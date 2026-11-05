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Νέο περιστατικό με απειλή για βόμβα σε επιβατικό αεροσκάφος σημειώθηκε στην Ευρώπη, εντείνοντας την ανησυχία για τη σειρά ανάλογων συμβάντων που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στις αερομεταφορές τις τελευταίες ημέρες.

Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρέθηκε η πτήση EI402 της Aer Lingus, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο–Ρώμη με αεροσκάφος τύπου Airbus A320.

Έπειτα από προειδοποίηση για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη στρατιωτική αεροπορική βάση του Εβρέ (Évreux), στην περιοχή Φοβίλ της Γαλλίας. Οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο για προσγείωση στη βάση, χωρίς να υπάρχει ακόμη ανεξάρτητη επιβεβαίωση της ολοκλήρωσής της.

Το γραφείο του πρωθυπουργού της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, επιβεβαίωσε τον συναγερμό, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σχετικά με το αεροσκάφος που εξετράπη έπειτα από συναγερμό για βόμβα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πτήσης, το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Δουβλίνου στις 6:23 π.μ., με προγραμματισμένη άφιξη στο αεροδρόμιο Λεονάρντο ντα Βίντσι του Φιουμιτσίνο, στη Ρώμη, στις 10:50 π.μ.

🚨✈️ Dublin’den Roma’ya gitmek üzere havalanan Aer Lingus’a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Fransa hava sahasında seyir halindeyken acil durum kodu (Squawk 7700) yayınladı. Paris yakınlarında, 36 bin 900 feet irtifada acil durum bildirimi yapan EI402 sefer sayılı uçakla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Uçağın acil durum kodunu hangi nedenle yayınladığı henüz bilinmezken, uçuşun devamına ve olası bir acil iniş kararına ilişkin resmi açıklama bekleniyor. — herdem_aviation (@muratherdemm) November 5, 2026

Μπαράζ απειλών σε ευρωπαϊκές πτήσεις

Το νέο περιστατικό έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά τον συναγερμό που προκάλεσαν απειλές για βόμβες σε επτά επιβατικές πτήσεις στην Ευρώπη, στις 3 Νοεμβρίου.

Μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών που επηρεάστηκαν ήταν οι Ryanair, Wizz Air, LOT Polish Airlines και Scandinavian Airlines (SAS).

Στην Πολωνία, αεροσκάφος της LOT που εκτελούσε πτήση από το Λονδίνο προς τη Βαρσοβία προσγειώθηκε εκτάκτως στο αεροδρόμιο Μόντλιν, ενώ πτήση της SAS από την Κοπεγχάγη υποβλήθηκε σε ελέγχους ασφαλείας στη Βαρσοβία.

Ανάλογος συναγερμός είχε σημάνει και για πτήση της Ryanair από το Μάντσεστερ προς τη Μούρθια της Ισπανίας, καθώς και για δρομολόγια προς τη Σόφια.

Μία ημέρα νωρίτερα, στις 2 Νοεμβρίου, αεροσκάφος της Wizz Air από το Λονδίνο προς τη Σόφια είχε εκτραπεί στη Βουδαπέστη, συνοδευόμενο από ουγγρικά μαχητικά αεροσκάφη.

Στα προηγούμενα περιστατικά δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την προέλευση των απειλών, χωρίς να έχει αποδειχθεί ότι όλα τα συμβάντα συνδέονται μεταξύ τους.