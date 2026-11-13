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Έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της εκτεταμένης διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft εκφράζει η γερμανική κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι το τεχνολογικό πρόβλημα θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές δυσλειτουργίες στον επιχειρηματικό τομέα της χώρας.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Ψηφιακού Μετασχηματισμού δήλωσε την Παρασκευή ότι οι αρμόδιες αρχές αναμένουν αισθητό αντίκτυπο στις γερμανικές επιχειρήσεις, καθώς η διακοπή επηρεάζει υπηρεσίες της αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας.

Την ίδια ώρα, πάντως, η εικόνα για τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού εμφανίζεται διαφορετική. Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, δεν έχουν καταγραφεί αναφορές για σοβαρές διακοπές ή μεγάλης έκτασης δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες της ομοσπονδιακής διοίκησης.

Οι δηλώσεις αναδεικνύουν την ανησυχία για τον βαθμό εξάρτησης των επιχειρήσεων από τις ψηφιακές υποδομές μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, καθώς ένα εκτεταμένο τεχνικό πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό οργανισμών και οικονομικών δραστηριοτήτων.