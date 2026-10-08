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Οκτώ ευρωπαϊκές πόλεις μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις φετινές διακρίσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας (European Green Capital) και του Πράσινου Φύλλου (Green Leaf), παρουσιάζοντας τις επιδόσεις τους στην αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική κρίση.

Οι φιναλίστ αξιολογούνται σε επτά διαφορετικούς τομείς, από την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση αποβλήτων έως την ποιότητα του αέρα, του νερού και τον ρυθμό περιορισμού των εκπομπών.

Παράλληλα με την Πράσινη Πρωτεύουσα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει το βραβείο Green Leaf, το οποίο απευθύνεται σε μικρότερες πόλεις που έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν μετρήσιμη περιβαλλοντική πρόοδο και ταυτόχρονα να βελτιώσουν την καθημερινότητα των κατοίκων τους.

Τον περασμένο Ιούνιο, ανεξάρτητη επιτροπή εξέτασε 27 επιλέξιμες υποψηφιότητες και επέλεξε τις οκτώ πόλεις που πέρασαν στον τελικό. Οι νικήτριες ανακοινώνονται σήμερα 8 Οκτωβρίου στο Γκιμαράες της Πορτογαλίας, το οποίο φέρει τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας για το 2026.

Για τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας διαγωνίζονται πέντε πόλεις: το Όλμποργκ της Δανίας, το Μπιέλσκο-Μπιάλα της Πολωνίας, το Κόσιτσε της Σλοβακίας, το Πόρτο της Πορτογαλίας και η Σαραγόσα της Ισπανίας.

Για το Green Leaf έχουν προκριθεί το Μπενιντόρμ και το Τσικλάνα δε λα Φροντέρα στην Ισπανία και το Εσταρέχα στην Πορτογαλία.

Πώς αξιολογούνται οι πόλεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε τον θεσμό της Πράσινης Πρωτεύουσας προκειμένου να επιβραβεύει πόλεις που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά περιβαλλοντικές προκλήσεις και εφαρμόζουν πολιτικές που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.

Το κύριο βραβείο αφορά πόλεις με περισσότερους από 100.000 κατοίκους, ενώ το Green Leaf απευθύνεται σε μικρότερα αστικά κέντρα με πληθυσμό μεταξύ 20.000 και 100.000 κατοίκων.

Οι ειδικοί εξετάζουν, μεταξύ άλλων, την ποιότητα του αέρα και του νερού, την προστασία της φύσης και των χώρων πρασίνου, τη διαχείριση απορριμμάτων και θορύβου, τη μείωση των εκπομπών και τον βαθμό προετοιμασίας απέναντι σε ακραία φαινόμενα όπως οι καύσωνες και οι πλημμύρες.

Κάθε φιναλίστ εμφανίζει διαφορετικά πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με το Euronews, η Σαραγόσα ξεχώρισε για τη βιοποικιλότητα και το πράσινο δίκτυό της. Πάρκα, όχθες ποταμών, υδροβιότοποι, δενδροστοιχίες και φυσικές περιοχές συνδέονται μεταξύ τους, προσφέροντας περισσότερο χώρο στην άγρια ζωή και ενισχύοντας ταυτόχρονα την αντιπλημμυρική προστασία.

Το Πόρτο διακρίθηκε κυρίως για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προσαρμογή του στις νέες κλιματικές συνθήκες. Την τελευταία δεκαετία έχει προχωρήσει στην αποκατάσταση της κοίτης και των οχθών του Ρίο Τίντο, έχει δημιουργήσει πάρκα που συγκρατούν όμβρια ύδατα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων και επαναχρησιμοποιεί επεξεργασμένα λύματα για άρδευση και καθαρισμό δρόμων.

Εντυπωσιακή είναι και η πρόοδος του Μπενιντόρμ. Από το 2012, οι δημόσιοι κήποι του αυξήθηκαν από 350.000 τετραγωνικά μέτρα σε περισσότερα από 1,5 εκατ. τετραγωνικά μέτρα, ενώ ο αριθμός των δέντρων σχεδόν τετραπλασιάστηκε. Πλέον, το 92% των κατοίκων βρίσκεται σε απόσταση έως 300 μέτρων από δημόσιο χώρο πρασίνου.

Έπαθλο έως 600.000 ευρώ

Η πόλη που θα κατακτήσει τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας θα λάβει 600.000 ευρώ για την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων, ενώ οι νικήτριες του Green Leaf μπορούν να εξασφαλίσουν 200.000 ευρώ για πράσινα έργα και δημόσιες πρωτοβουλίες.

Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη μεταμόρφωση των ευρωπαϊκών πόλεων. Καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται και τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται συχνότερα, ο αστικός σχεδιασμός στρέφεται περισσότερο σε δέντρα, πάρκα, νερό και λιγότερο χώρο για αυτοκίνητα.

Στη Βαρκελώνη δρόμοι έχουν κλείσει στη διερχόμενη κυκλοφορία και έχουν μετατραπεί σε χώρους πρασίνου και πεζοδρόμους. Στο Μιλάνο, οι δύο πύργοι του Bosco Verticale διαθέτουν περισσότερα από 21.000 δέντρα και θάμνους στις βεράντες τους.

Στην Μπρέντα της Ολλανδίας, τέλος, η συμμετοχή των πολιτών συνέβαλε σε μια εκτεταμένη πράσινη μεταμόρφωση. Τσιμεντένιες επιφάνειες αντικαταστάθηκαν από γρασίδι, παρτέρια και δέντρα, ενώ σπίτια και σχολεία απέκτησαν πράσινες στέγες. Σήμερα, περίπου το 60% της πόλης καλύπτεται από χώρους πρασίνου.

Τα ευρωπαϊκά βραβεία, ωστόσο, δεν αξιολογούν απλώς πόσα δέντρα φυτεύει μια πόλη. Στο επίκεντρο βρίσκονται συνολικά η ποιότητα του αέρα και του νερού, η μείωση των αποβλήτων και του θορύβου και, κυρίως, το κατά πόσο οι πράσινες παρεμβάσεις έχουν μετατραπεί σε μόνιμες αλλαγές σε ολόκληρη την πόλη.

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