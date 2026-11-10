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Το Ιράν κατηγορεί επισήμως η Γαλλία για το κύμα κυβερνοεπιθέσεων που έπληξε περίπου 700 σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο, προκαλώντας καταστροφή τροφίμων, πυρκαγιές και οικονομικές ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει πλέον την επιβολή νέων κυρώσεων, ενώ κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, καθώς τα ευρήματα της έρευνας συνδέουν τις επιθέσεις με ομάδα που φέρεται να σχετίζεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι το Παρίσι «δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο» ως προς την απάντησή του στις κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες έπληξαν τα συστήματα ψύξης μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Franceinfo, ο Μπαρό ανέφερε ότι μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται περιλαμβάνονται απαγορεύσεις εισόδου σε ευρωπαϊκό έδαφος και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων προσώπων που θα θεωρηθούν υπεύθυνα.

Στόχος των πιθανών κυρώσεων είναι η αποτροπή νέων κακόβουλων ενεργειών εναντίον ευρωπαϊκών υποδομών.

Πώς οι χάκερ προκάλεσαν καταστροφές στα ψυγεία

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που παρουσίασαν οι γαλλικές αρχές, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα 11 προς 12 Οκτωβρίου, όταν χάκερ απέκτησαν εξ αποστάσεως πρόσβαση στα συστήματα ψύξης περίπου 700 καταστημάτων τροφίμων.

Οι εισβολείς κατάφεραν να αυξήσουν τη θερμοκρασία σε ψυγεία και καταψύκτες έως και κατά 50 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας αλλοίωση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων, αλλά και πυρκαγιές.

Οι συνολικές οικονομικές ζημιές εκτιμάται ότι ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που επλήγησαν περιλαμβάνονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες γαλλικές αλυσίδες λιανικής, όπως οι Intermarché, E. Leclerc, Carrefour, Monoprix και Coopérative U.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκιό, ανακοίνωσε ότι οι γαλλικές δικαστικές αρχές επιδιώκουν την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης για τους υπευθύνους.

Η έρευνα αποκάλυψε τη χρήση της περσικής γλώσσας, καθώς και διευθύνσεις IP που παρέπεμπαν σε συσκευές εγκατεστημένες στο Ιράν.

Σύμφωνα με τη γαλλική εισαγγελία, τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι κυβερνοεπιθέσεις πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό ξένης δύναμης, συγκεκριμένα του Ιράν.

Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο ελεγκτές συστημάτων ψύξης των εταιρειών Danfoss και Dixell.

Οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στον εξοπλισμό μέσω διαδικτυακών διεπαφών και ενεργοποίησαν απεριόριστους κύκλους απόψυξης, απενεργοποιώντας παράλληλα τις προειδοποιήσεις ασφαλείας των αισθητήρων που κανονικά ενεργοποιούνται όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια.

Με αυτόν τον τρόπο, τα συστήματα ψύξης μπορούσαν να υπερθερμαίνονται χωρίς να ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί ειδοποίησης.

Στο στόχαστρο η ομάδα Shahid Kaveh

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η έρευνα συνδέει τις κυβερνοεπιθέσεις με την ομάδα Shahid Kaveh, την οποία οι αρχές χαρακτηρίζουν συνδεδεμένη με τις κυβερνοεπιχειρήσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τις επιθέσεις, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή επιχείρηση κυβερνοσαμποτάζ σε γαλλικό έδαφος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, πρόκειται για μια εκστρατεία χωρίς προηγούμενο ως προς την έκταση και την επιθετικότητά της, η οποία συνιστά την πρώτη κυβερνοεπιχείρηση που πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με στόχο τη δολιοφθορά εντός της χώρας.

Το υπουργείο υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί διαρκή απειλή για τις κρίσιμες υποδομές και χαρακτήρισε τις επιθέσεις αδικαιολόγητες, καταστροφικές και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο.

Η γαλλική κυβέρνηση σχεδιάζει να προτείνει νέες κυρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο εναντίον ιρανικών οργανισμών και φυσικών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται.

Το CNBC επικοινώνησε με την ιρανική κυβέρνηση ζητώντας σχόλιο.

Η Γαλλία έχει αποδώσει και στο παρελθόν κυβερνοεπιθέσεις σε ομάδες με έδρα το Ιράν, μεταξύ των οποίων επιθέσεις και επιχειρήσεις χειραγώγησης πληροφοριών εναντίον της εφημερίδας Charlie Hebdo το 2023 και των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024.

Οι υποθέσεις αυτές είχαν οδηγήσει, τον Μάρτιο του 2026, στην επιβολή κυρώσεων κατά της ιδιωτικής ιρανικής εταιρείας Emennet Pasargad.

Επέκταση των επιθέσεων σε έξι ευρωπαϊκές χώρες

Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν περιορίστηκαν στη Γαλλία, καθώς τον Νοέμβριο καταγράφηκαν αντίστοιχα περιστατικά σε ψυγεία σούπερ μάρκετ άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Καταστήματα στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία και τη Σουηδία ανέφεραν ζημιές από επιθέσεις σε συστήματα ψύξης.

Παράλληλα, στις 2 Νοεμβρίου, κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν και εγκαταστάσεις αποθήκευσης αίματος στη Γαλλία, σύμφωνα με τη Γαλλική Υπηρεσία Αίματος (Établissement Français du Sang – EFS).

Όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, οι εισβολείς τροποποίησαν τα όρια θερμοκρασίας και απόψυξης σε ψυκτικές μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη προϊόντων αίματος και βιολογικών δειγμάτων, τα οποία προορίζονται για υγειονομικές δομές και βιοτράπεζες.

Οι σχετικές ρυθμίσεις αυξήθηκαν σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας κινδύνους για την ασφαλή συντήρηση του υλικού.

Την ίδια περίοδο, οι ευρωπαϊκές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες και με κύμα ψευδών απειλών για βόμβες, οι οποίες έχουν προκαλέσει αναστάτωση στις αερομεταφορές, αναγκάζοντας δεκάδες επιβατικές πτήσεις να πραγματοποιήσουν έκτακτες προσγειώσεις.

«Αποκαλύπτεται πόσο ευάλωτες είναι οι κρίσιμες υποδομές»

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών υποδομών και την έκταση των κινδύνων που δημιουργεί η σύνδεση κρίσιμων λειτουργικών συστημάτων με το διαδίκτυο.

Ο Σάιμον Έντουαρντς, διευθύνων σύμβουλος του εργαστηρίου ελέγχων κυβερνοασφάλειας SE Labs, εκτίμησε ότι οι επιθέσεις ενδέχεται να αποτελούν μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σχετικά με τις δυνατότητες παρέμβασης σε ζωτικής σημασίας υπηρεσίες.

Όπως σημείωσε, οι δράστες φαίνεται να επιχειρούν να δείξουν ότι μπορούν να επηρεάσουν κρίσιμες υποδομές και να διαταράξουν βασικές υπηρεσίες όποτε το επιλέξουν.

Κατά τον ίδιο, είτε πρόκειται για απόπειρα εκφοβισμού κυβερνήσεων είτε για προετοιμασία μιας ευρύτερης επιχείρησης, τα περιστατικά αναδεικνύουν την ευπάθεια των σύγχρονων υποδομών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην έλλειψη βασικών μέτρων κυβερνοασφάλειας, θέτοντας το ερώτημα γιατί τα συγκεκριμένα συστήματα ψύξης ήταν εξαρχής συνδεδεμένα στο διαδίκτυο και μπορούσαν να προσπελαστούν χωρίς κωδικούς πρόσβασης.