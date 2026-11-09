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Σημαντικά ισχυρότερη των προσδοκιών αποδείχθηκε η πορεία των γερμανικών εξαγωγών τον Σεπτέμβριο, καθώς η αυξημένη ζήτηση από τις ευρωπαϊκές αγορές αντιστάθμισε τις μειωμένες αποστολές προϊόντων προς την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία. Ωστόσο, η ακόμη μεγαλύτερη άνοδος των εισαγωγών οδήγησε σε συρρίκνωση του εμπορικού πλεονάσματος της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας (Destatis), οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2% σε μηνιαία βάση, φθάνοντας τα 141,1 δισ. ευρώ, μετά την εποχική και ημερολογιακή προσαρμογή.

Η επίδοση ξεπέρασε αισθητά τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση μόλις 0,5%.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, οι γερμανικές εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 7,7%. Παράλληλα, η πτώση του Αυγούστου αναθεωρήθηκε σε 0,4%, έναντι αρχικής εκτίμησης για μείωση 0,8%.

Συρρίκνωση του εμπορικού πλεονάσματος

Ακόμη ταχύτερα κινήθηκαν οι εισαγωγές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 4,2% σε μηνιαία βάση, φθάνοντας τα 125,5 δισ. ευρώ.

Σε ετήσια βάση, οι εισαγωγές ήταν αυξημένες κατά 8,7%, αντανακλώντας την ενίσχυση των αγορών αγαθών από το εξωτερικό.

Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας περιορίστηκε στα 15,6 δισ. ευρώ, από 17,9 δισ. ευρώ τον Αύγουστο. Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε διαμορφωθεί στα 15,5 δισ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις γερμανικές εξαγωγές

Η μεγαλύτερη ώθηση στο εξαγωγικό εμπόριο της Γερμανίας προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι αποστολές γερμανικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σχέση με τον Αύγουστο, στα 80,8 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές προς τις χώρες της ευρωζώνης ενισχύθηκαν κατά 2,4%, φθάνοντας τα 55,8 δισ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ποσοστιαία αύξηση των εξαγωγών προς κράτη-μέλη της ΕΕ που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 6,1%, στα 25 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, οι εξαγωγές προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν οριακά κατά 0,1%, στα 60,3 δισ. ευρώ.

Μειωμένες οι εξαγωγές προς ΗΠΑ, Κίνα και Βρετανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ο μεγαλύτερος μεμονωμένος προορισμός των γερμανικών εξαγωγών, παρά τη μηνιαία υποχώρηση των αποστολών.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές προς την αμερικανική αγορά μειώθηκαν κατά 0,5% σε σχέση με τον Αύγουστο, στα 13,4 δισ. ευρώ. Ωστόσο, παρέμειναν αυξημένες κατά 10,3% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους.

Μεγαλύτερη ήταν η πτώση στις εξαγωγές προς τη Βρετανία, οι οποίες μειώθηκαν κατά 4,7%, στα 7,3 δισ. ευρώ.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η υποχώρηση προς την Κίνα, με τις γερμανικές εξαγωγές να καταγράφουν μείωση 5,2%, στα 5,5 δισ. ευρώ.

Η αδυναμία της κινεζικής αγοράς αποτυπώνεται και στα στοιχεία του εννεαμήνου, καθώς οι γερμανικές εξαγωγές προς την Κίνα κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου μειώθηκαν κατά 13,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η Κίνα στην πρώτη θέση των προμηθευτών της Γερμανίας

Παρά τη μειωμένη ζήτηση για γερμανικά προϊόντα, η Κίνα διατήρησε τη θέση της ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής της Γερμανίας.

Οι εισαγωγές από την κινεζική αγορά ανήλθαν σε 17,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο.

Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 6,2%, στα 8,8 δισ. ευρώ, ενώ εκείνες από τη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 1%, στα 3,3 δισ. ευρώ.

Συνολικά, οι εισαγωγές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 4,9%, στα 62,9 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από τρίτες χώρες ενισχύθηκαν κατά 3,6%, στα 62,7 δισ. ευρώ.

Η συνολική εικόνα του εμπορίου

Χωρίς εποχική και ημερολογιακή προσαρμογή, οι γερμανικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν τον Σεπτέμβριο στα 148,5 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,6% σε ετήσια βάση.

Αντίστοιχα, οι εισαγωγές ανήλθαν στα 131,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,7% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, οι συνολικές εξαγωγές της Γερμανίας αυξήθηκαν κατά 4,3% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Destatis.