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Η Ουρουγουάη αναδεικνύεται στον κορυφαίο προορισμό παγκοσμίως για συνταξιοδότηση το 2026, αφήνοντας πίσω την περσινή πρωταθλήτρια Πορτογαλία. Η Ευρώπη, ωστόσο, διατηρεί ισχυρή παρουσία στην παγκόσμια κατάταξη, καταλαμβάνοντας έξι από τις δέκα πρώτες θέσεις, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις καλύτερες επιλογές.

Ο Retirement Index 2026 της Global Citizen Solutions συγκρίνει 46 προγράμματα διαμονής που απευθύνονται σε συνταξιούχους και ανθρώπους με παθητικό εισόδημα. Η αξιολόγηση βασίζεται σε πέντε βασικούς άξονες: ποιότητα ζωής, δυνατότητες ταξιδιών και πρόσβασης στην ιθαγένεια, φορολογία, διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κόστος.

Η Ουρουγουάη καταλαμβάνει την πρώτη θέση όχι επειδή κυριαρχεί σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά επειδή παρουσιάζει σταθερά υψηλές επιδόσεις σε όλα τα κριτήρια. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Μαυρίκιος, ο οποίος συνδυάζει ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον με καλές επιδόσεις και στους υπόλοιπους δείκτες.

Η μάχη στην κορυφή είναι πάντως εξαιρετικά οριακή: λιγότεροι από τέσσερις βαθμοί χωρίζουν την πρώτη από τη δέκατη θέση, κάτι που, σύμφωνα με την έκθεση, καταδεικνύει ότι η τελική επιλογή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προσωπικές προτεραιότητες κάθε συνταξιούχου.

Έξι ευρωπαϊκές χώρες στην παγκόσμια δεκάδα

Η Ευρώπη παραμένει ένας από τους ισχυρότερους πόλους για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο να περάσουν τα χρόνια της συνταξιοδότησής τους στο εξωτερικό.

Ισπανία, Πορτογαλία, Λετονία, Ανδόρα, Ιταλία και Ελλάδα βρίσκονται όλες στην παγκόσμια πρώτη δεκάδα. Τα βασικά πλεονεκτήματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι η υψηλή ποιότητα ζωής, η ταξιδιωτική κινητικότητα, τα ισχυρά διαβατήρια και οι δυνατότητες που προσφέρονται για απόκτηση ιθαγένειας.

Το βασικό μειονέκτημα είναι η φορολογία, η οποία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες περιορίζει σημαντικά τη συνολική βαθμολογία.

Στην ευρωπαϊκή κατάταξη, τις δέκα πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν Ισπανία, Πορτογαλία, Λετονία, Ανδόρα, Ιταλία, Ελλάδα, Αυστρία, Αλβανία, Κύπρος και Μάλτα. Και οι δέκα βρίσκονται στο ανώτερο μισό της συνολικής παγκόσμιας κατάταξης.

Η Ελλάδα στις κορυφαίες επιλογές

Η Ελλάδα κατατάσσεται έκτη μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών για συνταξιοδότηση, έχοντας ως ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματά της τις δυνατότητες που προσφέρει σε επίπεδο ιθαγένειας.

Σύμφωνα με τον δείκτη, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία της ιθαγένειας, ενώ διαθέτει και επιλογές ευνοϊκότερης φορολόγησης για όσους αποφασίσουν να μεταφέρουν εδώ τη φορολογική τους κατοικία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το καθεστώς ενιαίου φόρου 7% στις συντάξεις από το εξωτερικό, το οποίο λειτουργεί ως κίνητρο για την προσέλκυση ξένων συνταξιούχων.

Υπάρχει, ωστόσο, και ένα σημαντικό εμπόδιο: η απαίτηση για μηνιαίο εισόδημα 3.500 ευρώ συγκαταλέγεται στις υψηλότερες μεταξύ των προγραμμάτων που εξετάζει η έκθεση.

Γιατί υποχώρησε η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία, η οποία είχε κατακτήσει την πρώτη θέση παγκοσμίως το 2025, υποχώρησε φέτος στην πέμπτη θέση.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αύξηση του απαιτούμενου χρόνου για την απόκτηση ιθαγένειας. Τον Μάιο, σύμφωνα με την έκθεση, η σχετική απαίτηση αυξήθηκε από πέντε σε δέκα χρόνια για τους περισσότερους αιτούντες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρά την υποχώρηση, η χώρα παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική, καθώς αποτελεί μία από τις πιο προσιτές μεγάλες ευρωπαϊκές επιλογές. Το ελάχιστο απαιτούμενο εισόδημα διαμορφώνεται στα 920 ευρώ τον μήνα, ενώ η χώρα βαθμολογείται υψηλά και στην κινητικότητα.

Στον αντίποδα, η διαδικασία διεκπεραίωσης μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια, ενώ η Πορτογαλία βρίσκεται μόλις στην 41η θέση ως προς τη φορολογία.

Η Ισπανία κορυφαία ευρωπαϊκή επιλογή

Την υψηλότερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών καταλαμβάνει η Ισπανία, η οποία είναι τρίτη στη συνολική παγκόσμια κατάταξη.

Η χώρα βρίσκεται στην πέμπτη θέση παγκοσμίως ως προς την ποιότητα ζωής και προσφέρει σχετικά ομαλή διαδικασία υποβολής αίτησης, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα έως οκτώ μηνών.

Το αδύναμο σημείο της είναι η φορολογία. Η Ισπανία βρίσκεται τελευταία μεταξύ των 46 προγραμμάτων στη συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς εφαρμόζει φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματος και περιφερειακούς φόρους περιουσίας, χωρίς ειδικό φορολογικό καθεστώς για τους κατόχους της σχετικής βίζας.

Από τον χαμηλό φόρο της Ανδόρας στο υψηλό κόστος εισόδου

Τα φορολογικά πλεονεκτήματα δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι ένα πρόγραμμα είναι και οικονομικά εύκολα προσβάσιμο.

Η Ανδόρα, για παράδειγμα, καταγράφει την καλύτερη επίδοση του δείκτη σε ασφάλεια και περιβάλλον και βρίσκεται τρίτη παγκοσμίως στην ποιότητα ζωής. Ο φόρος εισοδήματος δεν ξεπερνά το 10%, ενώ δεν επιβάλλονται φόροι περιουσίας ή κληρονομιάς.

Ταυτόχρονα, όμως, διαθέτει το ακριβότερο πρόγραμμα ολόκληρου του δείκτη, καθώς απαιτεί επένδυση 1 εκατ. ευρώ στην τοπική οικονομία, πέρα από σημαντικό απαιτούμενο εισόδημα.

Η Μάλτα, η Ανδόρα και η Κύπρος εμφανίζουν γενικότερα καλές επιδόσεις στη φορολογία, αλλά συνοδεύονται από υψηλότερα εισοδηματικά όρια, επενδυτικές απαιτήσεις ή μεγαλύτερους χρόνους διεκπεραίωσης.

Στην Κύπρο, για παράδειγμα, η διαδικασία μπορεί να ξεπεράσει τα δύο χρόνια, αν και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προσφέρεται φορολογικός συντελεστής 5%.

Από 600 έως πάνω από 9.000 ευρώ τον μήνα

Τεράστιες είναι οι αποκλίσεις και στο εισόδημα που πρέπει να αποδεικνύει κάποιος για να ενταχθεί στα αντίστοιχα προγράμματα.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις ξεκινούν από λιγότερα από 600 ευρώ τον μήνα στη Νικαράγουα και ξεπερνούν τα 9.000 ευρώ στο Μπαχρέιν.

Στην Ευρώπη, εισόδημα κάτω των 800 ευρώ τον μήνα μπορεί να επαρκεί στην Κύπρο, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, ενώ στην Ανδόρα η απαίτηση ξεπερνά τα 4.500 ευρώ. Η Ελλάδα, με τα 3.500 ευρώ τον μήνα, βρίσκεται επίσης ψηλά στην κλίμακα των εισοδηματικών απαιτήσεων.

Δεν έχει σημασία μόνο το ύψος του εισοδήματος, αλλά και η προέλευσή του. Ορισμένα προγράμματα απαιτούν σύνταξη ή παθητικό εισόδημα από το εξωτερικό, ενώ άλλα δέχονται αποταμιεύσεις ή μερίσματα. Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτούνται επιπλέον τραπεζικές καταθέσεις, επενδύσεις ή άλλα κεφάλαια.

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