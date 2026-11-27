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Το γερμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε προϋπολογισμό ύψους 556 δισ. ευρώ, ο οποίος προβλέπει αύξηση των δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές μέσω της περαιτέρω αύξησης του χρέους.

Το δημοσιονομικό σχέδιο για το 2027, το οποίο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατάφερε να περάσει από την Bundestag την Παρασκευή, είναι σχεδόν κατά 6% μεγαλύτερο από το φετινό και αναμένεται να απαιτήσει καθαρό νέο δανεισμό άνω των 210 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Περισσότερο από το ήμισυ των δαπανών του βασικού προϋπολογισμού προορίζεται είτε για την εργασία και την κοινωνική πολιτική είτε για την άμυνα, γεγονός που αναδεικνύει τόσο την αυξανόμενη δημοσιονομική επιβάρυνση από το γερμανικό κράτος πρόνοιας όσο και την έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στην ταχεία ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων.

Η σημαντική αυτή νομοθετική εξέλιξη στο Βερολίνο έρχεται έπειτα από μια δύσκολη συμφωνία μεταξύ του συντηρητικού συνασπισμού του Μερτς και των Σοσιαλδημοκρατών του υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ύστερα από μήνες διαφωνιών στους κόλπους της κυβέρνησης συνασπισμού σχετικά με τη φορολογία, τις κοινωνικές δαπάνες και τον δανεισμό.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν μέχρι τις τελευταίες ημέρες, με τα κόμματα να συμφωνούν στη μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς και στον μετριασμό των περικοπών στις κοινωνικές παροχές που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός αξιοποιεί επίσης ειδικά ταμεία που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων και των υποδομών, έπειτα από δεκαετίες ανεπαρκών επενδύσεων.

Ο Μερτς προειδοποίησε ότι αυτός ο γύρος διαπραγματεύσεων ήταν μόνο η αρχή, επισημαίνοντας ότι η Γερμανία δεν θα είναι πλέον σε θέση να χρηματοδοτεί από τα φορολογικά έσοδα όλα όσα έχουν συνηθίσει να αναμένουν οι πολίτες. Ο δημοσιονομικός σχεδιασμός της κυβέρνησης εξακολουθεί να εμφανίζει ακάλυπτο χρηματοδοτικό κενό άνω των 20 δισ. ευρώ για το 2028.

Από τον προγραμματισμένο καθαρό νέο δανεισμό, περίπου 123 δισ. ευρώ αφορούν τον βασικό προϋπολογισμό. Επιπλέον 58 δισ. ευρώ θα προέλθουν από το Ταμείο Υποδομών και Κλιματικής Ουδετερότητας, ενώ περίπου 30 δισ. ευρώ θα αντιστοιχούν στο ειδικό ταμείο των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων (Bundeswehr).

Μεγάλο μέρος του δανεισμού εξαιρείται από τους συνήθεις περιορισμούς του συνταγματικά κατοχυρωμένου «φρένου χρέους» της Γερμανίας, επιτρέποντας στον Κλίνγκμπαϊλ να αυξήσει τις δαπάνες για την ενίσχυση των εξοπλισμών και των υποδομών, αναζητώντας παράλληλα εξοικονομήσεις σε άλλους τομείς του τακτικού προϋπολογισμού.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξακολουθεί να διαθέτει τον μεγαλύτερο υπουργικό προϋπολογισμό, ύψους 203 δισ. ευρώ. Για την άμυνα διατίθενται περίπου 110 δισ. ευρώ από τον βασικό προϋπολογισμό και σχεδόν 30 δισ. ευρώ επιπλέον από το ειδικό στρατιωτικό ταμείο.

Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους θα αυξηθεί κατά περισσότερο από το ένα τρίτο, φθάνοντας περίπου τα 41 δισ. ευρώ.

Το νομοσχέδιο θα διαβιβαστεί πλέον στο Bundesrat, την άνω βουλή της Γερμανίας, η οποία πρόκειται να συνεδριάσει στις 18 Δεκεμβρίου.