαν τα επεισόδια. Το Παρίσι ξύπνησε πάντως πιο γκρίζο, με τα συνεργεία του Δήμου και καταστηματάρχες να έχουν βγει να καθαρίσουν τους δρόμους από τα σημάδια της καταστροφής.

Οι συλληφθέντες είναι πάνω από 2.400, και ειδικά για τους ενήλικους ανάμεσά τους προβλέπονται βαριές ποινές, καθώς οι αρχές αναζητούν μέσω βίντεο αποδεικτικά στοιχεία της ενοχής τους. Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε συνεννόηση με τους Περιφερειάρχες συγκεκριμένων περιοχών, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Aπέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει συνολικά απαγόρευση κυκλοφορίας για ολόκληρο το Παρίσι, από την άλλη όμως άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να κηρυχθεί η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αν υπάρξει νέα κλιμάκωση.

Πάντως, το αυριανό παιχνίδι της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπαρτσελόνα θα γίνει κανονικά, αν και αρχικά υπήρξαν σκέψεις περί αναβολής του. Κανονικά θα διεξαχθούν σύμφωνα με ανακοινώσεις των αρμοδίων και πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, ενώ αρκετά μαγαζιά δηλώνουν ότι θα λειτουργήσουν, σε μια προσπάθεια να επιστρέψει το Παρίσι σε ρυθμούς κανονικότητας. Σε αυτό το πνεύμα προφανώς και ο πρόεδρος Μακρόν δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ.

Προσκλήσεις για νέες κινητοποιήσεις

Πάντως, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν προσκλήσεις για νέες κινητοποιήσεις το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, από διάφορες τοπικές ομάδες και πρωτοβουλίες. Ουσιαστικά έτσι είχαν ξεκινήσει και οι διαδηλώσεις των περασμένων τριών εβδομάδων, που κορυφώθηκαν το Σάββατο. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αντίστοιχες εξαγγελίες από τις μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά η κυβέρνηση φοβάται το ενδεχόμενο να αιφνιδιαστούν και πάλι οι αρχές από τέτοιες διαδικτυακές εκκλήσεις, που συχνά αποκτούν απρόβλεπτη δυναμική.

Η κυβέρνηση Μακρόν φέρεται διατεθειμένη, για ακόμα μια φορά, να καλέσει σε διάλογο τόσο μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις όσο και τα συνδικάτα, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της Παιδείας, αλλά και το ζήτημα της ακρίβειας συνολικά, το οποίο απασχολεί εκατομμύρια Γάλλους, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Οι επίσημοι φορείς εκπροσώπησης των μαθητών και φοιτητών με δηλώσεις τους έχουν αποστασιοποιηθεί από τους «ταραξίες» που με τις πράξεις τους προκάλεσαν χάος και αμαύρωσαν τις κινητοποιήσεις, οι οποίες συνήθως κύλησαν ειρηνικά πριν από την παρέμβαση των «κουκουλοφόρων».

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