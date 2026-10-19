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Στην αποστολή 500 στρατιωτών στο Μιλάνο προσανατολίζεται η ιταλική κυβέρνηση, καθώς η ένταση στην πόλη παραμένει υψηλή μετά τα βίαια επεισόδια των τελευταίων ημερών.

Το μέτρο προβλέπεται σε νομοθετικό διάταγμα που προωθεί ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροζέτο, και αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στην αυριανή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, η πρωτοβουλία βρίσκεται στο επίκεντρο των κυβερνητικών συζητήσεων, με την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων να αποτελεί μέρος της αντίδρασης της Ρώμης στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Μιλάνο.

Σαλβίνι: «Νίκη της Λέγκας»

Την ικανοποίησή του για την απόφαση εξέφρασε ήδη ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και επικεφαλής της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σαλβίνι χαιρέτισε την προγραμματισμένη αποστολή των 500 στρατιωτών, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «νίκη της Λέγκας».

Η τελική έγκριση του μέτρου αναμένεται αύριο, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, οπότε και θα οριστικοποιηθεί η κυβερνητική απόφαση για τη στρατιωτική ενίσχυση στο Μιλάνο.