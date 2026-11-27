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Η επιλογή προγράμματος ηλεκτρικής ενέργειας αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς η χονδρεμπορική αγορά κινείται ανοδικά πριν από την κορύφωση των χειμερινών αναγκών. Οι καταναλωτές με πράσινα και κίτρινα τιμολόγια παρακολουθούν τις εξελίξεις ενόψει Δεκεμβρίου, ενώ η απόσταση από ορισμένα σταθερά προγράμματα έχει διευρυνθεί.

Η πίεση είναι αισθητή στα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης. Η αυξημένη κατανάλωση μπορεί να συμπέσει με υψηλότερες χρεώσεις, μετατρέποντας ακόμη και μικρές διαφορές στην τιμή της κιλοβατώρας σε σημαντική μηνιαία δαπάνη. Ωστόσο, η άνοδος στη χονδρική δεν μεταφέρεται αυτομάτως ούτε ισόποσα στη λιανική.

Μεγάλες διαφορές μεταξύ προγραμμάτων

Η εικόνα των τιμολογίων Νοεμβρίου δείχνει πόσο σημαντικοί είναι οι όροι κάθε σύμβασης. Στο πράσινο Γ1/Γ1Ν της ΔΕΗ, η χρέωση διαμορφώνεται στα 16,901 λεπτά ανά κιλοβατώρα έως τις 200 κιλοβατώρες μηνιαίως, με εμπρόθεσμη εξόφληση και ενεργοποίηση του myΔΕΗ.

Πάνω από αυτό το όριο, η τιμή ανεβαίνει στα 28,444 λεπτά και εφαρμόζεται στο σύνολο της κατανάλωσης της κανονικής ζώνης. Η υπέρβαση, επομένως, επηρεάζει ουσιαστικά τον υπολογισμό της χρέωσης.

Με πάγιο πέντε ευρώ, η μηνιαία δαπάνη προμήθειας υπολογίζεται σε 21,90 ευρώ για 100 κιλοβατώρες, 76,11 ευρώ για 250 και 118,78 ευρώ για 400 κιλοβατώρες.

Για σύγκριση, με τη βασική χρέωση του σταθερού myHome Online, στα 14,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα και πάγιο 3,50 ευρώ, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται σε 17,70 ευρώ, 39 ευρώ και 60,30 ευρώ.

Οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν μόνο την ενέργεια και το πάγιο, χωρίς ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις. Επίσης, δεν καλύπτουν όλες τις διαθέσιμες προσφορές ή ειδικές εκπτώσεις.

Υψηλές χρεώσεις εμφανίζονται και σε άλλα πράσινα προγράμματα: 26,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα στην Protergia και 33,4 λεπτά στην NRG, με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις εκπτώσεων.

Η χονδρική ανεβάζει την πίεση

Στο πρώτο δεκαεξαήμερο του Νοεμβρίου, η μέση ελληνική χονδρεμπορική τιμή έφτασε τα 254,82 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 197,07 ευρώ τον Οκτώβριο. Η αύξηση κατά 29,3% δημιουργεί υψηλότερο κόστος προμήθειας για τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ημερήσιες μεταβολές παραμένουν έντονες. Στις 16 Νοεμβρίου, η Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώθηκε στα 231,27 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά 14,36% από την προηγούμενη ημέρα. Είχαν προηγηθεί τιμές 349,98 ευρώ στις 9 Νοεμβρίου και 337,91 ευρώ στις 10 Νοεμβρίου.

Η σύγκριση της 16ης Νοεμβρίου αναδεικνύει τις αποκλίσεις στην Ευρώπη. Η ελληνική τιμή ήταν περίπου 19% υψηλότερη από τη γερμανική, 24% από τη γαλλική και 74% από την ισπανική.

Αντίθετα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Ιταλία και Αυστρία κατέγραφαν υψηλότερες τιμές από την Ελλάδα, αποτυπώνοντας την ευρύτερη πίεση στην περιοχή.

Το αέριο και οι περιορισμοί των διασυνδέσεων

Η χαμηλότερη παραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά αυξάνει την ανάγκη λειτουργίας συμβατικών μονάδων. Οι περίοδοι ταυτόχρονα περιορισμένης ηλιοφάνειας και ανέμων, γνωστές ως «σκοτεινή άπνοια», επιβαρύνουν την αγορά όταν συνδυάζονται με αυξημένη ζήτηση.

Στο ελληνικό μείγμα της 16ης Νοεμβρίου, οι ΑΠΕ συμμετείχαν κατά 41,06%, ενώ το φυσικό αέριο κατά 40,27%. Όταν η ακριβότερη μονάδα που απαιτείται για την κάλυψη της κατανάλωσης χρησιμοποιεί αέριο, μπορεί να καθορίζει την τιμή εκκαθάρισης της συγκεκριμένης περιόδου.

Η ζήτηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αυξήθηκε την εβδομάδα 2-8 Νοεμβρίου κατά 5,73%, ενώ η ηλεκτροπαραγωγή από αέριο ενισχύθηκε κατά 18,41%. Η υποχώρηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής σε επιμέρους αγορές ενέτεινε την ανάγκη χρήσης θερμικών μονάδων.

Οι διασυνοριακές συναλλαγές μεταφέρουν τις πιέσεις μεταξύ χωρών, αλλά οι διαθέσιμες ηλεκτρικές διασυνδέσεις περιορίζουν τη δυνατότητα εξομάλυνσης των τιμών. Η διαφορετική σύνθεση παραγωγής εξηγεί, παράλληλα, γιατί η Ιβηρική, η Γαλλία ή οι σκανδιναβικές αγορές μπορούν να εμφανίζουν χαμηλότερο κόστος την ίδια ημέρα.

Διαφορετική εικόνα στον τελικό λογαριασμό

Η υψηλή θέση μιας χώρας στη χονδρική δεν συνεπάγεται αντίστοιχη κατάταξη στη λιανική. Φόροι, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, κρατικές παρεμβάσεις και εμπορικές πολιτικές επηρεάζουν το τελικό ποσό που πληρώνει το νοικοκυριό.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, η μέση οικιακή τιμή στην Ελλάδα διαμορφώθηκε περίπου στα 24 λεπτά ανά κιλοβατώρα, συμπεριλαμβανομένων φόρων και επιβαρύνσεων, έναντι 28,3 λεπτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χώρα βρισκόταν στη 16η θέση από την ακριβότερη προς τη φθηνότερη αγορά. Υψηλότερες χρεώσεις καταγράφονταν, μεταξύ άλλων, στην Ιρλανδία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία και στην Ισπανία. Τα στοιχεία αυτά, ωστόσο, προηγούνται των ανατιμήσεων του Νοεμβρίου.

Για τον Δεκέμβριο, καθοριστική θα είναι η πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς μέχρι το κλείσιμο του μήνα, μαζί με τις εκπτώσεις και τις αποφάσεις των προμηθευτών για τη μετακύλιση του κόστους.

Η ενίσχυση των ανέμων θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις, ενώ παρατεταμένο κρύο με χαμηλή παραγωγή ΑΠΕ θα τις διατηρούσε. Τα πράσινα τιμολόγια θα ανακοινωθούν στην αρχή Δεκεμβρίου, ενώ στα κίτρινα η διαμόρφωση των χρεώσεων ακολουθεί τους ειδικούς όρους κάθε σύμβασης.